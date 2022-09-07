Mẹt gà 5 món, công thức "thần thánh" cho bữa ăn gia đình thêm trọn vị

Đây là công thức rất hợp cho những dịp sum họp gia đình, lễ lộc hoặc đơn giản là nấu cho bữa cuối tuần của gia đình. Mẹt gà 5 món trải đều từ món khai vị đến 2 món chính là các món phụ, sẽ giúp bữa ăn trọn vị hơn.
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Mẹt gà 5 món gồm có:
- Gà hấp lá chanh
- Gà chiên nước mắm
- Gỏi gà xé phay
- Lòng gà xào giá
- Canh gà lá giang.
1. Món gà hấp lá chanh
Nguyên liệu:
- 1/2 con gà (đầu, cánh và chân rửa sạch để ráo, không lấy cổ)
- Lá chanh, 1 củ hành tây, hành lá.
- 2 củ hành tím đập dập, 2 củ tỏi đập dập, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1/4 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê nước mắm, 1/2 muỗng cà phê tiêu, tất cả cho vào chén trộn đều.
Cách chế biến:
- Cho lá chanh đã rửa sạch vào dưới nồi cùng hành tây cắt múi cau và hành lá cắt khúc, sau đó cho gà lên mặt rồi cho cho tất cả nguyên liệu ở trong chén vào xoa đều vào gà và để 20 - 30 phút.
- Sau đó cho lên bếp nấu lửa vừa đến khi gà cạn nước thì cho thêm ít nước lọc vào nấu lửa nhỏ khoảng 15 phút là gà chín vớt ra chặt miếng vừa ăn.
Làm nước chấm:
- Cho vào chén 2 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng canh đường, 2 muỗng canh nước cốt chanh, 1/4 muỗng cà phê bột ngọt, 2 củ hành tím cắt nhỏ, ớt băm nhỏ và ít lá chanh cắt nhỏ vào khuấy đều nêm nếm lại cho hợp khẩu vị.
2. Món lòng gà xào giá
Nguyên liệu:
- 1 bộ lòng gà
- 150gram giá
- Hạt nêm, nước mắm, dầu ăn, dầu hào, tiêu, hành lá, hành tím.
Cách chế biến:
- Lòng gà rửa sạch để ráo và cắt nhỏ rồi ướp lòng gà với 1 muỗng cà phê nước mắm và 1/2 muỗng cà phê hạt nêm, để 10 phút cho thấm gia vị rồi cho chảo lên bếp cho dầu ăn vào chảo chờ dầu nóng cho hành tím vào phi thơm sau đó cho lòng gà vào xào.
- Xào cho lòng gà vừa chín thì cho giá vào xào chung nêm thêm 1 muỗng cà phê hạt nêm và 1 muỗng cà phê dầu hào vào trộn đều nêm nếm lại cho vừa ăn rồi tắt bếp.
- Cho hành lá cắt nhỏ vào và rắc thêm ít tiêu cho thơm.
3. Gỏi gà xé phay
Nguyên liệu:
- 1 cái má đùi gà
- 1/4 muỗng cà phê muối
- 1 củ hành tây
- 2 muỗng cà phê nước cốt chanh
- 1 muỗng cà phê đường
- Tiêu, rau răm, húng lủi, ớt trái.
Cách chế biến:
- Gà hấp chín rồi cho ra đĩa xé nhỏ. Hành tây lột vỏ rồi rửa sạch để ráo và cắt nhỏ, ngâm vào ít nước cốt chanh và đường để bớt hăng, có thể thêm đá cho hành tây được giòn.
- Sau khi xé gà xong thì cho vào tô, thêm muối, đường, nước cốt chanh, tiêu vào trộn đều thêm hành tây, rau răm, rau húng lủi cắt vừa, trộn đều rồi nêm nếm lại cho vừa ăn, sau đó thêm ớt trái vào.
4. Gà chiên mắm
Nguyên liệu:
- 2 cái cánh, 1 cái đùi cắt miếng và vài miếng thịt cắt gần phần ức (phần má đùi để làm gỏi)
- Dầu ăn, nước mắm, đường, 1 củ hành tây, tiêu, ớt trái, hành lá, tỏi băm nhỏ.
Cách chế biến:
- Gà rửa sạch để ráo rồi cho chảo lên bếp cho dầu ăn vào chờ dầu nóng cho gà vào chiên lửa nhỏ để gà vàng và chín bên trong, gà chín vớt ra đĩa có lót giấy thấm dầu.
- Cho chảo lên bếp cho ít dầu ăn vào chờ dầu nóng cho ít tỏi băm nhỏ vào phi thơm rồi cho 2 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng canh đường và 3 muỗng canh nước lọc vào, rim cho nước hơi sền sệt lại thì cho gà đã chiên vào để lửa riu riu cho gà thấm.
- Sau đó cho hành tây cắt nhỏ vào đảo đều cho hành tây chín và thấm vị đến khi gà và hành tây thấm thì nêm nếm lại cho vừa ăn rồi tắt bếp, cho hành lá cắt nhỏ vào và rắc thêm ít tiêu cho thơm, thêm ớt trái vào.
5. Canh gà lá giang
Nguyên liệu:
- Lấy phần đầu, cổ, chân rửa sạch cắt vừa ăn.
- 1 bó lá giang nhỏ
- Ớt, tỏi, hành lá.
- Gia vị: muối, hạt nêm, đường, tiêu, dầu ăn.
Cách chế biến:
- Gà đem rửa sạch với nước muối loãng, chặt miếng vừa ăn, để ráo nước.
- Ướp gà với một chút tiêu, muối, hạt nêm, đường, tỏi băm nhuyễn... khoảng 15 phút cho thấm gia vị.
- Lá giang ngắt lấy phần lá, rửa sạch, vớt ra rổ, vò nhẹ cho dập rồi cho 1 chút dầu ăn vào nồi chờ dầu nóng sau đó cho tỏi băm vào phi vàng, tiếp đến cho phần thịt gà đã ướp và đảo đều tay cho thịt săn lại.
- Thịt gà đã săn thì cho nước lọc vào nồi nấu lửa lớn cho sôi, nấu cho thịt gà chín.
- Tiếp tục cho lá giang vào nấu sôi cho lá giang ra nước chua, nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn là được.
- Múc phần canh gà lá giang ra tô, rắc lên trên vài lát ớt tươi.
6. Trang trí mẹt gà:
Chuẩn bị mẹt tre, sau đó xếp lá chuối lên hoặc lấy màng bọc thực phẩm lót dưới, xếp 5 món gà lên mẹt, thêm chén nước chấm ở giữa mẹt là đã hoàn thành mẹt gà 5 món thơm ngon.
Chúc các chị em thực hiện thành công và ăn ngon miệng nhé!
* Nguồn: Facebook Phan Bao Van