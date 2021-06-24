Người người nhà nhà làm siro mận, mứt mận... gái đảm 'bẻ lái' bằng món kem mận hậu ngon ‘nhức nách’, chỉ nhìn thôi đã thèm

Nấu gì hôm nay 24/06/2021 17:30

Không có gì phải bàn cãi khi những món kem mát lành là món ăn yêu thích của mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, với món kem mận hậu Mộc Châu, không phải ai cũng có dịp để thưởng thức và tận hưởng hương vị độc đáo của loại kem này.

Thời tiết Sài Gòn nóng như ‘đổ lửa’ nên việc thưởng thức một ly kem mát lạnh và sảng khoái tinh thần thế thì còn gì tuyệt vời bằng. Đây là một trong những món ngọt lý tưởng và thường dùng làm món ăn nhẹ hoặc món tráng miệng.

 

Trong hội dành cho dành cho những người “Yêu bếp”, bạn Quỳnh Phạm đã chia sẻ món kem mận hậu Mộc Châu vô cùng mát lạnh và bắt mắt. Cô nàng cho hay: “Trong lúc người người nhà nhà làm siro mận, mứt mận, ô mai mận các kiểu... Còn mình thì bày ra làm món kem mận. Nhà mình thì cả nhà mê kem, đặc biệt là em bé Ca là trùm kem, nên lúc mẹ làm cứ ríu rít bên chân xin nếm thử“.

 

món kem man hau moc chau
Món kem mận hậu mát lạnh và đem lại sảng khoái trong những ngày hè - Ảnh: FBNV

 

Để làm được món kem “mát rượi” vào ngày hè, bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu như sau:

 

- Mận hậu: 500g

 

- Kem sữa whipping cream: 400g

 

- Kem cheese: 100g

 

- Sữa chua: 1 hộp

 

- Đường: 150g

 

món kem man hau moc chau 1
Những nguyên liệu cần thiết cho món kem - Ảnh: Internet

 Cách làm:

- Khi lựa chọn mận hậu để làm, bạn nên chọn trái to ngon, không mềm không dập, gọt sạch vỏ và cắt lấy phần thịt.

 

- Trong quá trình làm, bạn chừa lại 4 quả, phần còn lại thì cho sữa chua vào máy xay sinh tố xay nhuyễn.

 

- Với 4 quả đã chừa trước đó, bạn cho vào xay không quá nhuyễn hoặc cắt nhỏ hơn hạt lựu.

- Tiếp đó, bạn dùng que đánh trứng để đánh mịn kem cheese, cho từ từ kem sữa vào đánh cho đến khi bông kem. Sau đó, bạn trộn thật đều hai hỗn hợp trên vào nhau.

 

- Sau khi trộn xong, bạn cho kem vào tủ lạnh để làm đông. Tuy nhiên, để kem được xốp, bạn nên cấp đông tầm 1 tiếng thì lấy ra xới đều, lặp lại sau mỗi 15-30 phút 1 lần. Bạn chỉ cần làm 3 lần như vậy nữa là có thể đem ra thưởng thức ngay.

món kem man hau moc chau 2

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Với nguyên liệu dễ tìm và hướng dẫn làm kem chi tiết từng bước như thế này, bạn còn ngại gì mà không “lăn” vào bếp ngay lập tức để chiêu đãi cho người thân, bạn bè của mình.

Chúc các bạn thành công.

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