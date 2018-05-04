Ăn bơ đậu phộng tốt nhưng chớ có ăn nhiều, đây là lý do tại sao

Vào bếp 04/05/2018 15:12

Bơ lạc hay còn gọi là bơ đậu phộng là món ăn được rất nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, liệu ăn nhiều bơ đậu phộng có tốt?

Bơ đậu phộng là một trong những món ăn nổi tiếng nhất trên thế giới. Bơ đậu phộng ăn rất ngon và hương vị nó để lại trên đầu lưỡi thì khó mà diễn tả được. Tuy nhiên, một vài người không hề thích bơ đậu phộng vì lý do bị dị ứng.

Bơ đậu phộng là gì?

Bơ đậu phông
Bơ đậu phông. Ảnh minh họa: Internet.

Bơ đậu phộng được làm từ đậu phộng rang lên và sau đó xay nhỏ. Thường bơ đậu phộng là thực phẩm chưa qua chế biến. Tuy nhiên, điều này không được áp dụng đối với các loại bơ đậu phộng thương mại có chứa nhiều nguyên liệu bổ sung khác, chẳng hạn như đường, dầu thực vật và thậm chí là chất béo chuyển hóa.

Thay vì ăn các loại đồ ăn vặt thì bạn có thể lựa chọn bơ đậu phộng tự nhiên. Ngoài chứa đậu phộng và một ít muối ra thì loại thực phẩm này không chứa gì khác.

Lợi ích của bơ đậu phộng

  • Bơ đậu phộng là nguồn giàu protein có lợi: Trong 100g bơ đậu phộng có chứa khoảng 20g tinh bột, 25g protein và 50g chất béo.
  • Chứa ít tinh bột: Như đã nói ở trên, đậu phộng chứa không nhiều tinh bột. Thế nên, ăn đậu phộng sẽ giúp bạn hạn chế việc xuất hiện đường trong máu, tốt cho những người bị tiểu đường loại 2.
  • Giàu chất béo lành mạnh: Bơ đậu phộng có chứa axit linoleic - một loại axit béo omega-6 giúp cải thiện độ nhạy cảm của insulin và nhiều vấn đề sức khỏe khác. Tuy nhiên, loại axit này cũng có thể gây ra nhiều vấn đề. Quá nhiều omega 6 sẽ gây viêm, các bệnh hen suyễn, béo phì, hội chứng chuyển hóa và tiểu đường.
  • Bơ đậu phộng giàu vitamin và chất khoáng: Bơ đậu phộng giàu vitamin E, B3, B6, folate, magie, đồng và mangan. Ngoài ra, trong bơ đậu phộng cũng có chứa các chất chống oxy hóa.

Đối với những người thường xuyên ăn bơ đậu phộng, cũng nên lưu ý rằng nấm mốc hay mycotixn trong đậu phộng rất độc, có thể gây ra nhiều triệu chứng như dị ứng.

Cách làm bơ đậu phộng tại nhà

Cách làm bơ đậu phộng tại nhà
Cách làm bơ đậu phộng tại nhà. Ảnh minh họa: Internet.

Để đảm bảo an toàn, chị em có thể tự tay làm bơ đậu phộng tại nhà thay vì mua các sản phẩm đóng hộp. Bí quyết này giúp bạn có được món bơ đậu phộng nguyên chất và không bị lẫn với các tạp chất khác.

Nguyên liệu: 150g lạc rang, 3 muỗng canh dầu lạc, 2 muỗng canh mật ong, ¼ muỗng café muối.

Cách thực hiện:

Bước 1: Nhặt bỏ các hạt lạc rang xấu. Tốt nhất là bạn nên mua lạc sống về rồi tự rang. Mùi thơm của lạc rang chắc chắn sẽ khiến bạn không thể nào từ bỏ được đấy. Chú ý khi rang nên để lửa nhỏ để tránh lạc bị cháy.

Bước 2: Cho tất cả các nguyên liệu vào máy xay, xay thật mịn trong 2 đến 3 phút. Nếu khô quá có thể cho thêm vào muỗng dầu. Xay thật nhuyễn cho đến khi sản phẩm thật mịn.

Bước 3: Cho bơ đậu phộng thu được vào hũ sạch đậy kín và dùng dần.

Ăn đậu phộng thực sự có lợi cho sức khỏe, nhưng bạn không nên ăn quá nhiều để tránh các triệu chứng không mong muốn xảy ra nhé.

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