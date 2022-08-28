Làm ngay món bánh dẻo vô cùng thơm ngon chỉ với vài nguyên liệu đơn giản

Dinh dưỡng 28/08/2022 10:29

Trổ tài khéo tay với món bánh dẻo vừa lạ vừa quen cho mùa trung thu sắp đến

 Nguyên liệu:

 

- 75gr nước đường bánh dẻo

- 35gr bột nếp bánh dẻo

- 2gr dầu ăn

- 2 giọt nước hoa bưởi

- Bột màu mỗi lần dùng 1-2gr

 

Làm ngay món bánh dẻo vô cùng thơm ngon chỉ với vài nguyên liệu đơn giản - Ảnh 1Làm ngay món bánh dẻo vô cùng thơm ngon chỉ với vài nguyên liệu đơn giản - Ảnh 2

 

 

Làm ngay món bánh dẻo vô cùng thơm ngon chỉ với vài nguyên liệu đơn giản - Ảnh 3Làm ngay món bánh dẻo vô cùng thơm ngon chỉ với vài nguyên liệu đơn giản - Ảnh 4

 Thành phẩm bánh dẻo vô cùng bắt mắt

 

Cách làm:

 

- Nếu bạn mới tập làm bánh dẻo, đầu tiên nên trộn vỏ từng cái một. Để vỏ bánh ngấm đều nước đường và tránh trường hợp khi ăn bánh bị sạn (do bột khô vẫn còn), thì các bạn nên cho từng thìa bột nếp vào nước đường, khuấy đều cho tan hết, cứ tiếp tục cho đến khi hết bột.

- Đừng thấy bột nhão mà vội thêm nước đường nhé, vì bột còn nở rất nhiều nữa.

- Sau đó cho chút bột áo ra thảm, đeo bao tay (trong suốt quá trình làm), nhào bột qua bột áo, miết bột nhẹ nhàng cho đến khi bột mềm mịn dẻo, không dính tay và cán bột không bị dính vào thanh cán.

- Không miết bột quá lâu khiến bột bị chai khó đóng bánh.

- Nếu bột bị khô hãy cho thêm chút xíu nước đường và nhào tiếp.

- Bánh dẻo tuỳ các bạn thích ăn nhiều vỏ hay ít vỏ mà đóng lượng vỏ bánh cho phù hợp với sở thích nhé. Có phải giống bánh nướng đâu mà cần vỏ mỏng.

- Khi bọc nhân xong thì dùng bột quét vào khuôn để chống dính, cũng như dùng lớp bột thật mỏng bao quanh viên bột, như thế đóng bánh sẽ rất dễ dàng luôn..

- Bánh dẻo không bắt buộc phải cho dầu ăn, ai không thích có thể bỏ qua, nhưng cá nhân mình thấy cho chút dầu ăn bánh mềm dẻo ngon hơn.

- Khuôn đóng bánh nên chọn khuôn có hoa văn rõ ràng, ít chi tiết càng tốt để bánh nét và dễ đóng hơn.

- Bánh dẻo sau khi đóng khuôn xong, có thể ăn ngay, nhưng để đến hôm sau bánh trong, ăn sẽ ngon hơn nhiều. Thường thì ăn trong vòng 4-5 ngày là ngon nhất, bánh handmade không để được lâu.

- Để tạo màu cho bánh dẻo, có thể sử dụng màu tự nhiên từ rau củ như: nước ép cà rốt, thanh long đỏ, lá nếp (lá dứa), hoa đậu biếc, bột trà xanh (matcha), bột cacao, bột dành dành (quả dành dành), saffron, bột củ dền, bột bí đỏ. Đậm nhạt tuỳ bạn mix nhiều hay ít. Cho nước ép thì giảm nước đường, cho bột màu thì giảm bột nếp.

- Tạo màu từ bột trái cây: bột dâu tây, bột sầu riêng, bột khoai môn (hoặc khoai lang tím), bột bạc hà, bột xoài, bột việt quất... mấy bột trái cây này lên màu yêu lắm nè, nhàn nhạt mà lại thơm nữa. Dùng chúng mix với nhân bánh lại càng ngon luôn nha.

- Để dễ hơn thì khi dùng nước ép, các bạn mix nước ép vào nước đường rồi hoà thật đều lên nha. Tương tự với bột cũng vậy, hoà bột màu với bột nếp cho thật đều rồi hãy trộn với nước đường.

 

Chúc bạn thành công.

 

Nguồn: Facebook Mỡ Wasabi

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Từ khóa:   Bánh dẻo Công thức món ngon Dinh dưỡng

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