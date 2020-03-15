Không cần lò nướng, làm thịt nướng bằng nồi cơm điện sẽ chinh phục cả người kén ăn nhất!

Nấu gì hôm nay 15/03/2020 07:38

Chỉ cần thử ngay cách làm thịt nướng bằng nồi cơm điện này, bạn sẽ có món thịt nướng không bị ngấy, đậm đà khó cưỡng.

Với cách làm thịt nướng bằng nồi cơm điện dưới đây, thành phẩm bạn có được không chỉ là món thịt đẹp mắt mà còn đậm vị, thơm mềm đến khó quên.

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Cách làm thịt nướng bằng nồi cơm điện cực đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Chẳng cần tốn tiền mua lò nướng, tận dụng nồi cơm điện để nướng thịt bạn vẫn có ngay món ăn ngon như nhà hàng.

Nguyên liệu cần chuẩn bị

- 1kg thịt lợn vai.

- 1 thìa gừng băm.

- 1 thìa tỏi băm.

- 6 thìa canh nước sốt ướp thịt nướng.

Gia vị: mật ong, rượu gia vị, dầu hào, nước tương, bột gừng.

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Ướp qua đêm sẽ giúp món ăn thêm đậm đà, hấp dẫn - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm thịt nướng bằng nồi cơm điện ngon xuất sắc

- Thịt lợn sau khi rửa sạch cùng chút rượu gừng để khử mùi thì lấy khăn giấy thấm khô.

- Cho 1 thìa mật ong, 1 thìa dầu hào, 1 thìa nước tương, 1 thìa rượu gia vị và hành, tỏi, gừng cùng nước sốt ướp thịt vào phần thịt đã rửa sạch.

- Dùng bao tay để trộn đều và bóp nhẹ để gia vị thấm đều vào thịt, sau đấy bạn dùng màng bọc thực phẩm bọc kín tô thịt, bảo quản trong tủ lạnh 1 ngày. 

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Món thịt nướng dần có màu nâu cánh gián đẹp mắt - Ảnh minh họa: Internet

- Hôm sau, dàn thịt đã ướp đều ra đáy nồi cơm điện, trút phần gia vị còn trong tô vào. Chỉ cần nhấn nút nấu như nấu cơm bình thường, khi nồi cơm bật lên nút ủ bạn chờ khoảng 5 phút rồi lật thịt, bật nút nấu thêm lần nữa.

- Khi nồi cơm điện bật nút ủ lần nữa, bạn kiểm tra xem nếu nước sốt đã cạn thì chờ khoảng 10 phút thì món ăn đã hoàn thành.

Thành phẩm

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Thịt nướng ăn kèm với cơm hay bún đều ngon - Ảnh minh họa: Internet

Với món nướng ngon này, bạn chỉ cần thái lát rồi xếp ra đĩa, sau đấy rưới phần nước sốt lên trên, rắc ít vừng rang thì đã có thể thưởng thức.

Dám chắc, với món ngon dễ làm này chồng dù có khó tính đến mấy cũng phải gắp lia lịa, mê tít món ăn vợ nấu.

Chúc bạn thực hiện thành công!

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