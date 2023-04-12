Loại nước giảm cân hiệu quả bậc nhất bị chị em lãng quên

Dinh dưỡng 12/04/2023 11:21

Đậu biếc hay còn gọi là bông biếc, không chỉ đẹp mắt mà mỗi bộ phận của cây đậu biếc đều chứa rất nhiều hoạt chất khác nhau có ích cho sức khỏe của con người.

1. Công dụng giảm cân của hoa đậu biếc

Theo nhiều kết quả nghiên cứu, trà hoa đậu biếc có công dụng phòng chống bệnh gan nhiễm mỡ và giảm mỡ bụng. Trong khi gan nhiễm mỡ cũng được biết đến là một trong những căn bệnh liên quan đến tình trạng thừa cân.

Trà hoa đậu biếc chứa một hợp chất quan trọng là catechin EGCG (epigallocatechin gallate), giúp tăng cường quá trình trao đổi chất, từ đó làm cho calories trong cơ thể được đốt cháy nhanh hơn.

So với những loại trà khác thì hàm lượng EGCG trong trà đậu biếc đặc biệt dồi dào, chính vì vậy nó mang lại công dụng hiệu quả nhanh chóng và rõ rệt hơn hẳn.

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Trà hoa đậu biếc có công dụng phòng chống bệnh gan nhiễm mỡ và giảm mỡ bụng - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, chất chống oxy hóa trong trà hoa đậu biếc có các đặc tính chống viêm và lợi tiểu nên có thể giúp thanh lọc cơ thể cũng như giảm lượng thừa nước tích tụ trong cơ thể.

Nếu muốn kiểm soát cân nặng, bạn có thể thưởng thức loại trà này sau bữa ăn để thanh lọc cơ thể và tăng cường trao đổi chất.

2. Một số công dụng khác của hoa đậu biếc

Ngăn ngừa, hỗ trợ điều trị ung thư

Trong cơ thể chúng ta có tồn tại các gốc tự do. Khi số lượng nhiều đến ngưỡng nào đó sẽ gây ra các hiện tượng viêm, suy giảm miễn dịch lâu dài và rất có thể phát triển thành tế bào ung thư. Trong hoa đậu biếc có hàm lượng chất chống oxy hoá cao, là một lá chăn bảo vệ ngăn các tế bào bình thường chịu tác động bởi các gốc tự do này

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Các chất chống oxy hóa trong trà đậu biếc không chỉ giúp phòng chống nhiễm trùng mà còn có lợi cho sức khỏe của tim. Các nghiên cứu cho thấy loại trà này có hiệu quả cải thiện mức cholesterol cao, một yếu tố nguy hiểm gây ra bệnh tim. 

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Hoa đậu biếc nổi tiếng là loại hoa giàu chất chống oxy hóa, nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện sức khỏe não bộ

Hoa đậu biếc chứa hoạt chất proanthocyanidin – một chất chống oxy hóa giúp tăng lưu thông máu não, cũng như tăng khả năng nhận thức và trí nhớ. Ngoài ra, Acetylcholine chứa trong hoa đậu biếc là một hợp chất chịu trách nhiệm giao tiếp hiệu quả giữa các tế bào thần kinh. K

Cải thiện thị lực

Việc tăng cường máu đến các cơ quan cũng giúp cho dòng chảy của máu qua các mao mạch của mắt được cải thiện, làm mắt được bảo vệ tốt, thị lực tăng lên. Mắt được bảo vệ tránh những tổn thương do các gốc tự do nên làm chậm sự tiến triển của đục thủy tinh thể, giúp điều trị những tổn thương của võng mạc.

3. Cách làm trà hoa đậu biếc

Nguyên liệu:

- Khoảng 500 ml nước sôi

- Mật ong

- Nước ép 1 quả chanh cỡ vừa

 - 6 thìa cà phê hoa đậu biếc khô

Pha chế:

- Cho nước sôi vào.

- Đợi vài phút cho nước trà có màu xanh thẫm.

- Cuối cùng cho mật ong và nước chanh vào.

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Hoa đậu biếc có thể được sử dụng để kiểm soát mồ hôi, lợi tiểu, giải độc cơ thể và từ đó giúp làn da được mềm mịn, căng bóng hơn - Ảnh minh họa: Internet

 

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