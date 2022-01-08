Không muốn lão hóa nhanh thì nên làm bạn với những loại thực phẩm này

Đây là các thực phẩm mà nếu bạn muốn quá trình lão hóa của cơ thể chậm đi đồng thời điều hòa chức năng dạ dày, bồi bổ cơ thể trong thời tiết lạnh thế này.

Đông qua xuân tới, thời tiết có phần se lạnh hơn là lúc thích hợp để bạn bồi bổ dạ dày của mình, đồng thời đẩy lùi quá trình lão hóa của cơ thể. Đây chính là những thực phẩm cần thiết mà bạn phải chú ý bồi bổ cho cơ thể mình.

Bí ngô

Bí đỏ vừa giúp giảm bớt áp lực quá mức lên não bộ mà còn có thể bồi bổ cơ thể. Không những thế bí đỏ còn có tác dụng hoạt huyết dưỡng não rất thích hợp cho người cần hoạt động trí óc nhiều bồi bổ cho não. Đồng thời còn giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa vì rất giàu thành phần axit, đặc biệt là axit malic, axit béo và axit tannic. Có thể nói đây là loại thực phẩm chứa rất nhiều lợi ích cho sức khỏe của con người.

Cà chua

Cà chua là một loại thực phẩm vừa là rau cũng vừa là hoa quả có tác dụng thúc đẩy quá trình bài tiết chất béo, làm giảm sự hấp thu chất béo của cơ thể. Đồng thời giá trị dinh dưỡng trong cà chua rất cao, chất lycopene trong cà chua có tác dụng làm đẹp da, dưỡng da rất tốt mà còn chống lão hóa. Cà chua chứa ít đường nhưng vị ngon, thúc đẩy hoạt động của hệ tiêu hóa giúp loại bỏ các độc tố trong cơ thể.

Nam việt quất

Nam việt quất là loại quả có chứa một thành phần gọi là bioflavonoid có thể ngăn ngừa bệnh Alzheimer cũng như làm đẹp da, dưỡng ẩm cho da. Đây là bởi vì trong nam việt quất rất giàu vitamin C, flavonoid,... Hơn nữa còn giàu pectin có thể nuôi dưỡng da, xóa tan các nếp nhăn do tuổi tác, làm dịu làn da, trì hoãn sự lão hóa và thúc đẩy quá trình thải độc của cơ thể kịp thời. Vì vậy đây là loại quả cực kỳ tốt cho các chị em phụ nữ.

Bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng đừng bỏ qua những thực phẩm này Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất của cả một ngày nên càng cần phải chú ý nhiều hơn để không ảnh hưởng đến năng suất làm việc. Đừng bỏ qua các thực phẩm này đơn giản nhưng đầy chất dinh dưỡng này nhé.

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