Trong đó những người tham gia ăn một một loại bánh snack cực kỳ cay được sản xuất bởi công ty Paqui và sau đó xem họ có thể nhịn ăn uống được bao lâu.

Tháng trước, xu hướng TikTok lan truyền đã trở thành cơn ác mộng thực sự khi cái chết của một thiếu niên ở bang Massachusetts được cho là có liên quan đến thử thách “One Chip” nổi tiếng.

Có phải thức ăn cay vốn có hại cho cơ thể con người? Tại sao khẩu vị của một số người lại dễ chấp nhận hơn những người khác khi nói đến hương vị? Và liệu một lượng cay quá nhiều trong thức ăn có thể gây tử vong cho chúng ta không?

Nguyên nhân chính thức của cái chết vẫn đang được điều tra, nhưng cư dân mạng đang xôn xao bàn tán về sự nguy hiểm của hành vi thách thức trên mạng xã hội phổ biến.

Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn ăn đồ cay?

Tất cả chúng ta đều biết cảm giác nóng rát sau khi ăn một miếng ớt cayenne. Nhưng chính xác thì nó đến từ đâu?

Tiến sĩ Lisa Ganjhu, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa tại NYU Langone Health cho biết: “Vị cay có thể mang nhiều ý nghĩa . Nhưng loại gia vị giống như nhiệt mà chúng ta đang nói đến có liên quan đặc biệt đến capsaicin, một hợp chất hóa học là thành phần hoạt động của ớt và mang lại cho chúng hương vị đó.”

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Rất nhiều điều xảy ra ở cấp độ sinh lý khi chúng ta ăn đồ cay: đổ mồ hôi, ngứa ran ở môi và miệng, cảm giác nóng rát ở lưỡi.

Điều thú vị là, những phản ứng đó thực chất là cách cơ thể chúng ta hạ nhiệt sau khi capsaicin liên kết với các thụ thể thần kinh trong dạ dày, gửi tín hiệu đau đến não. Một số người thậm chí có thể bị trào ngược sau khi ăn gia vị.

Tiến sĩ Natasha Chhabra , một bác sĩ tiêu hóa, cho biết: “Từ góc độ đường tiêu hóa, điều chính chúng tôi nghĩ đến khi thảo luận về thức ăn cay là chứng trào ngược. Thường thì, đối với những người nhận thấy đồ ăn cay gây ra trào ngược hoặc tăng acid dạ dày, chúng tôi khuyên hạn chế ăn đồ ăn cay”.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là cơ thể mỗi người khác nhau và có thể gặp nhiều phản ứng khác nhau với thức ăn cay.

Khi được hỏi về lý do mà gia vị gây ra trào ngược, Chhabra cho biết, từ một góc độ y tế, chưa có nhiều nghiên cứu về vấn đề này.

Tại sao một số người lại có khả năng chịu đựng cay tốt hơn?

Có lẽ thú vị hơn những gì xảy ra sau khi chúng ta ăn đồ cay là thực tế là một số người thực sự thích vị nóng, trong khi những người khác lại có khả năng chịu đựng rất hạn chế đối với nó.

Theo Chhabra, khả năng chịu đựng đó phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm yếu tố di truyền, kinh nghiệm sống và tiếp xúc với thực phẩm.

Cô nói: “Không có lý do chính xác nào khiến một số người nhạy cảm hơn những người khác. Ví dụ, một số người nhạy cảm với thịt đỏ hơn những người khác và đây là khái niệm tương tự. Đó là do di truyền.”

Nói như vậy, Ganjhu cho biết việc tiếp xúc liên tục với các hương vị có thể làm tăng khả năng chịu đựng gia vị của một người.

Điều đó cũng có nghĩa là việc lớn lên ăn những món như ớt cay, sốt Tứ Xuyên và nhiều thứ khác có thể đã thực sự góp phần tạo nên khả năng chịu nóng cao của một số người.

Bất kể yếu tố nào xảy ra, rõ ràng là có nhiều mức độ cay khác nhau mà mọi người trên khắp thế giới có thể chịu đựng được, gây ra nhiều phản ứng cơ thể khác nhau. Nhưng liệu có tiêu chuẩn hay giới hạn nào không?

Ảnh minh họa: Internet

Thức ăn cay có khả năng gây tử vong không?

Các chuyên gia mà chúng tôi đã nói chuyện nói rằng không chắc chỉ riêng đồ ăn cay có thể làm bạn tử vong, ngoại trừ phản ứng dị ứng hoặc nhạy cảm với thực phẩm.

“Tôi chưa bao giờ nghe nói đồ ăn cay có thể giết chết ai đó”, Ganjhu cho biết trước khi giả định rằng, có lẽ, những cơn đau dạ dày nghiêm trọng do đồ ăn này gây ra có thể dẫn đến tình huống thảm khốc.

"Khi nói đến thử thách One Chip, bạn đang ăn một loại bánh snack rất đau đớn và cơ thể bạn thực sự gặp sốc, giống như bị dao đâm, và cấp độ adrenaline tăng lên”, bà giải thích trước khi làm rõ rằng, mặc dù có những hiệu ứng không thoải mái này, việc chết thực sự do ăn đồ ăn cay là rất khó xảy ra.

Làm thế nào để giảm cay?

Mặc dù phản ứng tự nhiên của hầu hết mọi người sau khi ăn đồ ăn cay là uống nước, các chuyên gia lưu ý rằng cách tốt nhất để giảm độ cay quá mức là uống hoặc ăn một thứ gì đó giàu chất béo để giúp làm dịu cảm giác. Sữa, ví dụ, sẽ là một lựa chọn tuyệt vời.

Thực tế, capsaicin là một hợp chất hòa tan trong chất béo, vì vậy nó sẽ không tan chảy trong nước dù bạn uống bao nhiêu.

Chhabra cũng đề cập đến việc nhai kẹo cao su và sử dụng viên ngậm họng. “Chúng tăng sản xuất nước bọt, giúp làm trung hòa độ axit trong dạ dày”, bà nói.