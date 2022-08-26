Công thức bún thịt nướng thơm ngon tại nhà ai cũng có thể làm

- 10 tép tỏi

- 10 củ hành tím

- 10 đầu hành lá

- 1/2muỗng ngũ vị hương

- 1 muỗng ớt bột

- 3 muỗng sữa đặc

- 3 muỗng mật ong

- 2 muỗng đường

- 3 muỗng nước tương

- 3 muỗng nước mắm

- 2muỗng dầu hào

- 1 muỗng hạt nêm

- 1 muỗng dầu điều

- 2 muỗng dầu ăn

- 1/2 muỗng tiêu xay

Cách làm:

Thịt ngâm nước muối pha loãng, sau đó, rửa sạch, để ráo, thái nhỏ. Cho hành tím- đầu hành lá- tỏi vào cối giã nhuyễn. Cho thịt vào thau, cho hh hành tỏi vừa giã và các gia vị vào thịt trộn đều. Ướp tầm 4h hoặc ngon nhất là ướp qua đêm. Dùng xiên que xiên thịt, nướng bằng bếp than-điện- nckd,...nhà mình nướng bếp than. Trước khi nướng quết 1 lớp dầu ăn 2 mặt thịt, khi nướng thịt vừa se mặt lại thì lấy ra nhúng vào thau nướng ướp 1 lần nữa cho thịt được thấm gia vị rồi nướng tiếp đến khi chín đều.

+ Nước mắm chua ngọt

Nguyên liệu:

2chén(ăn cơm) nước dừa

1chén nước mắm

1chén đường

1mcf muối

5mc nước cốt chanh(hoặc 5mc giấm)

6củ tỏi cô đơn băm nhuyễn

3trái ớt sừng băm nhuyễn

1/2trái khóm cắt khoanh

Cách làm:

Cho nước dừa tươi vào nồi, đặt lên bếp đun. Nước dừa sôi cho đường vào khuấy tan, cho tiếp nước mắm, muối, khóm cắt lát. Đun hỗn hợp ở lửa vừa, hớt bọt thường xuyên để nước mắm được trong. Đun tầm 20 phút là ok, tắt bếp vớt bỏ khóm, để nguội.

Sau khi nước mắm nguội, cho tiếp tỏi ớt băm nhuyễn và nước cốt chanh vào. Sau đó cho vào hũ và trữ tủ lạnh dùng dần ạ.

Chúc các bạn thành công.

Nguồn: Facebook Diễm Hiền