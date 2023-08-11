Nếu ăn bơ mỗi ngày, chị em chắc chắn nhận về 7 công dụng tuyệt vời cho sức khỏe và sắc đẹp

Dinh dưỡng 11/08/2023 12:08

Bổ sung một loại trái cây có nhiều dinh dưỡng như quả bơ, chắc chắn chị em sẽ không thất vọng khi sức khỏe ngày một khỏe mạnh, vóc dáng thì lên hạng bất ngờ.

Giảm nguy cơ trầm cảm

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng folate thấp có liên quan tới chứng trầm cảm. Bơ lại là nguồn folate tốt, có thể giảm nguy cơ mắc căn bệnh này.

Folate trong quả bơ giúp ngăn ngừa sự tích tụ của homocysteine, một chất làm suy giảm lưu thông và cung cấp chất dinh dưỡng tới não. Kết quả là bạn sẽ có tâm trạng tốt, giấc ngủ sâu.

Nếu ăn bơ mỗi ngày, chị em chắc chắn nhận về 7 công dụng tuyệt vời cho sức khỏe và sắc đẹp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện chức năng giải độc gan

Đối với phụ nữ, bạn có thể ăn nhiều quả bơ hơn trong cuộc sống hằng ngày. Đặc biệt là đối với những phụ nữ bị suy giảm chức năng giải độc và trao đổi chất, ăn nhiều bơ có thể cải thiện tình trạng bệnh.

Sau khi một số thành phần trong quả bơ đi vào cơ thể con người, nó có thể thúc đẩy cơ thể sản xuất nhiều glutathione hơn.

Thành phần này là một chất chống oxy hóa, có thể cải thiện chức năng giải độc của gan, thúc đẩy quá trình thải nhanh các chất chuyển hóa và chất độc hại trong cơ thể, bảo vệ gan.

Hỗ trợ sức khỏe thai nhi

Folate rất quan trọng cho một thai kỳ khỏe mạnh. Bổ sung đầy đủ folate sẽ giảm nguy cơ sẩy thai và các bất thường về ống thần kinh. Một quả bơ có thể chứa tới 160 mcg. Bơ cũng chứa các axit béo lành mạnh, tốt cho sự phát triển của thai nhi

Nếu ăn bơ mỗi ngày, chị em chắc chắn nhận về 7 công dụng tuyệt vời cho sức khỏe và sắc đẹp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện hệ tiêu hóa

Một nửa quả bơ chỉ chứa dưới 5g chất xơ. Chuyên gia dinh dưỡng Megan Ware (làm việc tại New York) cho biết, bổ sung quả bơ vào chế độ ăn uống hàng ngày của bạn có thể giúp ngăn ngừa táo bón và duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Một lợi ích khác của loại trái cây giàu chất xơ này là bạn sẽ cảm thấy no lâu hơn. Bằng cách thêm các lát bơ vào bánh mì nướng, bánh mì sandwich hoặc salad, bạn có thể cảm thấy no đến 3 giờ sau ăn.

Tác dụng giảm huyết áp, phòng ngừa đột quỵ

Tác dụng khác của quả bơ đối với phụ nữ trong việc ngăn ngừa đột quỵ là gì? Kali là chất dinh dưỡng cân bằng nước và điện giải cơ thể. Nó giúp duy trì hoạt động hàng ngày của tim mạch. Trong bơ có chứa rất nhiều kali. Trong 100g chứa tới 14% lượng kali cần thiết trong 1 ngày, cao hơn nhiều so với chuối, cam…

Ăn bơ có tác dụng bổ sung đủ lượng kali cần thiết giúp huyết áp hạ xuống, làm giảm các cơn đau tim, đột quỵ.

Nếu ăn bơ mỗi ngày, chị em chắc chắn nhận về 7 công dụng tuyệt vời cho sức khỏe và sắc đẹp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Giảm mỡ nội tạng

Một nghiên cứu do Đại học Illinois tiến hành cho thấy, phụ nữ thêm một quả bơ mỗi ngày vào các bữa ăn sẽ thải mỡ nội tạng cũng như mỡ dưới da quanh bụng tốt hơn sau 3 tháng so với người không ăn. Nghiên cứu đã được công bố vào mùa hè năm 2021 trên Tạp chí Dinh dưỡng.

Do đó, chị em muốn thải mỡ nhanh, nhất là mỡ nội tạng vô cùng nguy hại thì thêm bơ vào chế độ ăn hàng ngày quả là ý tưởng không tồi.

Tăng cường sức khỏe tóc

Các vitamin E trong quả bơ có thể giúp tóc chắc khỏe và thúc đẩy mọc tóc. Vitamin E cũng giúp phục hồi tổn thương trên da đầu, phát triển sự hình thành của tóc

Cách làm đơn giản là thái nhỏ quả bơ, nghiền nát cùng với lòng đỏ trứng gà, thoa hỗn hợp lên tóc ẩm 20p, sau đó rửa sạch lại.

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