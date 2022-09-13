Công thức bánh táo nướng phiên bản ăn dặm cho trẻ, thơm ngon, bổ dưỡng và siêu cấp tiết kiệm thời gian cho các mẹ nội trợ bận rộn

- Bột bắp: 10gram

- Sữa tươi: 100ml

- Lòng đỏ trứng gà: 2 cái

- Vừng đen: 1 ít

Lưu ý sử dụng nguyên liệu:

- Các bé dưới 1 tuổi thay sữa tươi bằng sữa công thức.

- Có thể thay tinh bột bắp bằng bột năng tuy nhiên kết cấu nhân khi làm bằng bột năng sẽ không mềm mịn bằng tinh bột bắp.

- Có thể thay táo bằng các loại hoa quả khác tương tự như lê, dâu tây, dứa, sầu riêng …

- Vỏ bánh tart nên mua loại bán sẵn cho tiện, nếu có thời gian thì có thể tự làm nhưng nó sẽ khá mất thời gian.

- Bơ nên dùng bơ nhạt, hoặc bơ ghee, bơ thực vật được cho là không tốt bằng.

Độ tuổi sử dụng:

- Với công thức và kết cấu này sẽ phù hợp dành cho các bé có khả năng ăn thô tương đối tốt, khi ăn thì nên cắt thành các miếng nhỏ cho con.

Cách làm:

Táo thái nhỏ rồi băm nhuyễn hoặc nhà có máy xay thì dùng máy xay xay mịn.

Đun chảy bơ rồi cho táo vào đảo cho mềm thơm. Vì táo ngọt tự nhiên rồi và cho trẻ ăn nên không cần cho thêm đường.

- Pha tinh bột bắp với sữa tươi để làm sánh, lưu ý pha với sữa lạnh để tinh bột không bị vón.



- Nếu trẻ dưới 1 tuổi thì nên dùng sữa công thức, nếu không thì dùng nước lọc cũng được.



- Ngoài ra nếu trẻ trên 1 tuổi có thể sử dụng thêm kem tươi (whipping cream) thì nhân bánh cũng sẽ béo ngậy hơn.

Có thể thay tinh bột bắp bằng bột năng, nhưng nhân bánh sẽ hơi dẻo, không mềm mịn như tinh bột bắp.

- Cho nước tinh bột bắp vào hỗn hợp táo đảo với bơ nói trên, khuấy đều cho đến khi đặc sánh lại là được nhân.

Chú ý nên khuấy đều tay với lửa nhỏ để không bị cháy.

Để nguội phần nhân táo và cho vào vỏ bánh tart.

Gấp mép bánh lại để tạo thành bánh như hình, rồi xếp vào nồi chiên không dầu để nướng.

- Có thể áp chảo nhưng bánh sẽ không giòn như nướng.

Đánh tan lòng đỏ rồi bôi lên mặt bánh để thơm béo hơn.

Thêm tí vừng đen lên trên.

Nướng 180 độ C trong 20 phút với nồi chiên không dầu, đối với mỗi loại nồi khác sẽ có sự chênh lệch thời gian nướng, sử dụng lò nướng cũng như vậy.



Nướng các loại bánh này thì nhiệt độ nên là 170-180 độ C, còn thời gian thì tuỳ loại lò, tốt nhất nên nướng khoảng 15 phút thì nên kiểm tra.

Nếu muốn giòn 2 mặt thì lật mặt rồi nướng thêm 2-3 phút.

Bánh thành phẩm, vỏ giòn, nhân táo thơm thơm, béo béo mùi bơ sữa.

Chúc các chị em thực hiện thành công và các bé ăn ngon miệng nhé!

* Nguồn: Facebook Hoàng Cường