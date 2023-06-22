Loại thực phẩm được ví như 'nhân sâm xanh', ăn vào dưỡng tim, bổ não mà giá cả lại rẻ như bèo

Với hàm lượng dinh dưỡng cao và calo thấp của đậu bắp giúp loại thực phẩm này phù hợp với mọi đối tượng đặc biệt là đối với bệnh nhân cao huyết áp, tiểu đường, thiếu máu, táo bón,...

Từ lâu, đậu bắp được sử dụng phổ biến trong bữa ăn hàng ngày của người Việt. Trong mỗi 100g đậu có chứa hàm lượng dinh dưỡng cao như Natri 7mg, Kali 299 mg, Chất xơ 3.2g, Protein 1.9g, Sắt, vitamin C, Vitamin B6, Magie 57mg và các khoáng chất. Đậu bắp có lượng calo thấp chỉ 33 calo và không chứa cholesterol hoặc chất béo bão hòa gây hại cho cơ thể.

Chất chống oxy hóa là các hợp chất tự nhiên giúp cơ thể chống lại gốc tự do - phân tử gây hại cho tế bào. Các gốc tự do có thể gây ra sự mất cân bằng oxy hóa, cuối cùng dẫn đến ung thư.

Đậu bắp chứa các chất chống oxy hóa polyphenol, gồm vitamin A và C. Đậu bắp cũng chứa loại protein gọi là lectin có thể ức chế sự phát triển của tế bào ung thư ở người. Các nghiên cứu sử dụng hợp chất cô đặc từ đậu bắp cho thấy chúng có tác dụng ức chế đến 65% sự phát triển của tế bào ung thư vú. Tuy nhiên, cần thêm nghiên cứu để có bằng chứng chắc chắn về đặc tính ngăn ngừa ung thư của đậu bắp.

Đậu bắp tốt cho tim và não

Hợp chất polyphenol tác dụng giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ do cục máu đông. Hợp chất này cũng giúp giảm thiểu tác hại của các gốc tự do. Các chất chống oxy hóa trong đậu bắp cũng có lợi cho não bộ vì chúng giúp giảm quá trình viêm ở não.

Chất nhầy trong đậu bắp liên kết với cholesterol trong quá trình tiêu hóa và đào thải cholesterol ra khỏi cơ thể. Một nghiên cứu kéo dài 8 tuần trên chuột cho thấy, chuột được cho ăn chế độ ăn nhiều chất béo nhưng thêm bột đậu bắp có mức cholesterol thấp hơn chuột không ăn bột đậu bắp.

Phòng chống loãng xương

Ăn đậu bắp thường xuyên còn giúp phòng chống được tình trạng loãng xương nhờ chất nhầy trong đậu bắp có khả năng bôi trơn các khớp xương. Vitamin K, Vitamin B9 của đậu bắp cũng giúp hạn chế được tình trạng mất canxi, vì thế khi sử dụng đậu bắp sẽ giúp xương chắc khỏe. Hàm lượng magie cao trong đậu bắp cũng giúp cải thiện tình trạng căng cơ bắp chân, bắp tay,...

Tăng cường hệ miễn dịch

Hàm lượng Vitamin C chứa trong 100g đậu bắp đáp ứng được khoảng 30% nhu cầu giá trị dinh dưỡng cho cơ thể. Vì vậy, khi sử dụng đậu bắp thường xuyên trong các bữa ăn hàng ngày sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch, tránh nhiễm trùng hiệu quả.

Hỗ trợ giảm cân hiệu quả

Trong quá trình giảm cân, việc bổ sung nguồn chất xơ và đầy đủ các loại vitamin là vô cùng cần thiết. Đối với đậu bắp không chỉ chứa nhiều chất xơ cùng các loại vitamin, khoáng chất mà chúng còn có lượng calo thấp, ít đường là thực phẩm lý tưởng hỗ trợ quá trình giảm cân.