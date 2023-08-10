Cà phê kết hợp với thứ béo ngọt này cực kỳ có lợi cho cơ thể con người: Bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng, cung cấp hàm lượng protein cực cao

Dinh dưỡng 10/08/2023 16:06

Cà phê cực kỳ có lợi cho sức khỏe con người, thế nhưng nếu bạn thêm một ít sữa vào có thể gấp đôi được lợi ích đấy.

Tốt cho dạ dày hơn

Vị cà phê nguyên chất hơi đắng nhưng với vị sữa thơm ngon, béo ngậy sẽ làm dịu đi rất nhiều vị giác. Hơn nữa, protein, canxi và các thành phần khác trong sữa có thể có tác dụng trung hòa nhất định và làm giảm nhẹ độ chua của cà phê.

Theo tính toán, cà phê nguyên chất có tính axit yếu, độ pH khoảng 5. Trong khi độ pH của cà phê sữa tăng lên khoảng 6. Bằng cách này, nó có thể làm giảm kích ứng cho răng và thân thiện hơn với dạ dày, ruột.

Cà phê kết hợp với thứ béo ngọt này cực kỳ có lợi cho cơ thể con người: Bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng, cung cấp hàm lượng protein cực cao - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bổ sung dinh dưỡng và giảm thất thoát canxi

Caffeine có tác dụng nhất định với lợi tiểu, sẽ làm tăng bài tiết canxi trong nước tiểu, đồng thời ảnh hưởng nhẹ đến quá trình hấp thụ canxi của đường ruột. Tuy nhiên, lượng canxi mất đi do một tách cà phê gây ra là rất nhỏ, khoảng 4-5 mg, thêm một chút sữa vào cà phê có thể bù đắp được phần nào.

Hơn nữa, sữa còn giàu đạm chất lượng cao, vitamin A, vitamin D, sắt, kẽm và các chất khác, có thể kết hợp với cà phê để bổ sung dinh dưỡng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của cơ thể con người.

Cà phê kết hợp với thứ béo ngọt này cực kỳ có lợi cho cơ thể con người: Bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng, cung cấp hàm lượng protein cực cao - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

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Thêm sữa vào tách cà phê buổi sáng của bạn cũng có thể giúp bạn chống viêm . Các chuyên gia giải thích: “Polyphenol là những hợp chất được tìm thấy trong thực vật (bao gồm cả hạt cà phê) và chúng hoạt động như chất chống oxy hóa để kiểm soát stress oxy hóa và viêm nhiễm4 lợi ích thần kỳ của cà phê sữa đối với sức khỏe - BlogAnChoi. 64%người trưởng thành thưởng thức ít nhất một tách cà phê mỗi ngày. Và đối với nhiều người yêu thích cà phê, đây giống như nghi thức bắt đầu một ngày mới. Thêm sữa vào tách cà phê buổi sáng của bạn cũng có thể giúp bạn chống viêm . Các chuyên gia giải thích: “Polyphenol là những hợp chất được tìm thấy trong thực vật (bao gồm cả hạt cà phê) và chúng hoạt động như chất chống oxy hóa để kiểm soát stress oxy hóa và viêm nhiễm. Theo y học, viêm nhiễm là thủ phạm gây ra nhiều bệnh mãn tính , bao gồm bệnh tim, ung thư và bệnh Alzheimer.Nghiên cứu gần đây cho thấy rằng khi các polyphenol trong cà phê được kết hợp với protein trong sữa, nó sẽ tăng cường tác dụng chống viêm của chúng. Trên thực tế, các tế bào miễn dịch tiếp xúc với cả polyphenol và protein có hiệu quả chống viêm cao gấp đôi so với các polyphenol. https://bloganchoi.com/loi-ich-cua-ca-phe-sua/This article is referenced content from https://bloganchoi.com - 4 lợi ích thần kỳ của cà phê sữa đối với sức khỏe - BlogAnChoi. 64%người trưởng thành thưởng thức ít nhất một tách cà phê mỗi ngày. Và đối với nhiều người yêu thích cà phê, đây giống như nghi thức bắt đầu một ngày mới. Thêm sữa vào tách cà phê buổi sáng của bạn cũng có thể giúp bạn chống viêm . Các chuyên gia giải thích: “Polyphenol là những hợp chất được tìm thấy trong thực vật (bao gồm cả hạt cà phê) và chúng hoạt động như chất chống oxy hóa để kiểm soát stress oxy hóa và viêm nhiễm. Theo y học, viêm nhiễm là thủ phạm gây ra nhiều bệnh mãn tính , bao gồm bệnh tim, ung thư và bệnh Alzheimer.Nghiên cứu gần đây cho thấy rằng khi các polyphenol trong cà phê được kết hợp với protein trong sữa, nó sẽ tăng cường tác dụng chống viêm của chúng. Trên thực tế, các tế bào miễn dịch tiếp xúc với cả polyphenol và protein có hiệu quả chống viêm cao gấp đôi so với các polyphenol. https://bloganchoi.com/loi-ich-cua-ca-phe-sua/. Theo y học, viêm nhiễm là thủ phạm gây ra nhiều bệnh mãn tính , bao gồm bệnh tim, ung thư và bệnh Alzheimer.

Cà phê kết hợp với thứ béo ngọt này cực kỳ có lợi cho cơ thể con người: Bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng, cung cấp hàm lượng protein cực cao - Ảnh 8
Ảnh minh họa: Internet

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