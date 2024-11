Loại củ được cho là ‘vàng của lòng đất’ giúp trì hoãn lão hóa, kiểm soát huyết áp bạn đã biết?

Ảnh minh họa: Internet

Trì hoãn lão hóa da

Hàm lượng vitamin trong khoai tây tương đương với các loại rau ăn lá, đặc biệt hàm lượng vitamin C và vitamin B rất đáng gờm. Theo USDA, cùng khối lượng so sánh, khoai tây có lượng vitamin C cao gấp 10 lần táo, vitamin B cao gấp 4 lần loại quả này.

Cải thiện hệ tiêu hóa

Tinh bột kháng trong khoai tây còn có thể cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa. Sau khi trở thành nguồn thức ăn cho các vi khuẩn có lợi, loại tinh bột này sẽ được chuyển hóa thành axit béo mạch ngắn butyrate.

Axit butyrate có thể giảm triệu chứng đau do viêm đại tràng, đồng thời ngăn ngừa nguy cơ ung thư đại trực tràng. Không những vậy, loại axit này còn hỗ trợ điều trị bệnh nhân bị rối loạn tiêu hóa, viêm loét đại tràng và viêm ruột thừa.

Bổ sung sắt cho cơ thể

Khoai tây là một trong những loại thực phẩm giúp bổ sung sắt tự nhiên cho sức khỏe. Sắt có ảnh hưởng to lớn đến sự phát triển bình thường của cơ thể, tham gia sản xuất các tế bào máu, chống stress, duy trì các cơ bắp và điều chỉnh sự hoạt động của các tế bào,... Thường xuyên ăn các món ăn chế biến từ khoai tây là một cách tăng lượng sắt nạp vào rất hữu hiệu.

Tuy khoai tây mang đến nhiều giá trị dinh dưỡng nhưng bạn đừng bao giờ ăn khoai tây xanh, đã mọc mầm! Nếu khoai tây để lâu hoặc bảo quản không đúng cách sẽ nảy mầm, vỏ và thịt chuyển sang màu xanh, hàm lượng solanine trong khoai tây tăng lên đáng kể. Ăn nhiều khoai tây này sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.