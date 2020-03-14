Ai cũng biết làm chả thịt, nhưng muốn mềm mịn thơm ngon thì phải dắt túi công thức thần thánh sau

Nấu gì hôm nay 14/03/2020 22:46

Dưới đây chính là cách làm chả thịt mềm ngon, thơm nức mũi mà chị em nội trợ nào cũng phải dắt túi để có ngay món ăn hấp dẫn cho cả nhà.

Với cách làm chả thịt đơn giản dưới đây, bạn chẳng cần phải đau đầu nghĩ xem tối nay ăn gì nhưng vẫn có món ăn dinh dưỡng, hao cơm.

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Với cách làm chả thịt đơn giản này bạn sẽ có món ăn cực phẩm chỉ sau ít phút - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Để thực hiện món ngon với thịt lợn này, bạn cần có những nguyên liệu dưới đây.

- 200g thịt lợn.

- 4 con tôm.

- 1 quả trứng gà.

- 2 thìa bột ngô, 2 thìa bột mì.

Gia vị: Muối, dầu ăn, nước lọc.

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Nguyên liệu vô cùng đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm chả thịt thơm ngon khó cưỡng

- Thịt lợn mua về rửa sạch, thái nhỏ. Tôm lột bỏ vỏ rồi cho cả hai vào máy xay thật mịn. Sau đấy, cho thêm hành lá thái nhỏ và chút muối vào xay nhuyễn để món chả thịt được mịn màng, đều gia vị.

- Chuẩn bị một cái bát, sau đấy cho bột ngô, bột mì và thêm nước vào rồi dùng đũa khuấy đều đến khi bột tan hoàn toàn.

- Trút phần tôm, thịt đã xay ra bát, rưới phần nước tinh bột đã hòa tan vào rồi dùng đũa trộn đều. Sau đấy, bạn cho thêm lòng trắng trứng gà và dầu ăn vào trộn thành hỗn hợp mịn đều.

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Quết lòng đỏ trứng gà để món ăn thêm hấp dẫn - Ảnh minh họa: Internet

- Bôi chút dầu khắp tô hoặc khuôn hấp, sau đấy cho phần tôm thịt đã trộn vào rồi hấp trong khoảng 20 phút.

- Lòng đỏ trứng gà đánh tan rồi quét đều lên bề mặt chả thịt, hấp thêm khoảng 5 phút thì tắt bếp.

Thành phẩm

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Chúc bạn thành công - Ảnh minh họa: Internet

Lấy chả ra khỏi tô rồi thái miếng vừa ăn, xếp ra đĩa sao cho đẹp mắt thì bạn đã có ngay món ngon dễ làm đãi cả nhà.

Chúc bạn thành công với mẹo nấu ăn hay trên.

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