Công thức món bánh bông lan trứng muối vừa dễ ăn, dễ làm

Dinh dưỡng 17/08/2022 15:37

Bông lan trứng muối là món bánh chiều lòng được mọi lứa tuổi.

 

Nguyên liệu:

 

- 3 trứng gà size lớn

- 45g sữa tươi không đường

- 37g bột mỳ đa dụng

- 36g bột bắp

- 36g dầu ăn

- 65g đường 

- 1/4 thìa cà phê cốt chanh

- 1/8 thìa cà phê muối ăn

 

 Công thức món bánh bông lan trứng muối vừa dễ ăn, dễ làm - Ảnh 1

 

Cách làm:

 

- Trước khi bắt tay vào làm mình set nhiệt lò ở 150 độ 10 phút cho nóng.

- Tách riêng lòng đỏ và lòng trắng trứng ra 2 tô khác nhau.

- Đánh tan lòng đỏ trứng,cho dầu ăn vào đánh quyện vào.Tiếp đến cho 45g sữa tươi không đường và bột bắp đã chuẩn bị vào trộn cho tan hết.

- Tiếp đến ray bột mỳ vào, trộn đều lên, tan hết bỏ sang một bên để bắt đầu với lòng trắng.

- Cho 1/8 thìa cà phê muối vào lòng trắng đánh cho nổi bọt rồi cho tiếp 1/4 thìa cà phê cốt chanh vào đánh tiếp.

- Khi thấy các bọt khí đã nhỏ dần thì cho đường đã chuẩn bị vào. Vừa cho vào vừa đánh,chia đường làm 3 lần cho vào.Đánh tới khi lòng trắng bông cứng tạo chóp là đạt.

- Tiếp đến trộn lòng trắng vào lòng đỏ chia làm 3 lần theo kiểu phới từ dưới lên trên,nhanh nhưng nhẹ tay.

- Khi hỗn hợp đều thì cho ngay vào khuôn (khuôn đã lót giấy nến vào đáy).Vỗ nhẹ khuôn 2 lần cho vỡ bớt bọt khí lớn.

- Cho vào lò nướng 60 phút ở 150 độ

- Lấy giấy bạc che trên khuôn bánh để tránh lửa trên lò trực tiếp vào bánh gây nứt mặt bánh hoặc cháy mặt bánh trước khi bánh chín. - - Gần hết thời gian nướng lấy tăm xăm vào bánh xem đã chín chưa và canh chỉnh thêm hoặc giảm thời gian nướng tuỳ vào lò của mình.

- Khi bánh đã chín lấy bánh ra ngoài để nguội bớt thả cả khuôn bánh rơi tự do 60cm để dễ lấy bánh ra hơn.

- Để bánh ra cắt nửa phần thân trên bánh để lát cho sốt vào giữa.

 

Nguyên liệu:

 

+Sốt phomai chà bông trứng muối

-150ml sữa tươi không đường

-30g đường

-60g bơ lạt hoặc bơ mặn đều được

-2 cục phomai con bò cười

-5g bột bắp

-Chà bông,trứng muối để rắc lên mặt bánh

 

Cách làm

 

- Cho sữa tươi,đường,bơ lạt,phomai vào nồi đun lửa nhỏ để chảy hết ra.

- Khi thấy đã tan chảy hết phần hỗn hộp cho 5g bột bắp hoà tan chút nước vào để tạo độ sệt cho sốt là hoàn thành phần sốt.

+ Bước hoàn thành bánh

 

Công thức món bánh bông lan trứng muối vừa dễ ăn, dễ làm - Ảnh 2Công thức món bánh bông lan trứng muối vừa dễ ăn, dễ làm - Ảnh 3

- Cho một nửa phần sốt đã chuẩn bị vào giữa lớp bánh đã cắt ngang rồi chồng nửa lớp bánh lên lại.

- Phần còn lại cho lên trên mặt bánh, trãi đều ra. Rồi rãi chà bông và trứng muối đều mặt sốt. 

 

Chúc bạn thành công.

 

Nguồn: Facebook Ngọc Hà

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