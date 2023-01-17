Loại rau xanh này là 'tổ hợp dinh dưỡng', tốt cho xương lợi cho da, phụ nữ ăn nhiều mắt sáng, dáng đẹp không tưởng

Dinh dưỡng 17/01/2023 12:03

Nếu bạn so sánh một miếng bánh hamburger xay và một phần rau bina nấu chín có cùng trọng lượng, bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng rau bina sẽ chứa gần gấp đôi lượng sắt so với miếng chả.

Hàm lượng sắt cao không phải là yếu tố duy nhất khiến rau bina xứng đáng được gọi là “siêu thực phẩm”. Hóa ra rau chân vịt có thể giúp cơ thể bạn khỏe mạnh hơn theo nhiều cách, từ giúp làn da sáng mịn đến cải thiện tiêu hóa.

Đây là cách cơ thể bạn có thể thay đổi nếu bạn thêm nhiều rau bina vào chế độ ăn uống của mình.

Xương và cơ bắp có thể khỏe hơn

Loại rau xanh này là 'tổ hợp dinh dưỡng', tốt cho xương lợi cho da, phụ nữ ăn nhiều mắt sáng, dáng đẹp không tưởng - Ảnh 1

Rau bina rất giàu vitamin, khoáng chất và chất dinh dưỡng bao gồm sắt, magie, kali, mangan và vitamin C. Đặc biệt, magie có trong rau bina có thể hỗ trợ cơ bắp và dây thần kinh của chúng ta. Magiê duy trì năng lượng tốt, trao đổi chất và cải thiện chức năng thần kinh và cơ bắp.

Ngoài ra, rau bina có thể giúp chúng ta giữ cho xương khỏe mạnh và ngăn ngừa loãng xương. Các loại thực phẩm khác có thể làm giảm nguy cơ gãy xương là cải xoăn, cải Brussels, cà chua, bí ngô và ớt đỏ.

Thị lực có thể khỏe mạnh và sắc nét lâu hơn

Loại rau xanh này là 'tổ hợp dinh dưỡng', tốt cho xương lợi cho da, phụ nữ ăn nhiều mắt sáng, dáng đẹp không tưởng - Ảnh 2

Lutein và zeaxanthin là những nguyên tố thân thiện với mắt giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt và cả hai đều được tìm thấy trong rau bina. Các nhà khoa học tin rằng những người bao gồm rau bina trong chế độ ăn uống của họ có nguy cơ mắc bệnh đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác (hoặc AMD) thấp hơn, cả hai đều là nguyên nhân chính gây suy giảm thị lực và mù lòa.

Lưu thông máu có thể cải thiện

Loại rau xanh này là 'tổ hợp dinh dưỡng', tốt cho xương lợi cho da, phụ nữ ăn nhiều mắt sáng, dáng đẹp không tưởng - Ảnh 3

Rau bina có hàm lượng kali cao nên khá hiệu quả trong việc chống lại bệnh cao huyết áp. Hơn nữa, ăn rau bina có thể giúp bạn cải thiện lưu thông máu. Nhưng hãy nhớ rằng ăn thực phẩm lành mạnh không thể thay thế cho thuốc. Huyết áp cao có thể nguy hiểm và nếu bạn đã mắc bệnh này một thời gian, tốt hơn hết bạn nên đến gặp bác sĩ và tiến hành kiểm tra y tế.

Tóc và da có thể trở nên khỏe mạnh và đẹp hơn

Rau bina là một nguồn cung cấp vitamin A dồi dào, rất quan trọng đối với sức khỏe và vẻ đẹp của làn da và mái tóc của chúng ta. Bạn có thể đã bắt gặp từ “retinol” trên các sản phẩm làm đẹp - đây là tên gọi khác của vitamin A.

Loại rau xanh này là 'tổ hợp dinh dưỡng', tốt cho xương lợi cho da, phụ nữ ăn nhiều mắt sáng, dáng đẹp không tưởng - Ảnh 4

Loại vitamin này kích thích sự phân chia tế bào và bảo vệ tế bào của chúng ta khỏi các gốc tự do . Ngược lại, sự thiếu hụt loại vitamin này có thể gây rụng tóc và làm cho da của chúng ta bị bong tróc và khô. Vitamin C, cũng được tìm thấy trong rau bina, góp phần xây dựng collagen tạo cấu trúc cho da và tóc của chúng ta.

Tiêu hóa có thể cải thiện

Ngoài việc giàu vitamin và chất dinh dưỡng, rau bina còn chứa rất nhiều chất xơ giúp hệ tiêu hóa của chúng ta khỏe mạnh và đều đặn hơn. Rau bina cũng có thể ngăn ngừa táo bón. Một trong những điều tốt nhất về rau bina là nó tốt cho sức khỏe của chúng ta, cả sống và nấu chín.

Có rất nhiều công thức nấu ăn ngon mà bạn có thể sử dụng rau bina, và đây chỉ là một vài ý tưởng về cách bạn có thể làm phong phú chế độ ăn uống của mình với loại siêu thực phẩm này.

Loại rau xanh này là 'tổ hợp dinh dưỡng', tốt cho xương lợi cho da, phụ nữ ăn nhiều mắt sáng, dáng đẹp không tưởng - Ảnh 5

  • Ăn nó tươi trong món salad rau của bạn.
  • Thêm lá rau bina vào sinh tố của bạn.
  • Làm nước sốt rau bina cho mì ống của bạn.
  • Nấu bánh ngọt rau bina.

Loại rau xanh này là 'tổ hợp dinh dưỡng', tốt cho xương lợi cho da, phụ nữ ăn nhiều mắt sáng, dáng đẹp không tưởng - Ảnh 6

Rau bina là một sản phẩm có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng hãy nhớ rằng nó không thể thay thế sự trợ giúp y tế chuyên nghiệp. Nếu bạn đang đối phó với một số vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, đừng cân nhắc việc điều trị chúng bằng thực phẩm lành mạnh, hãy chắc chắn đến gặp bác sĩ bạn nhé.

Theo Brightside

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