Loại thảo mộc này hứa hẹn là 'nhân tố bùng nổ' ngành làm đẹp 2023 nhờ dưỡng nhan siêu đỉnh, trẻ hóa làn da, kéo dài thanh xuân lợi hại

Dinh dưỡng 18/01/2023 13:50

Trong rừng, trong nhà bếp và thậm chí trong thời trang, nấm có ở khắp mọi nơi. Chúng thậm chí còn sẵn sàng trở thành ngôi sao mới trong thói quen làm đẹp của bạn.

Loại thảo mộc này hứa hẹn là 'nhân tố bùng nổ' ngành làm đẹp 2023 nhờ dưỡng nhan siêu đỉnh, trẻ hóa làn da, kéo dài thanh xuân lợi hại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Được đánh giá cao về đặc tính nuôi dưỡng và chống lão hóa, cũng như nguồn gốc tự nhiên, chúng là phương pháp điều trị cho làn da và mái tóc bị mất nước hoặc chịu tác động của thời tiết giao mùa.

Một số người không thấy chúng ngon miệng, nhưng nấm có những lợi ích không ngờ tới, cho cả làn da và sức khỏe nói chung. Điều này không thoát khỏi sự chú ý của ngành công nghiệp làm đẹp, khiến chúng trở thành một thành phần thiết yếu trong dầu, xà phòng, huyết thanh, mặt nạ tóc, kem, v.v.

Trên thực tế, nấm đang tìm được vị trí của mình trong rất nhiều loại mỹ phẩm, chia sẻ những lợi ích về đặc tính giữ ẩm, chống oxy hóa, phục hồi, làm dịu và săn chắc của chúng, tùy thuộc vào loại bạn chọn.

Linh chi và nấm chaga

Loại thảo mộc này hứa hẹn là 'nhân tố bùng nổ' ngành làm đẹp 2023 nhờ dưỡng nhan siêu đỉnh, trẻ hóa làn da, kéo dài thanh xuân lợi hại - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhiều loài nấm được cho là có lợi cho da, chẳng hạn như tremella hoặc shiitake, có nguồn gốc trực tiếp từ châu Á. Nhưng ngành công nghiệp làm đẹp đặc biệt quan tâm đến nấm linh chi và nấm chaga. Loại nấm trước đây, đôi khi được gọi là “nấm bất tử”, được coi là một thành phần kỳ diệu ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, và được cho là có tác dụng chống lại tình trạng da khô và mất nước, các dấu hiệu lão hóa da và mẩn đỏ.

Loại thảo mộc này hứa hẹn là 'nhân tố bùng nổ' ngành làm đẹp 2023 nhờ dưỡng nhan siêu đỉnh, trẻ hóa làn da, kéo dài thanh xuân lợi hại - Ảnh 3
Nấm Chga được lòng giới chuyên gia làm đẹp. Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, nấm Chaga rất phong phú trong chất chống oxy hóa, và cũng được coi là một đồng minh tuyệt vời chống lại các dấu hiệu lão hóa, mẩn đỏ và xâm lấn từ bên ngoài.Được đánh giá cao, hai thành phần này đang dần được sử dụng trong mỹ phẩm, đặc biệt là ở Châu Âu và Hoa Kỳ.

Nấm Chanterelles (nấm mồng gà) và nấm nút

Đáng ngạc nhiên hơn, các loài nấm khác đang được nghiên cứu kỹ lưỡng bởi ngành công nghiệp mỹ phẩm và đã được đưa vào một số sản phẩm làm đẹp. Đây là trường hợp của chanterelle, giàu vitamin và kali, đã trở thành thứ không thể thiếu trong việc chăm sóc tóc.

Loại thảo mộc này hứa hẹn là 'nhân tố bùng nổ' ngành làm đẹp 2023 nhờ dưỡng nhan siêu đỉnh, trẻ hóa làn da, kéo dài thanh xuân lợi hại - Ảnh 4
Nấm Chanterelles (nấm mồng gà). Ảnh minh họa: Internet

Thương hiệu Mádara Cosmetics hứa hẹn như vậy, khi biến nó thành một thành phần quan trọng trong một trong những dòng sản phẩm được thiết kế để phục hồi, nuôi dưỡng và bảo vệ tóc. Loại nấm trắng phổ biến, đôi khi được gọi là nấm nút và thường được tìm thấy trên bánh pizza hơn là trong mỹ phẩm cũng không được bỏ qua, vì nó được cho là có đặc tính bảo vệ nhờ hàm lượng vitamin và khoáng chất cao. Thương hiệu Lush đã tận dụng những lợi ích này với một loại dầu rắn bảo vệ, nuôi dưỡng và phục hồi sức sống.

Không bằng lòng với việc cách mạng hóa ngành công nghiệp thời trang, bằng cách đóng vai trò là nguồn nguyên liệu thuần chay mới và có trách nhiệm với môi trường, nấm giờ đây có thể được thiết lập để làm rung chuyển ngành công nghiệp làm đẹp và trở thành nguyên liệu nổi bật của năm 2023.

Theo Times of India

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