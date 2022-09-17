Đâu chỉ dùng để làm đẹp, lá trầu không còn mang lại lợi ích không tưởng này cho sức khỏe, đặc biệt là đối với những người dễ bị mùi cơ thể

Dưới đây là một số cách mà lá trầu có thể thực hiện sứ mệnh làm đẹp và chăm sóc sức khỏe .

Bạn nên sử dụng lá trầu không cho các vấn đề liên quan đến rụng tóc. Dưới đây là một công thức cho một loại kem dưỡng da mà bạn có thể áp dụng cho da đầu của mình. Xay lá trầu không với mè hoặc dầu dừa rồi thoa hỗn hợp lên tất cả các phần của da đầu. Để nó trong ít nhất một giờ trước khi bạn gội đầu lại.

Ảnh minh họa: Internet

Bị hôi miệng? bạn đừnglo lắng! Bắt đầu nhai lá trầu không sau bữa ăn. Lá trầu không làm mới hơi thở của bạn và tiêu diệt vi trùng. Lá cũng được sử dụng từ thời cổ đại để ngăn ngừa sâu răng và tăng cường nướu răng. Đun sôi lá trầu không trong nước và dùng nước sắc để súc miệng cũng rất hữu hiệu.

Trị mụn trứng cá

Đặc tính kháng viêm và chống vi khuẩn trong lá trầu rất tốt để điều trị các triệu chứng của mụn trứng cá. Rửa mặt bằng nước sắc trầu không hoặc đắp hỗn hợp lá trầu không và nghệ lên mặt rồi rửa sạch. Làm điều này hai lần một ngày, đặc biệt là sau khi bạn trở về nhà.

Thuốc giảm ngứa

Ảnh minh họa: Internet

Đặc tính làm dịu của lá trầu không giúp bạn dễ bị mẩn ngứa và dị ứng. Đun sôi 10 lá và loại bỏ lửa ngay khi lá mềm. Nước này sau đó có thể được pha vào nước tắm của bạn hoặc ngâm mình để trị ngứa ở tay chân. Đặc tính chống viêm của lá thần kỳ sẽ làm giảm ngứa và sưng tấy.

Loại bỏ mùi cơ thể

Nước lá trầu không hoặc dầu lá trầu được thêm vào nước tắm sẽ giúp bạn cảm thấy sảng khoái và tiêu diệt vi trùng tạo mùi trên cơ thể. Thường xuyên uống nước lá trầu không ngâm nước đun sôi để giải độc cơ thể và đánh bay các loại mùi cơ thể khó chịu.

Theo Femina