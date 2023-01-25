Mẹ đảm trổ tài làm món tai heo giòn sần sật cho cả nhà thưởng thức

Dinh dưỡng 25/01/2023 17:01

Cách làm đơn giản mấy chế ơi, cứ làm tuần tự như các bước dưới đây đảm bảo sẽ thành công:

Chả là cuối tuần nàng vợ muốn dành một chút thời gian để chăm sóc xã yêu, nên cô nàng tự tay vào bếp trổ tài món tai heo giòn sần sật cho xã lai rai, kết quả như nào khám phá ngay sẽ rõ…

Đầu tiên nàng vợ vui tính sẽ chuẩn bị những nguyên liệu cần phải có, mà không có thì lại không được như sau:

  • 1 cái tai lợn, lớn nhỏ gì đều được hết nhe cả nhà
  • 1 quả ớt sừng xanh và 1 quả ớt sừng đỏ, xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó mừng ấy mà
  • Sốt tương ớt
  • Tỏi
  • Muối
  • Dầu ăn

Cách làm đơn giản mấy chế ơi, cứ làm tuần tự như các bước dưới đây đảm bảo sẽ thành công:

Bước 1. Nướng tai heo là cả một bầu trời nghệ thuật

Mẹ đảm trổ tài làm món tai heo giòn sần sật cho cả nhà thưởng thức - Ảnh 1

Nướng chín tai heo trên bếp than hồng

Mẹ đảm trổ tài làm món tai heo giòn sần sật cho cả nhà thưởng thức - Ảnh 2

Thái tai heo thành từng lát mỏng

Tai heo các chế mua về nhớ cạo sạch cái lông đi cái đã, xong rồi thì đưa vào trong vỉ để nướng chín trên bếp than hồng. Tiếp đến là đem cắt lát ra, ai khéo tay thì cắt đẹp, còn ai không khéo thì cứ kiểu băm to kho mặn là được.

Bước 2. Bắt tay vào sơ chế các nguyên liệu còn lại

Mẹ đảm trổ tài làm món tai heo giòn sần sật cho cả nhà thưởng thức - Ảnh 3

Sơ chế gia vị ớt và tỏi

Lấy hai quả ớt xanh đỏ nãy giờ, sau đó dùng dao cắt chéo thành từng miếng sao cho mi nhon là được, ai ăn cay nhiều thì cắt nhiều, ai không thích cay nhiều thì cắt ớt vừa phải và kèm thêm một lượng tỏi băm nhỏ vừa phải để xíu nữa mần công chuyện.

Bước 3. Xào tai heo và ớt là bước mà các chị em trông chờ nhất, vì đây là khâu cuối cùng để cả nhà chuẩn bị mlem mlem mà…

Mẹ đảm trổ tài làm món tai heo giòn sần sật cho cả nhà thưởng thức - Ảnh 4

Cho tai heo vào chảo và xào lên cho thơm 

Mẹ đảm trổ tài làm món tai heo giòn sần sật cho cả nhà thưởng thức - Ảnh 5

Cho chảo vào gia vị và phi thơm

Mẹ đảm trổ tài làm món tai heo giòn sần sật cho cả nhà thưởng thức - Ảnh 6

Cho ớt xanh, tỏi, gia vị vào trong chảo và xào nửa phút

Bước này thì các chế cứ cho dầu ăn vào chảo đun nóng lên sau đó cho tai heo vào xào thơm trong nửa phút rồi thì gạt phần tai heo qua một bên. Kế đến là cho vào chảo một muỗng cà phê sốt tương vào xào cho thơm, đảo đều tí thì lại gạt tai heo vào lòng chảo và cho ớt xanh đỏ vào luôn rồi tiếp tục xào trong vòng nửa phút. Nêm nếm thấy vừa vặn rồi thì thôi, chưa vừa thì nêm gia vị vào rồi đảo đều và tắt bếp.

Mẹ đảm trổ tài làm món tai heo giòn sần sật cho cả nhà thưởng thức - Ảnh 7

Mẹ đảm trổ tài làm món tai heo giòn sần sật cho cả nhà thưởng thức - Ảnh 8

Tận hưởng thành quả sau biết bao sự nỗ lực!

Lúc này thì các chế có thể úm ba la alo anh xã và các con đến bên bàn ăn chấm điểm xong thì có thể thưởng thức được rồi nè.

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