Mùa hè ăn gì cho mát mà vẫn bổ dưỡng và không mất nhiều thời gian nấu nướng?

Mùa hè ăn gì cho mát, giúp giải nhiệt cơ thể và ngăn ngừa mệt mỏi? Câu trả lời chính là những món ăn rất đơn giản này.

Những ngày nóng nực mà phải lăn lộn trong bếp là điều mà chẳng ai muốn làm. Chưa kể nếu bữa ăn không như ý muốn thì triệu chứng chán ăn, lười ăn dẫn tới cơ thể lúc nào cũng suy nhược, mệt mỏi là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, với những món ăn giải nhiệt mùa hè dưới đây thì bạn sẽ không còn phải lo mùa hè ăn gì cho mát và sợ vào bếp nữa. Đây là những món ăn tuyệt ngon, giúp cải thiện vị giác, tăng cảm giác thèm ăn và cực kỳ bổ dưỡng nhé.

1. Canh cua Canh cua. Ảnh minh họa: Xaluan.com. Canh cua là món ăn rất dễ làm. Món ăn này không thể thiếu trong bữa ăn hàng tuần của nhiều gia đình Việt. Nguyên liệu: 300g cua đồng, 1 bó rau mồng tơi (có thể cho thêm rau đau, rau dền và mướp hương), muối, hạt nêm.

Cách làm: Làm sạch cua, tách mai, bỏ yếm rồi lấy gạch cua. Giã nhỏ thịt cua hoặc xay với muối trắng. Để tiết kiệm thời gian, chị em có thể mua cua đồng đã được làm sẵn trong siêu thị.

Rửa sạch các loại rau, thái nhỏ vừa ăn.

Cho nước cua lên bếp. Đun sôi. Sau đó, cho rau vào và tiếp tục đun trong 5 đến 7 phút.

Cho gạch cua vào chảo, xào chín rồi đổ vào nồi canh cua.

Nêm nếm gia vị và để nguội nguội rồi mời cả nhà thưởng thức. 2. Canh ngao nấu đậu phụ Canh ngao nấu đậu phụ. Ảnh minh họa: Internet. Đơn giản hơn, chị em có thể mua đậu phụ và cà chua về rồi chế biến theo các bước này. Tuy bình dị nhưng lại rất tốt để giải nhiệt mùa hè. Nguyên liệu: 1kg ngao, cà chua, đậu phụ, hành củ, hành lá, gia vị. Cách thực hiện: Ngâm ngao trong nước cho bớt sạn. Tầm 1 tiếng sau vớt ra, rửa sạch. Tiếp tục, cho ngao vào nồi luộc, tách con và nước để riêng.

Rửa sạch cà chua, hành củ, hành lá.

Cho hành vào nồi, phi thơm rồi cho con ngao vào xào săn. Cho thêm cà chua bổ múi vào đảo qua rồi đổ nước luộc ngao vào. Thêm chút hạt nêm và đun sôi.

Khi nước sôi, thả hành lá và nêm nếm gia vị vừa ăn. Có thể rắc thêm hành lá để trang trí cho món ăn đẹp mắt. 3. Canh hến nấu rau ngót Canh hến nấu rau ngót. Ảnh minh họa: Internet. Một bát canh hến nấu rau ngót sẽ “ăn đứt” mấy món canh ngoài hàng. Thế nên, chị em hãy vào bếp trổ tài với món ăn này để cả gia đình được thưởng thức nhé. Nguyên liệu: hến, rau ngót, gia vị. Ngâm hến trong nước vo gạo để làm sạch và loại bỏ bụi bẩn.

Rửa sạch hến, sau đó cho vào nồi đun sôi để lấy nước. Vết hến ra, đãi sạch cho hết sạn.

Rửa sạch rau ngót, vò lá và loại bỏ những lá hỏng.

Cho hến vào nồi nước vừa luộc hến đã lọc cặn. Đun sôi rồi cho rau ngót vào. Cho thêm củ hành đập dập để tăng hương vị.

Nêm nếm gia vị vừa ăn là được. Trên đây là 3 món ăn đơn giản, dễ làm để giải nhiệt mùa hè. Bổ sung chúng vào bữa cơm hàng ngày để cả gia đình cùng ăn nhé.

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