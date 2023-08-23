Khám phá ngay 5 lợi ích tuyệt vời mà hạt chia mang lại cho mẹ bầu

Dinh dưỡng 23/08/2023 07:51

Nếu mẹ bầu bổ sung 2 thìa súp hạt chia mỗi ngày, chắc chắn sẽ nhận được nhiều dinh dưỡng và năng lượng cho cơ thể.

Giúp duy trì lượng đường trong máu

Sự thay đổi nội tiết tố khi mang thai có thể dẫn đến sự tích tụ glucose trong máu, điều này cần được kiểm soát kịp thời nếu không, có thể dẫn đến bệnh tiểu đường thai kỳ.

Lượng đường trong máu cao ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn cũng như thai nhi (nó làm tăng khả năng bị dị tật bẩm sinh). Hơn nữa, lượng đường trong máu cao trong giai đoạn đầu của thai kỳ có thể khiến bạn có nguy cơ sẩy thai.

Thêm hạt chia vào chế độ ăn uống sẽ giúp mẹ bầu có thể kiểm soát lượng đường trong máu của mình. Chất xơ trong hạt chia có thể làm chậm quá trình hấp thụ đường trong máu của bạn và giữ cho nó ổn định, do đó làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 và bệnh tim.

Khám phá ngay 5 lợi ích tuyệt vời mà hạt chia mang lại cho mẹ bầu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Giảm táo bón

Táo bón là một vấn đề thường gặp trong thai kỳ do sự thay đổi hormone và chế độ ăn. Hạt chia giàu chất xơ, giúp tăng cường chức năng tiêu hóa và giảm tình trạng táo bón mà không gây tăng cân thêm.

Dưới sự giám sát và tư vấn của chuyên gia y tế, việc sử dụng hạt chia có thể là một bổ sung dinh dưỡng hữu ích cho chế độ ăn của bà bầu.. Tuy nhiên, luôn luôn tư vấn và theo dõi sự chỉ định của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để đảm bảo an toàn và lợi ích cho thai kỳ của bạn.

Cung cấp omega-3

Một trong những tác dụng của hạt chia với bà bầu là giúp cung cấp omega-3 cho cơ thể, đây là một loại axit béo có thể giúp giảm viêm mãn tính, tốt cho mắt, giảm căng thẳng, lo lắng và trầm cảm.

Hơn thế, omega-3 cũng là chất tốt cho sức khỏe não bộ ở thai nhi, thậm chí còn góp phần mang lại một thai kỳ khỏe mạnh.

Khám phá ngay 5 lợi ích tuyệt vời mà hạt chia mang lại cho mẹ bầu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường sức khỏe xương

Hạt chia giàu canxi, chất cần thiết cho sự phát triển xương của thai nhi. Việc sử dụng hạt chia giúp duy trì xương chắc khỏe và đảm bảo sự phát triển xương tốt từ trong bụng mẹ.

Khám phá ngay 5 lợi ích tuyệt vời mà hạt chia mang lại cho mẹ bầu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tăng lượng tế bào hồng cầu

Thiếu máu khi mang thai là một tình trạng rất thường gặp ở nhiều phụ nữ, bởi cơ thể không sản xuất đủ tế bào hồng cầu.

Thông thường, trong thai kỳ bác sĩ có thể sẽ kê thuốc bổ sung vitamin và sắt với những mẹ bầu bị thiếu máu. Nhưng bạn cũng có thể tăng lượng sắt cho cơ thể thông qua thực phẩm, chẳng hạn như ăn rau bina, thịt đỏ và uống hạt chia.

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