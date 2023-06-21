90% người Việt đang mắc phải 'sai lầm chết người' khi vào bếp: Tưởng bình thường, nào ngờ đang tiếp tay biến đồ ăn thành thuốc độc!

Dinh dưỡng 21/06/2023 14:50

Nhiều người đã và đang mắc phải những sai lầm này khi làm bếp mà không biết rằng vô tình 'rước' độc vào người.

Để dầu ăn trên chảo nóng già, bốc khói

Nhiều người thường quan niệm khi rán hay xào nên cho dầu ăn trên chảo nóng già, thậm chí bốc khói mới bắt đầu cho thực phẩm vào để hương vị thơm ngon hơn.

Tuy nhiên đây là một điều sai vì khi dầu ăn bốc khói chính là lúc các thành phần bị biến đổi, nếu tiếp tục xào nấu sẽ sản sinh ra các chất gây ung thư, có hại cho cơ thể.

90% người Việt đang mắc phải 'sai lầm chết người' khi vào bếp: Tưởng bình thường, nào ngờ đang tiếp tay biến đồ ăn thành thuốc độc! - Ảnh 1

Theo các chuyên gia, thói quen này là thói quen có hại cần phải bỏ ngay bởi khi dầu sôi chúng sẽ phá huỷ tác dụng chống oxy hóa của dầu và các thành phần dinh dưỡng trong thực phẩm đồng thời còn sản sinh ra peroxide tác nhân gây ung thư.

Thay vì để dầu thật nóng, hãy canh cho dầu sôi vừa để chế biến thức ăn nhé.

Đậy nắp khi nấu món xào

Khi chế biến các món xào nhiều bà nội trợ thường hay đậy kín vung nồi để cho thực phẩm nhanh chính và mềm hơn. Nhưng đây lại là thói quen được cần phải bỏ gấp vì không chỉ khiến đồ ăn mất đi chất dinh dưỡng mà còn gây hại cho sức khỏe cả gia đình.

Khi nấu dù bạn cẩn thận đến mấy cũng không tránh được việc sản sinh ra lượng khói lớn - quá trình của việc đun nấu dầu và thức ăn ở nhiệt độ cao.

90% người Việt đang mắc phải 'sai lầm chết người' khi vào bếp: Tưởng bình thường, nào ngờ đang tiếp tay biến đồ ăn thành thuốc độc! - Ảnh 2

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh, khói dầu gây hại cho sức khỏe không khác gì khói thuốc lá, nếu hít nhiều sẽ gây ra các triệu chứng như buồn nôn, tức ngực, đau đầu. Về lâu dài có nguy cơ cao bị ung thư phổi.

Nhiều người quan niệm đậy nắp khi nấu đồ ăn sẽ nhanh chín và mềm hơn

Để hạn chế điều này bạn hãy tập thói quen mở nắp vung nồi khi đun nấu, phòng bếp cũng cần được thông thoáng bằng cách mở cửa sổ hoặc lắp đặt hệ thống hút mùi.

Không lựa chọn dầu ăn phù hợp

Bạn nghĩ rằng tất cả dầu ăn trên thị trường đều giống nhau? Điều này là sai hoàn toàn, các thương hiệu kém uy tín hoặc dầu ăn tự làm được bán giá rẻ thường khả năng cao được tạo ra từ nguyên liệu bẩn, mốc không đảm bảo. Chúng chứa rất nhiều aflatoxin là chất gây ung thư số 1 cho cơ thể.

Dùng dầu thừa nấu ăn

90% người Việt đang mắc phải 'sai lầm chết người' khi vào bếp: Tưởng bình thường, nào ngờ đang tiếp tay biến đồ ăn thành thuốc độc! - Ảnh 3

Các chuyên gia khuyến cáo, các chị em không nên dùng dầu chiên đi chiên lại nhiều lần để nấu nướng. Mặc dù tiết kiệm được dầu ăn thế nhưng sức khỏe lại bị đe dọa nghiêm trọng.

Ngay từ hôm nay, hãy từ bỏ thói quen dùng dầu chiên đi chiên lại nhiều lần để bảo về sức khỏe cho cả gia đình. Chỉ nên dùng dầu thừa không quá 2 lần thôi nhé.

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