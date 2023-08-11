Bộ đôi “sữa tươi và sữa hạt” từ Vinamilk chinh phục các chuyên gia thực phẩm, đồ uống hàng đầu thế giới

Dinh dưỡng 11/08/2023 08:51

Ngay trong năm đầu tiên tham gia Monde Selection tại Bỉ, giải thưởng hàng đầu quốc tế trong ngành thực phẩm & đồ uống, Vinamilk đã tạo tiếng vang lớn khi có đến 2 sản phẩm đạt giải Vàng năm nay là Sữa 9 Loại Hạt Vinamilk Super Nut và sữa tươi Vinamilk Green Farm.

 

Monde Selection - Giải Vàng danh giá về chất lượng

Ra đời vào năm 1961 tại Brussels (Bỉ), Monde Selection được xem là giải thưởng uy tín, hội tụ các tiêu chuẩn công nghiệp cao nhất của châu Âu và thế giới mà các nhà sản xuất hàng đầu đều mong muốn sở hữu. Giải thưởng được trao cho một sản phẩm không chỉ qua các tiêu chuẩn cảm quan bên ngoài như màu sắc, kết cấu, hương vị mà cả chất lượng bên trong từ khía cạnh hóa học, vi khuẩn học… Để có thể đưa ra các đánh giá mang tính chuyên môn cao, hội đồng thẩm định của Monde Selection ngoài các chuyên gia đầu ngành về ẩm thực như các đầu bếp nhận sao Michelin, chuyên gia nếm thử còn có các bác sĩ, dược sĩ, chuyên gia dinh dưỡng, kỹ sư hóa học, chuyên gia về khoa học thực phẩm và công nghệ sinh học…

Bộ đôi “sữa tươi và sữa hạt” từ Vinamilk chinh phục các chuyên gia thực phẩm, đồ uống hàng đầu thế giới - Ảnh 1
Monde Selection quy tụ các chuyên gia thẩm định hàng đầu trên thế giới
 

Hàng năm, có khoảng 3.000 thương hiệu từ hơn 90 quốc gia trên thế giới được gửi về Viện Chất lượng Quốc tế Monde Selection để được kiểm định. Mỗi sản phẩm sẽ được hội đồng thẩm định đánh giá riêng lẻ dựa trên tối đa 25 thông số, từ sự hấp dẫn/bắt mắt, thông tin và thiết kế bao bì, độ ngon, dư vị, cho đến sự an toàn, minh bạch của sản phẩm. Các tiêu chí được hội đồng đánh giá độc lập, tính điểm trung bình để cho ra kết quả cuối cùng.

Với điểm số cao ấn tượng đạt 80-90%, ngay từ năm đầu tiên tham dự, Vinamilk đã được vinh danh hạng Vàng tại giải thưởng danh giá này với 2 sản phẩm: Sữa 9 Loại Hạt Vinamilk Super Nut và Sữa tươi Vinamilk Green Farm đến từ Vinamilk.

Bộ đôi “sữa tươi và sữa hạt” từ Vinamilk chinh phục các chuyên gia thực phẩm, đồ uống hàng đầu thế giới - Ảnh 2

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Giám đốc điều hành Nghiên cứu & Phát triển đại diện Vinamilk, nhận 2 giải Vàng về Chất lượng từ tổ chức Monde Selection

Khẳng định cam kết với người tiêu dùng / Sản phẩm Việt, chất lượng quốc tế

Đầu năm 2023, Vinamilk đã gây chú ý khi sở hữu 2 sản phẩm sữa tươi đầu tiên trên thế giới là Vinamilk Green Farm & Vinamilk 100% Organic đạt được chứng nhận Clean Label Project (Mỹ) về sự an toàn, thuần khiết và minh bạch. Việc sở hữu thêm các Giải vàng từ Monde Selection lần này tiếp tục khẳng định hơn nữa yếu tố chất lượng của sản phẩm này.

Được sản xuất từ nguồn sữa tươi của các trang trại sinh thái Green Farm, đảm bảo được vị ngon lẫn chất lượng trong suốt quá trình sản xuất, Vinamilk Green Farm trở thành “gương mặt nổi bật” của ngành hàng chủ lực sữa tươi của Vinamilk.

Bộ đôi “sữa tươi và sữa hạt” từ Vinamilk chinh phục các chuyên gia thực phẩm, đồ uống hàng đầu thế giới - Ảnh 3
Các trang trại sinh thái Green Farm được Vinamilk đầu tư mạnh trong những năm gần đây

Thực tế cho thấy cùng với việc gia tăng mức độ quan tâm về sức khỏe, người tiêu dùng cũng ngày càng khắt khe hơn trong việc lựa chọn các sản phẩm ở nhóm ngành thực phẩm và đồ uống. Trong bối cảnh này, các chứng nhận và giải thưởng uy tín, khách quan trở thành “bảo chứng” giúp người tiêu dùng có thể chọn lựa được sản phẩm chất lượng.

Như đối với Sữa 9 Loại hạt Vinamilk Super Nut, đây là sản phẩm đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của “nhà Vinamilk” ngay khi ra mắt vì đón bắt xu hướng tiêu dùng sữa thực vật gia tăng mạnh mẽ. Không chỉ vậy, sản phẩm được người tiêu dùng đón nhận tích cực còn nhờ việc sở hữu loạt giải thưởng danh giá giúp khẳng định về chất lượng như: giải thưởng "Sáng tạo Ngành sữa Thế giới" (World Dairy Innovation Awards 2023) – Hạng mục sản phẩm thay thế sữa tốt nhất; Chứng nhận 3 Sao cho vị ngon - cấp độ cao nhất của Giải thưởng Vị ngon thượng hạng (Superior Taste Awards 2023) và bây giờ là giải Vàng Quốc tế về Chất lượng (Gold Award 2023) từ tổ chức Monde Selection.

Bộ đôi “sữa tươi và sữa hạt” từ Vinamilk chinh phục các chuyên gia thực phẩm, đồ uống hàng đầu thế giới - Ảnh 4
Sữa 9 Loại hạt Vinamilk Super Nut, sản phẩm mới chưa bao giờ hết “hot” của Vinamilk

“Việc các sản phẩm của Vinamilk liên tục chinh phục các giải thưởng quốc tế giúp chúng tôi thêm tự tin vào định hướng nghiên cứu và phát triển của mình. Đó là luôn theo kịp những tiêu chuẩn cao và khắt khe nhất của thế giới, đặc biệt là về chất lượng, để sản phẩm Vinamilk sẽ phục vụ tốt nhất cho người dân Việt Nam và vươn đến nhiều quốc gia hơn nữa”, ông Nguyễn Quốc Khánh, Giám đốc Điều hành Nghiên cứu & Phát triển đại diện Vinamilk, cho biết.

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