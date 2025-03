Không chỉ trắng phau, ngọt mát và thơm ngon, hạt thốt nốt còn có nhiều công dụng bất ngờ cho sức khỏe 

Những quả thốt nốt sẽ mọc thành từng chùm. Quả thốt nốt to như dừa xiêm, vỏ ngoài màu tím sẫm. Hạt thốt nốt chính là phần trong sau khi đã tách vỏ, bên ngoài được phủ một lớp mỏng như lụa. Sau khi tách phần đó, bên trong là từng hạt căng tròn và mềm dẻo. Hạt thốt nốt có vị bùi và rất béo, được nhiều người yêu thích.

Thốt nốt có nguồn gốc từ Nam Á và Đông Nam Á, nên bạn có thể bắt gặp thốt nốt ở nhiều nước bạn bè láng giềng như Campuchia, Lào, Indonesia,... Tại Việt Nam, thốt nốt được trồng nhiều ở các tỉnh miền Nam, đặc biệt là Đồng Tháp, Kiên Giang, An Giang, Tây Ninh,... Thốt nốt có thể chịu hạn, ngập nước những không thể chịu rét.

Hạt thốt nốt có tính mát, giúp hạ nhiệt cơ thể, đặc biệt trong những ngày nắng nóng. Đây là một lựa chọn giải khát tự nhiên, giúp làm dịu cơn khát và giảm cảm giác khó chịu do nhiệt độ cao.

Hàm lượng nước và khoáng chất cao trong hạt thốt nốt giúp bù đắp lượng nước và điện giải mất đi do đổ mồ hôi, ngăn ngừa tình trạng mất nước. Do đó hạt thốt nốt giúp giảm các chứng như buồn nôn, và đau đầu do nhiệt.

Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho tim mạch

Hạt thốt nốt cung cấp kali, một khoáng chất thiết yếu có trong quả hạt thốt nốt, đóng vai trò then chốt trong việc duy trì huyết áp ổn định, từ đó góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch. Huyết áp ổn định là yếu tố quan trọng để phòng ngừa các bệnh tim mạch nguy hiểm như tăng huyết áp, đột quỵ và suy tim. Ngoài ra, kali giúp đảm bảo rằng các tín hiệu điện trong tim được truyền tải một cách chính xác, giúp tim co bóp nhịp nhàng và bơm máu đi khắp cơ thể.

Tốt cho xương và răng

Hạt thốt nốt chứa hàm lượng canxi và phốt pho dồi dào, hai khoáng chất đóng vai trò then chốt trong quá trình hình thành và duy trì cấu trúc xương và răng. Canxi là thành phần chính tạo nên xương và răng, giúp chúng trở nên cứng cáp và chắc khỏe. Phốt pho cũng tham gia vào quá trình này, đồng thời hỗ trợ hấp thụ canxi một cách hiệu quả.

Cải thiện hệ tiêu hóa

Hạt thốt nốt là nguồn cung cấp chất xơ tuyệt vời, giúp kích thích nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Chất xơ cũng giúp nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột có lợi, cải thiện quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng. Sử dụng hạt thốt nốt giúp giảm các triệu chứng khó tiêu, đầy hơi, và các vấn đề tiêu hóa khác.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, ăn quá nhiều thốt nốt có thể mang lại những tác hại không mong muốn cho sức khỏe:

Tăng cân: Thốt nốt chứa một lượng lớn đường tự nhiên và chất béo, đặc biệt là chất béo bão hòa. Việc tiêu thụ quá nhiều thốt nốt có thể dẫn đến lượng calo vượt quá nhu cầu hàng ngày dẫn đến tăng cân và nguy cơ béo phì.

Tăng cường lượng đường trong máu: Việc tiêu thụ quá nhiều thốt nốt có thể dẫn đến tăng đường huyết. Điều này có thể gây ra một số vấn đề sức khỏe như đái tháo đường, tiểu đường và các vấn đề liên quan đến sức khỏe tim mạch.

Tăng nguy cơ mắc các vấn đề tiêu hóa: Thốt nốt chứa chất xơ tự nhiên nhưng việc tiêu thụ quá nhiều có thể gây ra vấn đề cho hệ tiêu hóa như đầy hơi, đau bụng và tiêu chảy.