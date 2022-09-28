Chị em hầm xương đừng thêm 3 loại gia vị này kẻo mất ngon, mùi vị tanh nồng, nước dùng "dở tệ"

Dinh dưỡng 28/09/2022 14:44

Nước hầm xương mang nhiều chất dinh dưỡng từ xương tiết ra, luôn để lại hương vị khó mà quên được, tuy nhiên đây món ăn tốn nhiều công sức, phải cực kỳ tỉ mỉ và mất nhiều thời gian để thực hiện, vì thế chị em đừng chỉ vì những gia vị này mà 'đánh mất' cả món ăn.

Rượu nấu ăn

Rượu nấu ăn cũng là nguyên liệu thường được thêm vào các món ăn với tác dụng khử mùi hôi và giúp tăng hương vị. Tuy nhiên, loại gia vị này không phù hợp khi dùng với món xương hầm.

Cho rượu nấu ăn vào nồi hầm xương sẽ khiến nước dùng không thơm ngon. Trong suốt quá trình hầm canh, chúng ta sẽ đậy kín vung nồi khiến rượu không thể bay hơi và làm nước dùng có mùi lạ. Trong khi đó, nếu mở vung nồi để rượu bay mùi thì lại làm giảm độ ngon ngọt của nước xương.

Hạt tiêu

 

Hạt tiêu là loại gia vị có mùi đậm, vị cay nồng rất hợp với các món xào. Tuy nhiên, nếu bạn cho nó vào canh xương thì thực sự là một sai lầm không thể cứu vãn.

Trước tiên, hạt tiêu khi nêm vào canh sẽ làm cho vị thơm tự nhiên của nước dùng mất đi vị ngọt chỉ đọng lại hương cay nồng.

Không những thế, hạt tiêu nấu kỹ sẽ tạo ra chất khiến nước dùng không trong nữa. Đặc biệt là vị ngon của thịt cũng bị thay đổi vì hạt tiêu ngấm vào.

Chị em hầm xương đừng thêm 3 loại gia vị này kẻo mất ngon, mùi vị tanh nồng, nước dùng 'dở tệ' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quả sơn trà

Một số người nghe nói rằng, nếu thêm một ít quả sơn trà vào khi hầm xương, đặc biệt là thịt bò sẽ khiến thịt mau nhừ, vì quả sơn trà có chứa enzyme lipase. 

Tuy nhiên, quả sơn trà lại không thích hợp khi hầm cùng với thịt heo, vì nó chứa nhiều axit hữu cơ, sẽ khiến cho thịt heo trở nên có vị chua, nước dùng không còn thơm, vị cũng không ngon.

Chị em hầm xương đừng thêm 3 loại gia vị này kẻo mất ngon, mùi vị tanh nồng, nước dùng 'dở tệ' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet
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