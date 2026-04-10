Khởi đầu ngày mới tràn đầy năng lượng với 4 lợi ích từ nha đam và hạt chia

Dinh dưỡng 10/04/2026 05:00

Việc kết hợp nha đam và hạt chia làm thức uống buổi sáng không chỉ giúp thanh lọc, hỗ trợ tiêu hóa mà còn là bí quyết làm đẹp da, giữ dáng hiệu quả cho phái đẹp.

Hạt chia được biết đến như một loại siêu thực phẩm giàu dinh dưỡng, sở hữu hàm lượng cao protein, khoáng chất cùng chất xơ hữu cơ cực kỳ tốt cho cơ thể. Ngoài công dụng bổ sung năng lượng, hạt chia còn trở thành lựa chọn hàng đầu trong các thực đơn giảm cân nhờ hàm lượng calo thấp bất ngờ.

Khởi đầu ngày mới tràn đầy năng lượng với 4 lợi ích từ nha đam và hạt chia - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thế nên việc bắt đầu ngày mới bằng một ly nước nha đam hạt chia không chỉ giúp cơ thể tỉnh táo mà còn mang lại nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe. Sự kết hợp giữa hai nguyên liệu giàu dinh dưỡng này đang ngày càng được nhiều người lựa chọn như một cách chăm sóc cơ thể đơn giản nhưng hiệu quả.

Dưới đây là một số lợi ích của việc uống nước hạt chia vào buổi sáng:

Hỗ trợ cải thiện làn da

Nha đam và hạt chia đều chứa nhiều vitamin và chất chống oxy hóa, giúp nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh. Hạt chia giàu omega-3 có khả năng bảo vệ da trước tác động của môi trường, trong khi nha đam hỗ trợ sản sinh collagen, giúp da duy trì độ đàn hồi. Khi sử dụng đều đặn, loại thức uống này có thể giúp làn da trở nên ẩm mịn, tươi sáng và giảm dấu hiệu lão hóa.

Bổ sung nước cho cơ thể

Sau một đêm dài, cơ thể rất cần được bù nước. Hạt chia có khả năng hút nước gấp nhiều lần trọng lượng, giúp duy trì độ ẩm và hỗ trợ quá trình thanh lọc tự nhiên. Sự kết hợp với nha đam giúp thức uống này trở nên lý tưởng để khởi đầu ngày mới, đặc biệt trong thời tiết nóng bức.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Hàm lượng chất xơ dồi dào trong hạt chia giúp kích thích nhu động ruột, hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn. Đồng thời, nha đam có tác dụng làm dịu niêm mạc dạ dày, góp phần cải thiện sức khỏe đường ruột. Nhờ đó, nước hạt chia được xem như một loại nhuận tràng tự nhiên, hỗ trợ đào thải chất cặn bã ra ngoài cơ thể, đặc biệt hữu ích cho những ai thường xuyên bị táo bón hay rối loạn tiêu hóa.

Khởi đầu ngày mới tràn đầy năng lượng với 4 lợi ích từ nha đam và hạt chia - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Góp phần kiểm soát cân nặng

Nếu bạn muốn kiểm soát cân nặng, nước nha đam hạt chia là sự lựa chọn đáng cân nhắc. Chất xơ hòa tan trong hạt chia giúp tạo cảm giác no lâu, từ đó hạn chế việc ăn quá nhiều trong ngày. Khi uống vào buổi sáng, đặc biệt lúc bụng đói, nước nha đam hạt chia có thể giúp kiểm soát cơn thèm ăn và hỗ trợ duy trì cân nặng hợp lý.

Những lưu ý quan trọng khi sử dụng hạt chia

Không nên uống quá nhiều mỗi ngày: Mặc dù hạt chia giàu chất xơ và khoáng chất, dùng quá nhiều có thể gây ra hiện tượng đầy hơi, khó tiêu và táo bón. Lượng dùng hợp lý cho người lớn là khoảng 2-3 thìa mỗi ngày (tương đương 8-10g), còn trẻ em trên 4 tuổi chỉ nên dùng từ ¼ đến ½ thìa.

Không uống hạt chia ngay trước khi đi ngủ: Nhiều người thắc mắc uống hạt chia buổi tối có tốt không. Thực tế, sử dụng hạt chia quá gần giờ ngủ dễ dẫn đến khó tiêu hóa và cảm giác đầy bụng, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ cũng như tinh thần ngày hôm sau. Thời điểm hợp lý nếu muốn uống trước khi ngủ là ít nhất 2 tiếng.

Khởi đầu ngày mới tràn đầy năng lượng với 4 lợi ích từ nha đam và hạt chia - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ưu tiên pha hạt chia với nước lạnh: Omega-3 trong hạt chia rất nhạy cảm với nhiệt độ cao, nên pha với nước lạnh sẽ bảo toàn tối đa dưỡng chất. Nếu muốn uống nước ấm, nên dùng nước ở nhiệt độ khoảng 45 độ C để tránh làm biến đổi cấu trúc axit béo.

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