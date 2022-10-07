Điểm danh 4 thức uống hữu ích giúp giảm mỡ bụng cho dân văn phòng

Dinh dưỡng 07/10/2022 07:20

Nếu bạn là dân văn phòng thường xuyên ngồi một chỗ, không có thời gian luyện tập và sợ hãi mở bụng xuất hiện. Đừng lo vì đã có các loại thức uống cứu cánh cho bạn đây.

Nước ép bưởi

Bưởi có công dụng đốt cháy mỡ thừa, nhất là mỡ bụng. Bên cạnh đó, nước ép bưởi còn giúp cải thiện độ nhạy insulin, giảm viêm, điều hòa huyết áp, giảm cholesterol xấu.

Điểm danh 4 thức uống hữu ích giúp giảm mỡ bụng cho dân văn phòng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bưởi mua về gọt vỏ, tách thịt, loại bỏ hạt. Cho các múi bưởi vào máy ép lấy nước. Ép cho đến khi bưởi ra hết nước thì tắt máy. Tiến hành lọc để loại bỏ bã còn sót lại. Tùy vào loại bưởi chua nhiều hay ít mà bạn có thể thêm đường hoặc mật ong cho vừa miệng. Sau cùng, thêm nửa muỗng cà phê muối cho nước bưởi thêm đậm đà.

Trà xanh

Đương nhiên đứng đầu danh sách này chính là trà xanh, loại thức uống quen thuộc của người Nhật. Theo Trista Best – chuyên gia dinh dưỡng tại công ty dược phẩm Balance One cho biết, trà xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa EGCG đặc trưng giúp cải thiện khả năng trao đổi chất nên tiêu mỡ bụng nhanh.

Đặc biệt hơn, EGCG còn đóng góp vào công cuộc ức chế gốc tự do, ngăn cản sự phát triển của tế bào ung thư. Vào mỗi sáng hoặc đầu giờ chiều, bạn nên dùng 1 tách trà xanh để đầu óc tỉnh táo và làm việc hiệu quả hơn. Nếu duy trì uống hàng ngày, bạn sẽ thấy cơ thể thay đổi rõ rệt.

Trà matcha

Matcha là một chế phẩm của trà xanh, được sấy khô, nghiền thành bột. Trà matcha chứa một lượng catechin cao hơn so với trà xanh lá rời, vậy nên, uống trà matcha là cách giúp bạn giảm mỡ nhanh chóng.

Một nghiên cứu cho thấy những phụ nữ tiêu thụ 3g matcha mỗi ngày đốt cháy chất béo nhiều hơn trong khi tập thể dục so với những phụ nữ không uống thức uống này. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý là không thêm đường hoặc sữa vào trà matcha, bởi đường sữa là thủ phạm gây tích mỡ bụng.

Nước ép cần tây

Cần tây hỗ trợ đánh tan mỡ bụng bằng cách cải thiện chuyển hóa lipid và giảm mức cholesterol xấu. Giấm táo giúp giảm cân, điều chỉnh huyết áp và cân bằng lượng đường trong máu.

Điểm danh 4 thức uống hữu ích giúp giảm mỡ bụng cho dân văn phòng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Xay nhuyễn cần tây bằng máy xay sinh tố. Thêm một cốc nước vào máy xay. Sau khi cần tây nhuyễn thì lọc lấy nước và cho ra ly. Thêm vài giọt giấm táo, khuấy đều và sử dụng.

*Thông tin được tổng hợp từ nhiều nguồn

Công dụng thú vị của trà Atiso bên cạnh lợi ích thanh lọc và làm mát cơ thể mà ít hay biết

Công dụng thú vị của trà Atiso bên cạnh lợi ích thanh lọc và làm mát cơ thể mà ít hay biết

Ngoài công dụng thanh lọc và làm mát cơ thể, trà Atiso còn mang lại nhiều lợi ích thú vị mà chúng ta cần biết.

Xem thêm
Từ khóa:   giảm mở bụng Thức uống làm đẹp sức khỏe tốt cho cơ thể

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 48 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 2 giờ 48 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 3 giờ 18 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 3 giờ 48 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 4 giờ 18 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 4 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng