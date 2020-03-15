Không phải gừng hay rượu, đây mới là thứ giúp món tôm không hề bị tanh, ngọt thơm khó cưỡng

Tôm là món ăn được rất nhiều người yêu thích, thế nhưng cách hấp tôm không bị tanh, giữ được độ ngon ngọt thì cực hiếm người biết.

Muốn biết đâu mới là cách hấp tôm không bị tanh hiệu quả nhất bạn hãy đọc ngay bài viết dưới đây để có câu trả lời.

Không phải ai cũng biết cách hấp tôm không bị tanh - Ảnh minh họa: Internet

Là loại hải sản quá quen thuộc trong mâm cơm của người Việt nên có khá nhiều món ngon với tôm. Chị em nội trợ có thể thỏa sức sáng tạo với nguyên liệu này cùng món tôm rang, tôm lăn bột chiên giòn hay tôm hấp.

Tôm hấp là món ăn dễ thực hiện, tốn ít công sức, thời gian nhưng không phải ai cũng biết cách làm món ăn này ngon. Thay vì dùng rượu hay gừng để khử mùi tanh của thực phẩm như hiện tại, bạn chỉ cần 1 quả chanh thì đã thu được hiệu quả bất ngờ. Cách thực hiện như sau.

Nguyên liệu cần chuẩn bị

- 400gr tôm sú.

- 1 quả chanh.

- 2 thìa café muối.

Bạn nên chọn tôm còn tươi sống để giữ được vị thanh ngọt và độ dai của thực phẩm - Ảnh minh họa: Internet

Cách hấp tôm không bị tanh cực hiệu quả

- Tôm sau khi mua về rửa sạch, dùng kéo cắt bỏ phần râu rồi lấy phần chỉ đen dọc sống lưng ra. Rửa lại thêm lần nữa, để ráo.

- Chanh sau khi rửa sạch cắt thành những lát mỏng.

- Cho tôm, chanh và chút muối vào tô, dùng đũa trộn đều rồi ướp trong 15 phút.

Chỉ khoảng 10 phút thì món tôm hấp đã hoàn thành - Ảnh minh họa: Internet

- Kế đến, bạn xếp tôm vào xửng hấp trong khoảng 10 phút với lửa lớn. Khi thấy tôm chuyển sang màu đỏ cam thì tôm đã chín.

Thành phẩm

Chẳng những khử mùi tanh, chanh còn giúp món ăn đậm vị hơn - Ảnh minh họa: Internet

Nhấc tôm hấp chanh ra ngoài, sau đấy xếp ra đĩa sao cho đẹp mắt. Dùng nóng với muối tiêu chanh sẽ rất ngon.

Chúc bạn thành công với món ngon dễ làm, cực dinh dưỡng cho cả gia đình này!

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