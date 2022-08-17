Công thức món bánh bông lan trứng muối vừa dễ ăn, dễ làm

Bông lan trứng muối là món bánh chiều lòng được mọi lứa tuổi.
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- Chân giò ngâm mắm đậm đà, cứ làm theo công thức cực kì đơn giản này mà lại ngon lắm nhé
Nguyên liệu:
- 3 trứng gà size lớn
- 45g sữa tươi không đường
- 37g bột mỳ đa dụng
- 36g bột bắp
- 36g dầu ăn
- 65g đường
- 1/4 thìa cà phê cốt chanh
- 1/8 thìa cà phê muối ăn
Cách làm:
- Trước khi bắt tay vào làm mình set nhiệt lò ở 150 độ 10 phút cho nóng.
- Tách riêng lòng đỏ và lòng trắng trứng ra 2 tô khác nhau.
- Đánh tan lòng đỏ trứng,cho dầu ăn vào đánh quyện vào.Tiếp đến cho 45g sữa tươi không đường và bột bắp đã chuẩn bị vào trộn cho tan hết.
- Tiếp đến ray bột mỳ vào, trộn đều lên, tan hết bỏ sang một bên để bắt đầu với lòng trắng.
- Cho 1/8 thìa cà phê muối vào lòng trắng đánh cho nổi bọt rồi cho tiếp 1/4 thìa cà phê cốt chanh vào đánh tiếp.
- Khi thấy các bọt khí đã nhỏ dần thì cho đường đã chuẩn bị vào. Vừa cho vào vừa đánh,chia đường làm 3 lần cho vào.Đánh tới khi lòng trắng bông cứng tạo chóp là đạt.
- Tiếp đến trộn lòng trắng vào lòng đỏ chia làm 3 lần theo kiểu phới từ dưới lên trên,nhanh nhưng nhẹ tay.
- Khi hỗn hợp đều thì cho ngay vào khuôn (khuôn đã lót giấy nến vào đáy).Vỗ nhẹ khuôn 2 lần cho vỡ bớt bọt khí lớn.
- Cho vào lò nướng 60 phút ở 150 độ
- Lấy giấy bạc che trên khuôn bánh để tránh lửa trên lò trực tiếp vào bánh gây nứt mặt bánh hoặc cháy mặt bánh trước khi bánh chín. - - Gần hết thời gian nướng lấy tăm xăm vào bánh xem đã chín chưa và canh chỉnh thêm hoặc giảm thời gian nướng tuỳ vào lò của mình.
- Khi bánh đã chín lấy bánh ra ngoài để nguội bớt thả cả khuôn bánh rơi tự do 60cm để dễ lấy bánh ra hơn.
- Để bánh ra cắt nửa phần thân trên bánh để lát cho sốt vào giữa.
Nguyên liệu:
+Sốt phomai chà bông trứng muối
-150ml sữa tươi không đường
-30g đường
-60g bơ lạt hoặc bơ mặn đều được
-2 cục phomai con bò cười
-5g bột bắp
-Chà bông,trứng muối để rắc lên mặt bánh
Cách làm
- Cho sữa tươi,đường,bơ lạt,phomai vào nồi đun lửa nhỏ để chảy hết ra.
- Khi thấy đã tan chảy hết phần hỗn hộp cho 5g bột bắp hoà tan chút nước vào để tạo độ sệt cho sốt là hoàn thành phần sốt.
+ Bước hoàn thành bánh
- Cho một nửa phần sốt đã chuẩn bị vào giữa lớp bánh đã cắt ngang rồi chồng nửa lớp bánh lên lại.
- Phần còn lại cho lên trên mặt bánh, trãi đều ra. Rồi rãi chà bông và trứng muối đều mặt sốt.
Chúc bạn thành công.
Nguồn: Facebook Ngọc Hà