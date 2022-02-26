Món ăn được cả thế giới công nhận là số 1 nhưng người nước ngoài lại không hề thích? Lý do thực sự gây SỐC

Bạn có suy nghĩ gì khi một ngày bạn thực sự đến Nhật Bản và tiếp xúc với những món ăn tươi sống? Dưới đây là một cuộc khảo sát bằng bảng câu hỏi đối với 14 người nước ngoài đang sinh sống ở Nhật! Và kết quả là nhận lại được những câu trả lời thú vị…

Câu hỏi: Món ăn Nhật Bản mà bạn bắt đầu nấu sau khi đến Nhật là gì?

"Tôi đã làm rất nhiều yakisoba vì bọn trẻ nhà tôi ăn nhiều rau. Bây giờ tôi cũng thích làm nó" (60 tuổi/nam /người Mỹ).

Trong thực tế, món "yakisoba" là món phổ biến nhất. Vì đây là món ăn đơn giản dễ thực hiện và vô cùng bổ ích đối với người Nhật.

"Tôi thường nấu món Yakisoba cùng với thịt và khoai tây. Vì tôi thực sự phát cuồng món ăn này!" (20 tuổi /nữ/người Đức).

Món Yakisoba là món ăn đại diện tiêu biểu mang hương vị tuổi thơ. Vị cay ngọt của xì dầu và đường có vẻ hợp khẩu vị với nhiều người.

"Tôi thường nấu món Thịt heo xào với trứng và mướp đắng. Đây là một món ăn truyền thống ở vùng Okinawa. Tôi thích vị đắng của cà phê đen, vì vậy ngay cả với mướp đắng cũng có thể ăn được!" (30 tuổi/ nữ/Mỹ).

2. Những món ăn mà người nước ngoài không thích là những món không bắt mắt và nặng mùi

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Tiếp theo là những câu trả lời cho câu hỏi những món ăn họ không thích ăn. Bạn đoán xem đó là món gì? Không ngoài dự đoán của những người thực hiện bài khảo sát đó chính là món “Natto” (món Đậu nành lên men của Nhật).

"Dù tôi có thể ăn nó, nhưng đây là món mà tôi không thích" (20 tuổi/nam/người Pháp).

"Tôi ghét món Natto. Nó nặng mùi quá" (20 tuổi/nữ/Đài Loan).

Thực ra, món này ngay cả người Nhật cũng không phải ai cũng thích ăn.

“Tôi không thích vị của ô môi khô, giải nhiệt mùa hè.

Người ta nói rằng bạn nên ăn nó sẽ giúp giải nhiệt vào mùa hè, nhưng tôi thì không biết có đúng như thế không. "(30 tuổi/nam/người Hàn).

Ô môi khô là món có mùi khá nặng và rất chua nên cũng không ít người ghét ăn nó.

Là món Sashimi cá sống. Thật là tàn nhẫn, chúng đáng thương quá! (20 tuổi/nữ/người Đức).

Người ta có thể cảm nhận được độ tươi ngon của Sashimi khi nhìn thấy nó vẫn còn động đậy trên đĩa, nhưng với một số người vẫn đặt ra nghi vấn cho cách ăn này. Bạn không thể tin được khi đang ăn mà sinh vật đó còn động đậy. Ngoài ra, người Nhật còn yêu thích món cơm trộn trứng sống nhưng với người Mỹ thì dường như lại không dùng đến.

"Theo tôi được biết rằng ở Mỹ ăn trứng sống là không an toàn còn ở Nhật ăn trứng sống là điều bình thường, nhưng tôi nghĩ mình sẽ không chọn cách ăn trứng sống." (30 tuổi/ nữ /người Mỹ).

Tất nhiên, có rất nhiều món ăn mà người nước ngoài cảm thấy không thích nhưng trong đó cũng nhận được một câu trả lời rằng anh ấy thích ăn mọi thứ (20 tuổi/nam/ người Nepal).

3. Chỉ vì cảm thấy không thích mà không ăn nhưng sau khi ăn thì lại rất thích

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"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ thích ô mai khô nhưng bây giờ tôi thích món cơm nắm nhân ô mai khô và cả rượu được làm từ nó!" (30 tuổi/nữ/người Mỹ).

"Natto, cơm trộn trứng sống, ô mai ngâm, rong biển,... Tôi rất thích bữa ăn sáng ở các quán dừng chân ở Nhật Bản!" (60 tuổi/nam/người Mỹ).

Natto, ô mai và trứng sống là những món ăn trong top đầu mà hầu hết mọi người không thích nhưng cũng có một số người thích ăn chúng. Đặc biệt, có nhiều ý kiến ​​cho rằng họ đã có thể thích nghi với món này.

"Tôi nghĩ món Cá trứng nướng là một món ăn nằm trong thực đơn yêu thích của tôi” (20 tuổi/phụ nữ/người Đức).

Cá trứn nướng được biết đến như là một món tủ của dân văn phòng. Với trẻ em thì đây là món không thể cưỡng lại được và khi ăn chúng ta có thể cảm nhận được độ ngon của nó.

4. Thực đơn bạn thường ăn ở nhà hàng Nhật Bản là gì? Sau tất cả thì đó là sushi!

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Cuối cùng là câu trả lời về món ăn Nhật Bản yêu thích của họ.

"Tôi thường đến nhà hàng sushi vì nó thực sự rất ngon" (30s / nam / Hàn Quốc).

"Sushi và các món từ cá rất ngon. So với ở Mỹ thì các món cá ở Nhật rẻ hơn nhiều! Nó thực sự quá tuyệt vời" (30 tuổi/nữ/người Mỹ).

Sushi là một từ ngữ được sử dụng phổ biến trên thế giới. Bạn chỉ có thể ăn cá và hải sản tươi sống ở Nhật Bản mà thôi. Và món ăn nổi bật không kém tiếp theo chính là Ramen.

"Tôi thích ramen. Nó gần giống với món ăn của đất nước tôi" (20 tuổi / nam / Nepal).

Bắt nguồn từ món ăn Trung Quốc, nhưng ramen được phát triển độc đáo khi đến Nhật Bản với nước dùng hầm từ xương heo và hải sản và giờ đây đã trở thành một món ăn tuyệt vời của Nhật Bản.

"Là trà Hojicha. Nó có cảm giác lưu luyến hơn trà xanh" (60 tuổi/nam/người Mỹ).

"Rượu Imo shochu. Nó tốt cho sức khỏe và rất ngon! Tôi muốn uống nó trong thế giới của rock" (20 tuổi/nữ/người Canada).

(Theo Livejapan)