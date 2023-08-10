Cà phê kết hợp với thứ béo ngọt này cực kỳ có lợi cho cơ thể con người: Bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng, cung cấp hàm lượng protein cực cao

Vị cà phê nguyên chất hơi đắng nhưng với vị sữa thơm ngon, béo ngậy sẽ làm dịu đi rất nhiều vị giác. Hơn nữa, protein, canxi và các thành phần khác trong sữa có thể có tác dụng trung hòa nhất định và làm giảm nhẹ độ chua của cà phê.

Theo tính toán, cà phê nguyên chất có tính axit yếu, độ pH khoảng 5. Trong khi độ pH của cà phê sữa tăng lên khoảng 6. Bằng cách này, nó có thể làm giảm kích ứng cho răng và thân thiện hơn với dạ dày, ruột.

Caffeine có tác dụng nhất định với lợi tiểu, sẽ làm tăng bài tiết canxi trong nước tiểu, đồng thời ảnh hưởng nhẹ đến quá trình hấp thụ canxi của đường ruột. Tuy nhiên, lượng canxi mất đi do một tách cà phê gây ra là rất nhỏ, khoảng 4-5 mg, thêm một chút sữa vào cà phê có thể bù đắp được phần nào.

Hơn nữa, sữa còn giàu đạm chất lượng cao, vitamin A, vitamin D, sắt, kẽm và các chất khác, có thể kết hợp với cà phê để bổ sung dinh dưỡng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của cơ thể con người.

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Kháng viêm

Viêm mãn tính là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh tật và các vấn đề sức khỏe đang diễn ra. Tình trạng viêm mãn tính có thể làm hỏng các tế bào khỏe mạnh (bao gồm cả các mô và cơ quan) và DNA nếu không được điều trị , gây ra vô số vấn đề về sức khỏe. Ngoài ra, tình trạng viêm mãn tính có thể dẫn đến sự phát triển của các bệnh có khả năng đe dọa đến tính mạng , chẳng hạn như bệnh tim, ung thư và tiểu đường, theo báo cáo của các chuyên gia tại Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ (NIH).

Thêm sữa vào tách cà phê buổi sáng của bạn cũng có thể giúp bạn chống viêm . Các chuyên gia giải thích: “Polyphenol là những hợp chất được tìm thấy trong thực vật (bao gồm cả hạt cà phê) và chúng hoạt động như chất chống oxy hóa để kiểm soát stress oxy hóa và viêm nhiễm . Theo y học, viêm nhiễm là thủ phạm gây ra nhiều bệnh mãn tính , bao gồm bệnh tim, ung thư và bệnh Alzheimer.

Ảnh minh họa: Internet

Nghiên cứu gần đây cho thấy rằng khi các polyphenol trong cà phê được kết hợp với protein trong sữa, nó sẽ tăng cường tác dụng chống viêm của chúng. Trên thực tế, các tế bào miễn dịch tiếp xúc với cả polyphenol và protein có hiệu quả chống viêm cao gấp đôi so với các polyphenol.

Được nhiều vitamin và khoáng chất hơn

Cà phê chứa nhiều vitamin và khoáng chất hữu ích, chẳng hạn như riboflavin (vitamin B2), niacin (vitamin B3), magiê và kali. Nó cũng giàu chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ các tế bào của bạn chống lại các gốc tự do.