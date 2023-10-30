Chuyên gia tiết lộ 5 loại thực phẩm có thể ăn nhiều nhưng vẫn giảm được cân không phải ai cũng biết đặc biệt là số 4

Dinh dưỡng 30/10/2023 09:39

Giảm cân là một việc mà nhiều chị em hằng mơ ước nhưng để thực hiện được điều đó chúng ta cần phải đưa ra một phương pháp hợp lý và câu chuyện dưới đây là một ví dụ.

Mới đây, trên tờ Business Insider đã chia sẻ câu chuyện giảm cân của Rachel Hosie, một người đã không tuân thủ chế độ ăn kiêng nhưng vẫn giảm được 16 kg trong vòng 5 năm.

Để giảm cân, bạn cần duy trì lượng calo tiêu thụ ít hơn lượng calo bạn tiêu thụ trong ngày.

Việc bạn tận dụng việc nhịn ăn đến buổi chiều, tuân theo một chế độ ăn kiêng cụ thể hay tính toán các thành phần dinh dưỡng (macros) phụ thuộc vào sự lựa chọn của bạn.

Tuy nhiên, để việc giảm cân có thể duy trì được, phương pháp này cũng cần phải là một phương pháp bền vững.

Khi tôi đã giảm khoảng 16 kg và giảm tỷ lệ mỡ cơ thể từ 30% xuống còn 17% gần 5 năm trước, tôi đã  không loại bỏ bất kỳ nhóm thực phẩm nào hoặc tuân thủ một chế độ ăn kiêng cụ thể, nhưng tôi theo dõi một cách tổng quan lượng calo và protein mà tôi tiêu thụ.

Chuyên gia tiết lộ 5 loại thực phẩm có thể ăn nhiều nhưng vẫn giảm được cân không phải ai cũng biết đặc biệt là số 4 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi ăn một chế độ ăn giàu protein vì điều này giúp duy trì cơ bắp trong quá trình giảm mỡ và giúp bạn cảm thấy no hơn. Tiếp tục duy trì chế độ ăn như vậy trong những năm qua đã giúp tôi duy trì cân nặng của mình.

Một thủ thuật khác mà tôi sử dụng để cảm thấy thoải mái là ăn những loại thực phẩm ít chất béo và có thể ăn nhiều. Có những thực phẩm ít calo nhưng chiếm diện tích trong dạ dày bạn.

Những người khác có thể thích ăn thực phẩm giàu chất béo hơn vì chúng cũng có thể giúp tạo cảm giác no.

Chất béo vốn không có tác dụng gây béo, nhưng nó chứa nhiều năng lượng hơn; protein và carbs có 4 calo trong mỗi gam, trong khi chất béo có 9 calo.

Nhưng đơn giản là tôi thích ăn. Bằng cách chọn những thực phẩm chiếm nhiều diện tích trên đĩa của mình mà không chứa quá nhiều calo, tôi cảm thấy hài lòng, no và không giống như đang tước đi những phần ăn nhỏ của mình.

Dưới đây là 5 loại thực phẩm có thể ăn nhiều là những món yêu thích của tôi, giúp tôi dễ dàng giảm mỡ.

Khoai tây

Một số người né tránh khoai tây và carbs (một trong các chất dinh dưỡng quan trọng cho mọi hoạt động của cơ thể) nói chung khi cố gắng giảm cân, nhưng họ không cần phải làm vậy.

Carbs là một nguồn năng lượng tuyệt vời và đặc biệt nếu bạn chọn carbs nguyên hạt, carbs nâu cũng có chất xơ.

Nghiên cứu đã gợi ý rằng khoai tây là một trong những thực phẩm tạo cảm giác no nhất và nếu bạn luộc hoặc nướng chúng mà không thêm nhiều chất béo thì chúng sẽ có lượng calo tương đối thấp trong khi lại có khối lượng lớn.

Tôi thích khoai tây nướng với Coronation Chicken (món gà ngày đăng quang), ớt và phô mai hoặc đậu nướng và phô mai.

Bông cải xanh

Không phải ai cũng thích bông cải xanh, điều đó không sao cả - nhưng tôi thì thích. Nó có lượng calo thấp, hàm lượng protein khá cao đối với một loại rau và khi hấp nhẹ sẽ có kết cấu đẹp mắt.

Tuy nhiên, tôi cũng thích nướng bông cải xanh với một ít dầu ô liu; nó có hàm lượng calo cao hơn một chút nhưng rất đáng để ăn.

Sữa chua Hy Lạp không béo

Sữa chua Hy Lạp là một trong những thực phẩm chủ yếu của tôi và đã tồn tại được nhiều năm.

Tôi thừa nhận rằng loại có hàm lượng chất béo cao hơn thậm chí còn có kết cấu ngon hơn, nhưng nếu bạn chú ý đến lượng calo của mình thì sữa chua Hy Lạp không béo là một lựa chọn tuyệt vời. Bạn có thể ăn nhiều nó với rất ít calo và nó là một nguồn protein tuyệt vời.

Bỏng ngô

Chuyên gia tiết lộ 5 loại thực phẩm có thể ăn nhiều nhưng vẫn giảm được cân không phải ai cũng biết đặc biệt là số 4 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù bỏng ngô ở rạp chiếu phim thường được phủ đường và bơ, nhưng ngày nay, bạn dễ dàng tìm thấy những loại bỏng ngô có hàm lượng calo thấp hơn, có hương vị nhẹ.

Không giống như hầu hết các túi khoai tây chiên, bạn có thể ăn nhiều bỏng ngô mà không chứa nhiều calo, vì vậy, đây là món ăn tuyệt vời khi bạn không quá đói nhưng muốn ăn nhẹ thứ gì đó .

Dâu tây

Dâu tây có hàm lượng nước cao - đồng thời cung cấp chất dinh dưỡng và chất xơ - vì vậy chúng là một loại thực phẩm có hàm lượng ít calo nhưng lại có khối lượng lớn

Để giảm chi phí, tôi sử dụng cả quả mọng đông lạnh và tươi và ăn chúng cùng với yến mạch, với sữa chua Hy Lạp, sinh tố hoặc đơn giản.

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Từ khóa:   giảm cân dinh dưỡng thực phẩm

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