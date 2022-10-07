Điểm danh 4 thức uống hữu ích giúp giảm mỡ bụng cho dân văn phòng

Bưởi có công dụng đốt cháy mỡ thừa, nhất là mỡ bụng. Bên cạnh đó, nước ép bưởi còn giúp cải thiện độ nhạy insulin, giảm viêm, điều hòa huyết áp, giảm cholesterol xấu.

Đương nhiên đứng đầu danh sách này chính là trà xanh, loại thức uống quen thuộc của người Nhật. Theo Trista Best – chuyên gia dinh dưỡng tại công ty dược phẩm Balance One cho biết, trà xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa EGCG đặc trưng giúp cải thiện khả năng trao đổi chất nên tiêu mỡ bụng nhanh.

Bưởi mua về gọt vỏ, tách thịt, loại bỏ hạt. Cho các múi bưởi vào máy ép lấy nước. Ép cho đến khi bưởi ra hết nước thì tắt máy. Tiến hành lọc để loại bỏ bã còn sót lại. Tùy vào loại bưởi chua nhiều hay ít mà bạn có thể thêm đường hoặc mật ong cho vừa miệng. Sau cùng, thêm nửa muỗng cà phê muối cho nước bưởi thêm đậm đà.

Đặc biệt hơn, EGCG còn đóng góp vào công cuộc ức chế gốc tự do, ngăn cản sự phát triển của tế bào ung thư. Vào mỗi sáng hoặc đầu giờ chiều, bạn nên dùng 1 tách trà xanh để đầu óc tỉnh táo và làm việc hiệu quả hơn. Nếu duy trì uống hàng ngày, bạn sẽ thấy cơ thể thay đổi rõ rệt.

Trà matcha

Matcha là một chế phẩm của trà xanh, được sấy khô, nghiền thành bột. Trà matcha chứa một lượng catechin cao hơn so với trà xanh lá rời, vậy nên, uống trà matcha là cách giúp bạn giảm mỡ nhanh chóng.

Một nghiên cứu cho thấy những phụ nữ tiêu thụ 3g matcha mỗi ngày đốt cháy chất béo nhiều hơn trong khi tập thể dục so với những phụ nữ không uống thức uống này. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý là không thêm đường hoặc sữa vào trà matcha, bởi đường sữa là thủ phạm gây tích mỡ bụng.

Nước ép cần tây

Cần tây hỗ trợ đánh tan mỡ bụng bằng cách cải thiện chuyển hóa lipid và giảm mức cholesterol xấu. Giấm táo giúp giảm cân, điều chỉnh huyết áp và cân bằng lượng đường trong máu.

Ảnh minh họa: Internet

Xay nhuyễn cần tây bằng máy xay sinh tố. Thêm một cốc nước vào máy xay. Sau khi cần tây nhuyễn thì lọc lấy nước và cho ra ly. Thêm vài giọt giấm táo, khuấy đều và sử dụng.

*Thông tin được tổng hợp từ nhiều nguồn