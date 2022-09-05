Thịt cá bị chảy nước và nhợt nhạt. Nó xảy ra bởi vì cá ngừng ăn các chất dinh dưỡng thiết yếu. Các cơ bắt đầu mất màu vì cá không tiêu thụ carotenoid nữa.

Salmonids là một họ cá lớn. Một số loại cá trong số họ cá này dành cả cuộc đời của mình trong nước ngọt, trong khi những loại cá khác sẽ di cư. Các loài cá biển Thái Bình Dương đến tuổi dậy thì và di chuyển từ các vùng biển và đại dương để đưa trứng vào vùng nước ngọt. Ngay sau khi cá vào sông, tất cả các hệ thống cơ thể của nó bắt đầu suy thoái. Hệ thống hormone sau đó được xây dựng lại.

Những loại cá như vậy không có hại cho sức khỏe của bạn, nhưng chất lượng thực sự rất kém. Những con cá này trở nên nguy hiểm khi những thay đổi về sinh sản thực sự có thể nhìn thấy được. Chúng có hàm răng khổng lồ, đầu mũi thay đổi và màu sắc của vảy cũng thay đổi. Ví dụ, cá hồi coho chuyển sang màu quả mâm xôi và cá hồi chum trở thành màu ô liu sẫm. Cá hồi hồng phát triển thêm một bướu. Vi khuẩn bắt đầu xuất hiện trong những con cá như vậy.

Cá bị rã đông "giả vờ" là cá ướp lạnh

Rất thường thấy là cá đã rã đông được bán dưới dạng cá "ướp lạnh". Bạn có thể nhận biết sự khác biệt bằng cách nhìn vào thịt, trông nó sẽ có nước. Các miếng đã rã đông thường bị biến dạng. Ngoài ra, nếu một miếng cá được rã đông sai cách, vi khuẩn bắt đầu xuất hiện trong đó rất nhanh.

Các nhà sản xuất không trung thực thậm chí có thể cố gắng bán cá không được bảo quản đúng cách hoặc đã được đông lạnh hai lần. Cá như vậy không ngon và mất hầu hết các chất dinh dưỡng. Ngoài ra, nó có thể bị bao phủ bởi vi sinh vật từ các bề mặt của nơi nó được lưu giữ và bàn tay của nhân viên. Điều này càng trở nên phổ biến hơn ở cá philê. Vì vậy, nếu màu sắc và kết cấu cá có vẻ kỳ quặc hoặc nếu có một lớp băng tiếp xúc trực tiếp với nó, bạn nên hỏi nhân viên bán hàng nếu bạn tin tưởng họ về điều đó hoặc suy nghĩ kỹ trước khi mua nó.

Cá bị ướp với chất polyphosphates

Các nhà sản xuất không trung thực có 2 cách để bán một miếng cá đắt gấp mấy lần: bằng cách phủ lên con cá một lớp đá dày hoặc bơm polyphosphat lên cá. Bỏ đá ướp cá thì có thể nhìn khá rõ ràng, nhưng khó phát hiện ra các chất polyphosphat hơn nhiều.

Polyphosphates là hóa chất giữ độ ẩm bên trong miếng cá hoặc miếng thịt. Các miếng cá được đưa vào một dung dịch, chúng tăng kích thước và sau đó chúng được đông lạnh. Với số lượng nhỏ, chúng vô hại đối với con người, nhưng chúng có xu hướng tích lũy chất độc. Bề mặt của cá sẽ có vẻ sáng bóng nhưng đây là cá chết. Sau khi rã đông, thịt nhão và nước chảy ra từ thịt cá.

Cá từ bể không phải lúc nào cũng tốt

Cá ngon nhất là cá sống. Bạn có thể mua chúng từ bể cá trong siêu thị. Nhưng có một số lưu ý ở đây. Những con cá như vậy thường được mua từ những người nông dân nơi chúng được lai tạo đặc biệt. Nhìn kỹ bể cá. Nó phải có một máy nén và nước phải luôn sạch sẽ.

Không nên có quá nhiều cá trong bể. Một con cá khỏe mạnh bơi mà không thực hiện bất kỳ chuyển động đột ngột nào. Nó không nên dừng lại trong một thời gian dài hoặc bơi lộn ngược. Bất kỳ loại tổn thương nào trên cá, chẳng hạn như các đốm lạ hoặc không có vảy, có nghĩa là bạn không nên mua con cá này.

Vấn đề về nơi sinh sản của cá

Khoảng 50% cá chúng ta thấy trong siêu thị được nuôi trong các trang trại. Bất chấp ý kiến ​​của nhiều người, cá từ các trang trại "xấu" hơn cá tự nhiên. Cá nuôi sống thành từng đàn lớn trong các vũng nhỏ. Để ngăn chặn sự lây lan rất nhanh của bệnh nhiễm trùng, những con cá được cho ăn một lượng lớn thuốc kháng sinh và thuốc trừ vi khuẩn bệnh.

Theo thời gian, vi khuẩn phát triển đề kháng với thuốc kháng sinh, dẫn đến bùng phát nhiễm trùng. Nếu có thể, hãy mua cá được đánh bắt tự nhiên. Trên bao bì, phải luôn có một số thông tin về nơi cá được nuôi. Hỏi nhân viên bán hàng nếu bạn không có thông tin.

Nhìn và xem kỹ cá định mua

Trước khi mua cá, bạn nên sờ và nhìn kỹ. Cá được ướp lạnh tốt phải có mắt to sáng, không có máu. Thịt cá phải có tính đàn hồi.

Nhấn vào cơ thể cá bằng ngón tay của bạn. Sau khi bạn làm điều này, sẽ không có dấu vết hằn trên thịt. Nếu có dấu vết, cá không tươi hoặc đã qua quá trình rã đông. Một cách khác để kiểm tra chất lượng của cá tươi hay cá ướp lạnh là đặt nó trên lòng bàn tay của bạn. Nếu cá thẳng và không chảy xệ, bạn có thể mua nó.

Thịt cá sáng màu không phải lúc nào cũng ngon

Cá hồi thường được nhuộm màu trong các siêu thị và nhà máy, hoặc thậm chí có thể được nuôi bằng thức ăn đặc biệt có chứa chất tạo màu. Nếu bạn thấy màu sắc trông không tự nhiên và đuôi quá ngắn thì không nên mua những con cá như vậy .

Cá trông tự nhiên không có màu sắc giống nhau trên toàn bộ cơ thể và các miếng cơ thịt phải nhạt hơn một chút. Nếu màu sắc trông giống nhau ở mọi nơi, con cá đó có thể đã được nhuộm.

Vảy khô, bong tróc là dấu hiệu cho thấy cá đã già hoặc không ngon. Nếu vảy sáng bóng và trông như thể chúng đã được đánh bóng, nghĩa là cá còn tươi . "Chất nhờn" hay chất nhầy này hỗ trợ khả năng miễn dịch của cá. Nó chữa lành tổn thương và bảo vệ chúng khỏi vi khuẩn, ký sinh trùng và nấm. Khi mua cá hãy chú ý đên chất nhờn ở cá phải nhẹ, trong suốt và không có mùi hôi. Chất nhầy cũng bảo vệ cá nước mặn khỏi tình trạng thừa muối và thiếu nước, đồng thời bảo vệ cá nước ngọt khỏi tình trạng thừa nước và thiếu muối.

Theo Brightside