Lợi ích khó tin của nấm rơm mang lại giá trị dinh dưỡng lớn khiến ai ai cũng ngạc nhiên

Dinh dưỡng 23/11/2022 10:34

Nấm rơm còn có những tên gọi khác như nấm rơm lúa, nấm cỏ, nấm phụ tử, nấm ngọc cẩu và nấm Trung Quốc.

Ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng, chất chống oxy hóa phong phú từ nấm rơm có hiệu quả trong việc chống lại các gốc tự do trong cơ thể. Loại nấm này có chứa beta glucan – một chất được dùng trong hóa trị hoặc xạ trị nhằm cải thiện hệ thống miễn dịch, từ đó ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư.

 

  • Axit linoleic giúp giảm tác động của hormone estrogen, vì nồng độ hormone estrogen quá cao làm tăng nguy cơ ung thư vú;
  • Beta-glucans ức chế sự phát triển của tế bào ung thư trong ung thư tuyến tiền liệt;
  • Hàm lượng selen trong nấm rơm còn có tác dụng ức chế và làm giảm số lượng tế bào ung thư.

Giúp giảm mức cholesterol

Nấm rơm cung cấp beta glucan, eritadenine và chitosan để kiểm soát cholesterol trong cơ thể. Một nghiên cứu đã được thực hiện trên những người bị béo phì để xác minh điều này, bằng cách sử dụng nấm rơm làm chế độ ăn của họ và kết quả đã cho thấy mức độ cholesterol tốt tăng lên 8%, giảm 15% chất béo trung tính và giảm 3,6% trọng lượng cơ thể.

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Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường hệ miễn dịch

Hàm lượng những loại vitamin trong nấm rơm rất cao giúp ích cho hoạt động của hệ miễn dịch. Ngoài ra, thành phần chất chống oxy hóa mạnh trong nấm rơm còn mang đến lợi ích bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của các gốc tự do, nhiễm trùng, từ đó giúp chữa lành vết thương, vết loét.

Có ích cho hệ tim mạch

Khoáng chất kali và đồng trong nấm rơm giúp ích cho hoạt động của hệ tim mạch. Nếu như kali duy trì chức năng mạch máu hoạt động ổn định thì đồng với đặc tính chống vi khuẩn giúp ngăn ngừa các cơ quan nội tạng bị viêm nhiễm. Thêm vào đó, ăn nấm rơm còn làm giảm cholesterol trong cơ thể. Hàm lượng chất đạm cao trong nấm khá lành mạnh, có khả năng đốt cháy cholesterol.

Nguồn vitamin B dồi dào

Một lợi ích sức khỏe khác mà bạn có thể nhận được từ việc ăn nấm rơm là bổ sung hàm lượng vitamin B dồi dào cho cơ thể. Việc cung cấp đủ loại vitamin này sẽ giúp phòng tránh được một số bệnh như mụn trứng cá, đau tim hoặc thậm chí tử vong.

Nguồn cung cấp protein tuyệt vời

Các nghiên cứu đã cho thấy, trong 100 gam nấm rơm chứa tới 2,5 gam protein. Lượng protein này quá đủ để đáp ứng nhu cầu hàng ngày cho cơ thể, giúp duy trì các phản ứng hóa học và làm cho cơ bắp chắc khỏe.

*Thông tin được tổng hợp từ nhiều nguồn!

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