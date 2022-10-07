Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ cho thấy ăn hai phần bơ mỗi tuần (một quả bơ) có liên quan đến việc giảm 21% nguy cơ phát triển bệnh tim mạch vành.

Bên cạnh đó, chất polyphenol trong trái dâu còn làm tăng mức oxit nitric, từ đó giúp các mạch máu được mở rộng, lưu thông máu tốt hơn.

Một lựa chọn tuyệt vời khác cho sức khỏe tim mạch của bạn là trái dâu tây, trong loại quả này chứa rát nhiều chất chống oxy hóa. Ăn dâu tốt cho tim mạch do nó có tác dụng làm tăng cholesterol tốt, giảm cholesterol xấu, tăng cường chuyển hóa chất béo thành năng lượng nên hạn chế tình trạng xơ vữa động mạch, giảm áp lực bơm máu cơ tim.

Dưa hấu

Bạn nên ăn gì tốt cho tim mạch? Dưa hấu là một loại trái cây khá phổ biến, chứa rất nhiều chất xơ và chất chống oxy hóa. Bên cạnh đó, dưa hấu còn chứa rất nhiều lycopen, giúp làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và ung thư. Loại trái cây này cũng cung cấp citrulline, giúp cải thiện mạch máu và rất tốt cho người bị rối loạn cương dương và tiểu đường.

Quả mọng

Dâu tây, quả việt quất, quả mâm xôi là những thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng đóng vai trò trung tâm đối với sức khỏe tim mạch.

Quả mọng cũng rất giàu chất chống oxy hóa như anthocyanins, giúp bảo vệ chống lại stress oxy hóa và chứng viêm góp phần vào sự phát triển của bệnh tim. Các nghiên cứu cho thấy rằng ăn nhiều quả mọng có thể làm giảm một số yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim.

Sữa

Ảnh minh họa: Internet

Các sản phẩm từ sữa, bao gồm sữa và sữa chua, có nhiều kali. Chọn các sản phẩm sữa có hàm lượng chất béo thấp hơn. Một cốc sữa chứa khoảng 375 mg kali.

Cà chua

Cà chua chứa nhiều lycopene, một sắc tố thực vật tự nhiên có đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ. Chất chống oxy hóa giúp trung hòa các gốc tự do có hại, ngăn ngừa tổn thương do oxy hóa và viêm nhiễm, cả hai đều có thể góp phần gây ra bệnh tim. Nồng độ lycopene trong máu thấp có liên quan đến việc tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ.

Tăng cường ăn các sản phẩm cà chua và bổ sung lycopene có tác động tích cực đến lipid máu, huyết áp và chức năng nội mô. Nghiên cứu được công bố trên PubMed cho thấy, ăn hai quả cà chua sống bốn lần mỗi tuần làm tăng mức HDL (tốt) cholesterol.

*Thông tin được tổng hợp từ nhiều nguồn