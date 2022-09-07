Mẹt gà 5 món, công thức "thần thánh" cho bữa ăn gia đình thêm trọn vị

Dinh dưỡng 07/09/2022 05:28

Đây là công thức rất hợp cho những dịp sum họp gia đình, lễ lộc hoặc đơn giản là nấu cho bữa cuối tuần của gia đình. Mẹt gà 5 món trải đều từ món khai vị đến 2 món chính là các món phụ, sẽ giúp bữa ăn trọn vị hơn.

Mẹt gà 5 món gồm có:

- Gà hấp lá chanh

- Gà chiên nước mắm

- Gỏi gà xé phay

- Lòng gà xào giá

- Canh gà lá giang.

 

1. Món gà hấp lá chanh

 

Nguyên liệu:

- 1/2 con gà (đầu, cánh và chân rửa sạch để ráo, không lấy cổ)

- Lá chanh, 1 củ hành tây, hành lá.

- 2 củ hành tím đập dập, 2 củ tỏi đập dập, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1/4 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê nước mắm, 1/2 muỗng cà phê tiêu, tất cả cho vào chén trộn đều.

 

Cách chế biến:

- Cho lá chanh đã rửa sạch vào dưới nồi cùng hành tây cắt múi cau và hành lá cắt khúc, sau đó cho gà lên mặt rồi cho cho tất cả nguyên liệu ở trong chén vào xoa đều vào gà và để 20 - 30 phút.

- Sau đó cho lên bếp nấu lửa vừa đến khi gà cạn nước thì cho thêm ít nước lọc vào nấu lửa nhỏ khoảng 15 phút là gà chín vớt ra chặt miếng vừa ăn.

 

Mẹt gà 5 món, công thức 'thần thánh' cho bữa ăn gia đình thêm trọn vị - Ảnh 1

 

Làm nước chấm:

- Cho vào chén 2 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng canh đường, 2 muỗng canh nước cốt chanh, 1/4 muỗng cà phê bột ngọt, 2 củ hành tím cắt nhỏ, ớt băm nhỏ và ít lá chanh cắt nhỏ vào khuấy đều nêm nếm lại cho hợp khẩu vị.

 

Mẹt gà 5 món, công thức 'thần thánh' cho bữa ăn gia đình thêm trọn vị - Ảnh 2

 

2. Món lòng gà xào giá 

 

Nguyên liệu:

- 1 bộ lòng gà

- 150gram giá

- Hạt nêm, nước mắm, dầu ăn, dầu hào, tiêu, hành lá, hành tím.

 

Cách chế biến:

- Lòng gà rửa sạch để ráo và cắt nhỏ rồi ướp lòng gà với 1 muỗng cà phê nước mắm và 1/2 muỗng cà phê hạt nêm, để 10 phút cho thấm gia vị rồi cho chảo lên bếp cho dầu ăn vào chảo chờ dầu nóng cho hành tím vào phi thơm sau đó cho lòng gà vào xào.

- Xào cho lòng gà vừa chín thì cho giá vào xào chung nêm thêm 1 muỗng cà phê hạt nêm và 1 muỗng cà phê dầu hào vào trộn đều nêm nếm lại cho vừa ăn rồi tắt bếp.

- Cho hành lá cắt nhỏ vào và rắc thêm ít tiêu cho thơm.

 

Mẹt gà 5 món, công thức 'thần thánh' cho bữa ăn gia đình thêm trọn vị - Ảnh 3
Phần lòng gà xào giá lên mẹt.

 

3. Gỏi gà xé phay 

 

Nguyên liệu:

- 1 cái má đùi gà

- 1/4 muỗng cà phê muối

- 1 củ hành tây

- 2 muỗng cà phê nước cốt chanh

- 1 muỗng cà phê đường

- Tiêu, rau răm, húng lủi, ớt trái.

 

Cách chế biến:

- Gà hấp chín rồi cho ra đĩa xé nhỏ. Hành tây lột vỏ rồi rửa sạch để ráo và cắt nhỏ, ngâm vào ít nước cốt chanh và đường để bớt hăng, có thể thêm đá cho hành tây được giòn.

- Sau khi xé gà xong thì cho vào tô, thêm muối, đường, nước cốt chanh, tiêu vào trộn đều thêm hành tây, rau răm, rau húng lủi cắt vừa, trộn đều rồi nêm nếm lại cho vừa ăn, sau đó thêm ớt trái vào.

