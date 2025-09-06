Điểm danh 3 loại trái cây nên ăn hằng ngày để tốt cho gan, thận nhưng không phải ai cũng biết

Dưới đây là những loại trái cây không chỉ đơn thuần cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể mà còn hỗ trợ sức khỏe gan và thận:

Cơ thể rất thông minh, biết cách tự làm sạch, chữa lành và duy trì sự cân bằng. Nhưng đôi khi, do một số yếu tố bên ngoài như thực phẩm chế biến, căng thẳng, ô nhiễm... có thể làm quá tải hệ thống tự nhiên này, đặc biệt là gan và thận.

Đu đủ chứa papain, một loại enzyme hỗ trợ phân hủy protein trong chế độ ăn uống, làm giảm gánh nặng trao đổi chất của gan. Hơn nữa, đu đủ rất giàu flavonoid và vitamin C, cả hai đều đóng vai trò quan trọng trong việc giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ.

Một số nên y học truyền thống, bao gồm cả Ayurveda (Ấn Độ) khuyên dùng đu đủ sống hoặc nước ép đu đủ để giải độc gan nhẹ.

Quả nam việt quất giúp bảo vệ thận

Quả nam việt quất chứa proanthocyanidin, không chỉ ngăn vi khuẩn bám vào niêm mạc tiết niệu mà còn hỗ trợ sức khỏe thận bằng cách duy trì toàn bộ hệ thống tiết niệu hoạt động tốt. Việc tiêu thụ nam việt quất có thể làm giảm nguy cơ tiến triển bệnh thận mạn tính ở những người dễ bị tổn thương.

Uống một phần nhỏ nước ép nam việt quất không đường, hoặc thêm nam việt quất khô vào bữa sáng, có thể giúp bảo vệ thận.

Dưa hấu hỗ trợ chức năng gan và thận

Không chỉ là một món ăn vặt mùa hè bổ dưỡng, dưa hấu còn có tác dụng lợi tiểu (làm tăng lưu lượng nước tiểu mà không gây căng thẳng cho thận), điều này giúp loại bỏ độc tố một cách nhẹ nhàng. Loại quả này cũng chứa citrulline, giúp cải thiện lưu lượng máu và giảm amoniac trong cơ thể, do đó hỗ trợ cả chức năng gan và thận.

Thưởng thức những lát hoa quả tươi hoặc nước ép không thêm đường có tác dụng tuyệt vời trong những ngày nóng bức, khi tình trạng mất nước âm thầm gây áp lực lên thận.

Cách bổ sung trái cây để tối ưu hóa sức khỏe gan

So với uống nước ép, ăn trái cây tươi sẽ mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng hơn. Bởi trong quá trình ép lấy nước, trái cây có thể bị mất đi lượng lớn chất xơ và các dưỡng chất quan trọng khác. Tuy nhiên, người bệnh vẫn có thể uống nước ép trái cây theo sở thích hoặc theo khuyến nghị của bác sĩ trong một số trường hợp.

Ngoài ăn trái cây, người bệnh còn cần áp dụng chế độ dinh dưỡng khoa học, đa dạng thực phẩm với các loại thịt cá, rau củ. Nên tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng về cách xây dựng thực đơn sao cho phù hợp với thể trạng.

Thời điểm ăn trái cây tốt nhất là vào buổi sáng, nên chọn quả tươi sạch và kết hợp nhiều loại trái cây khác nhau để gia tăng giá trị dinh dưỡng.

Nếu bị gan nhiễm mỡ hoặc tiểu đường, người bệnh nên hạn chế trái cây quá ngọt hoặc được chế biến sẵn do có thể chứa nhiều đường và chất bảo quản, tiềm ẩn nguy cơ khiến bệnh chuyển biến xấu.