 

Mẹt gà 5 món, công thức 'thần thánh' cho bữa ăn gia đình thêm trọn vị - Ảnh 4

 

4. Gà chiên mắm 

 

Nguyên liệu:

- 2 cái cánh, 1 cái đùi cắt miếng và vài miếng thịt cắt gần phần ức (phần má đùi để làm gỏi)

- Dầu ăn, nước mắm, đường, 1 củ hành tây, tiêu, ớt trái, hành lá, tỏi băm nhỏ.

 

Cách chế biến:

- Gà rửa sạch để ráo rồi cho chảo lên bếp cho dầu ăn vào chờ dầu nóng cho gà vào chiên lửa nhỏ để gà vàng và chín bên trong, gà chín vớt ra đĩa có lót giấy thấm dầu.

- Cho chảo lên bếp cho ít dầu ăn vào chờ dầu nóng cho ít tỏi băm nhỏ vào phi thơm rồi cho 2 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng canh đường và 3 muỗng canh nước lọc vào, rim cho nước hơi sền sệt lại thì cho gà đã chiên vào để lửa riu riu cho gà thấm.

- Sau đó cho hành tây cắt nhỏ vào đảo đều cho hành tây chín và thấm vị đến khi gà và hành tây thấm thì nêm nếm lại cho vừa ăn rồi tắt bếp, cho hành lá cắt nhỏ vào và rắc thêm ít tiêu cho thơm, thêm ớt trái vào.

 

Mẹt gà 5 món, công thức 'thần thánh' cho bữa ăn gia đình thêm trọn vị - Ảnh 5
Gà chiên nước mắm thật là hấp dẫn.

 

5. Canh gà lá giang 

 

Nguyên liệu:

- Lấy phần đầu, cổ, chân rửa sạch cắt vừa ăn.

- 1 bó lá giang nhỏ

- Ớt, tỏi, hành lá.

- Gia vị: muối, hạt nêm, đường, tiêu, dầu ăn.

 

Cách chế biến:

- Gà đem rửa sạch với nước muối loãng, chặt miếng vừa ăn, để ráo nước.

- Ướp gà với một chút tiêu, muối, hạt nêm, đường, tỏi băm nhuyễn... khoảng 15 phút cho thấm gia vị.

- Lá giang ngắt lấy phần lá, rửa sạch, vớt ra rổ, vò nhẹ cho dập rồi cho 1 chút dầu ăn vào nồi chờ dầu nóng sau đó cho tỏi băm vào phi vàng, tiếp đến cho phần thịt gà đã ướp và đảo đều tay cho thịt săn lại.

- Thịt gà đã săn thì cho nước lọc vào nồi nấu lửa lớn cho sôi, nấu cho thịt gà chín.

- Tiếp tục cho lá giang vào nấu sôi cho lá giang ra nước chua, nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn là được.

- Múc phần canh gà lá giang ra tô, rắc lên trên vài lát ớt tươi.

 

Mẹt gà 5 món, công thức 'thần thánh' cho bữa ăn gia đình thêm trọn vị - Ảnh 6

 

Mẹt gà 5 món, công thức 'thần thánh' cho bữa ăn gia đình thêm trọn vị - Ảnh 7

 6. Trang trí mẹt gà:

Chuẩn bị mẹt tre, sau đó xếp lá chuối lên hoặc lấy màng bọc thực phẩm lót dưới, xếp 5 món gà lên mẹt, thêm chén nước chấm ở giữa mẹt là đã hoàn thành mẹt gà 5 món thơm ngon.

 

Mẹt gà 5 món, công thức 'thần thánh' cho bữa ăn gia đình thêm trọn vị - Ảnh 8

 

Mẹt gà 5 món, công thức 'thần thánh' cho bữa ăn gia đình thêm trọn vị - Ảnh 9

 

Chúc các chị em thực hiện thành công và ăn ngon miệng nhé!

* Nguồn: Facebook Phan Bao Van

Cách nấu canh mồng tơi nấu ngao ngọt mát, thanh nhiệt cho ngày nắng nóng!

Cách nấu canh mồng tơi nấu ngao ngọt mát, thanh nhiệt cho ngày nắng nóng!

Canh mồng tơi nấu ngao ngọt thanh, thơm mát lại còn siêu bổ dưỡng, chuẩn một lựa chọn tuyệt vời để thanh nhiệt và bổ sung năng lượng sau một ngày dài nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   món ngon mỗi ngày công thức mẹt gà 5 món công thức món ăn ngon

TIN MỚI NHẤT

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 40 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 1 giờ 10 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 1 giờ 40 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 2 giờ 10 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 2 giờ 40 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Ngoại tình 3 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe