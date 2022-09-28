Học ngay cách nấu chè khoai lang dẻo chuẩn vị Đài Loan đãi cả nhà

Vào bếp 28/09/2022 11:30

Bên cạnh trà sữa thần thánh, xứ sở Đài Loan còn nổi tiếng với chè khoai lang dẻo cực kì hấp dẫn lại thanh mát, thơm ngon. Dù ăn nóng hay ăn lạnh, bạn đều có thể cảm nhận được sự dẻo bùi của những viên khoai nhỏ xinh nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa bột năng và khoai lang cùng vị béo lôi cuốn của nước cốt dừa. Với cách làm khá đơn giản và nguyên liệu dễ tìm, dễ mua, học ngay cách nấu chè khoai lang dẻo chuẩn vị Đài Loan đãi cả nhà thôi!

Khoai lang - thực phẩm dinh dưỡng siêu phổ biến

Khoai lang là thực phẩm quen thuộc được nhiều người ưa thích vì có giá trị dinh dưỡng cao, giá thành lại rẻ và dễ ăn, dễ chế biến.

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 Khoai lang - loại củ bình dân, thơm ngon và giàu dinh dưỡng!

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trong 100g khoai lang có chứa 90kcal, 2g đạm, 7,05g tinh bột, 3,3g chất xơ, 0,15g chất béo, 38mg canxi,…và rất nhiều các khoáng chất cần thiết khác cho cơ thể.

Nhờ vào hàm lượng kcal ít cùng các thành phần dinh dưỡng vượt trội, việc đưa khoai lang vào thực đơn mỗi ngày sẽ mang lại những công dụng “thần kỳ” khiến bạn bất ngờ đấy.

Cụ thể, việc bổ sung khoai lang mỗi ngày sẽ giúp cơ thể bạn thay đổi ra sau: ngăn ngừa sự thiếu hụt vitamin A, giảm căng thẳng, kiểm soát bệnh đái tháo đường, hỗ trợ giảm cân, chống viêm, tăng cường trí nhớ, giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, cải thiện tóc và da, tăng khả năng sinh sản, cải thiện thị lực và hỗ trợ tiêu hóa,...

Đặc biệt, chiết xuất từ ​​khoai lang còn có thể tiêu diệt các tế bào ung thư tuyến tiền liệt nữa đấy!

Quả là thần kỳ phải không nào?! Chẳng phải tự nhiên mà loại thực phẩm này lại được ưa chuộng đến vậy đâu. Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào chế biến món chè khoai lang dẻo chuẩn vị Đài Loan tại nhà nhé!

Cách làm chè khoai lang dẻo chuẩn ngon như hương vị xứ Đài tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Để chế biến chè khoai lang dẻo Đài Loan cho khoảng 4 người ăn, bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu sau:

  • 250g khoai lang vàng
Học ngay cách nấu chè khoai lang dẻo chuẩn vị Đài Loan đãi cả nhà - Ảnh 2
Khoai lang vàng -Ảnh: Internet
  • 250g khoai lang tím
Học ngay cách nấu chè khoai lang dẻo chuẩn vị Đài Loan đãi cả nhà - Ảnh 3
Khoai lang tím -Ảnh: Internet
  • 170g bột năng
  • 6g bột cao quy linh
  • 350ml nước cốt dừa
  • 400g đường
  • Nước
  • Vừng rang

Bên cạnh đó, các dụng cụ để nấu chè khoai lang dẻo cần có: xửng hấp, tô và nồi để nấu chè.

Các bước chế biến cho món chè khoai lang dẻo thơm ngon, ăn là mê

Bước 1: Nấu thạch cao quy linh

Cao quy linh vốn là đặc sản của người Hoa, vừa như một loại thuốc Đông y, vừa như một loại bột nấu thành món tráng miệng bổ mát, thanh nhiệt. Cao quy linh gần giống với rau câu nhưng có vị hơi đắng, màu đen và mềm dai hơn rau câu.

Học ngay cách nấu chè khoai lang dẻo chuẩn vị Đài Loan đãi cả nhà - Ảnh 4
Thạch cao linh quy -Ảnh: Internet

Để nấu thạch cao quy linh, từ từ đổ 1 lít nước vào nồi rồi rắc nhẹ 6g bột cao quy linh vào, khuấy đều tay để bột không bị vón cục.

Sau đó, đặt nồi lên bếp, vặn lửa vừa và khuấy đều cho đến khi hỗn hợp sền sệt thì tắt bếp. Đổ hỗn hợp ra tô lớn, nhanh chóng làm mát để hỗn hợp nguội rồi bỏ vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 30 phút cho đông lại như thạch rau câu.

Bước 2: Chế biến khoai lang

Đầu tiên,với 2 loại khoai lang mua về, bạn đem gọt vỏ, rửa sạch rồi cắt thành miếng vừa ăn.

Học ngay cách nấu chè khoai lang dẻo chuẩn vị Đài Loan đãi cả nhà - Ảnh 5
Làm sạch khoai và cắt thành miếng -Ảnh: Internet

- Tiếp đó, tiến hành cho riêng từng loại khoai vào xửng hấp chín rồi nghiền nhuyễn ra.

Học ngay cách nấu chè khoai lang dẻo chuẩn vị Đài Loan đãi cả nhà - Ảnh 6
Hấp chín khoai lang -Ảnh: Internet

- Sau đó, bạn lần lượt cho từng loại khoai đã nghiền nhuyễn vào trộn với bột năng, 50g đường và một lượng nước vừa đủ, rồi tiến hành nhào bột cho mịn dẻo và dính kết với nhau.

- Lưu ý: Ngay sau khi khoai chín, bạn nên vớt ra rồi tiến hành nghiền, nhào bột, thêm đường luôn, trước khi khoai nguội, kẻo sẽ dễ khiến đường và bột rời rạc, không hòa tan nhé.

Học ngay cách nấu chè khoai lang dẻo chuẩn vị Đài Loan đãi cả nhà - Ảnh 7
Cắt khoai lang đã được nhào bột thành từng miếng vừa ăn!

- Tiếp tục nhào nắn từng khối bột thành các đoạn dài có đường kính khoảng 2cm rồi dùng dao cắt thành các viên vừa ăn như hình.

Học ngay cách nấu chè khoai lang dẻo chuẩn vị Đài Loan đãi cả nhà - Ảnh 8
Cho các viên khoai vào luộc -Ảnh: Internet

- Đến đây thì bạn chuẩn bị một nồi nước và tiến hành đun sôi rồi thả từng viên khoai vừa cắt vào nước sôi để luộc trong khoảng 5 phút.

- Đợi đến khi lớp vỏ viên khoai chuyển sang màu trong thì vớt ra, thả vào tô nước mát để khoai tách rời và không dính chùm lại với nhau là được nhé.

Bước 3: Nấu thành món chè hấp dẫn, vạn người mê

- Đun sôi nhẹ hỗn hợp 300ml nước, 350g đường còn lại và 350ml nước cốt dừa, rồi khuấy đều tay.

- Kế đó, bạn tiến hành hòa 2 muỗng bột năng vào nồi, và khuấy đều cho đến khi nước cốt sánh lại.

Học ngay cách nấu chè khoai lang dẻo chuẩn vị Đài Loan đãi cả nhà - Ảnh 9
Cho viên khoai lang dẻo vào nồi -Ảnh: Internet

- Sau đó, từ từ cho những viên khoai lang dẻo vào nồi, đun sôi trở lại là đã hoàn thành nồi chè khoai lang dẻo ngon, chuẩn hương vị Đài Loan tại nhà rồi đấy!

Học ngay cách nấu chè khoai lang dẻo chuẩn vị Đài Loan đãi cả nhà - Ảnh 10
Nấu chè khoai lang dẻo -Ảnh: Internet

- Đến đây, bạn chỉ việc cho chè ra chén cùng thạch cao quy linh và một ít vừng rang, là có thể thưởng thức ngay rồi đấy. Thưởng thức nóng hay thêm đá lạnh vào thì đều chuẩn ngon hết nhé!

Thành phẩm

Học ngay cách nấu chè khoai lang dẻo chuẩn vị Đài Loan đãi cả nhà - Ảnh 11

Chè khoai lang dẻo Đài Loan cực hấp dẫn, nhìn là mê!

Chén chè khoai lang dẻo Đài Loan nổi bật với visual đa màu sắc siêu hấp dẫn. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận ngay được phần khoai lang ngọt dẻo, bùi thơm đặc trưng, hòa quyện cùng nước cốt dừa thơm béo và cao quy linh bắt vị, đảm bảo đầy đủ các sắc lẫn hương vị, dễ dàng đốn tim mọi thực khách nhé!

Mẹo chọn mua khoai lang tươi ngon, không bị sượng

- Bạn nên chọn mua những củ khoai có dáng tròn lẳn hoặc thuôn dài, không có eo, hõm và bóp nhẹ thì thấy không quá cứng. Vì những củ này thường ít xơ, nhiều bột, sẽ giúp cho mùi vị của món bánh khoai lang chiên phồng ngon hơn.

- Ngược lại, tránh chọn mua những củ khoai bị rỗ màu đen và quá mềm, đây là khoai đã hư hoặc bị hà (khoai sượng). Đồng thời cũng không nên chọn củ quá nhỏ, dài, có eo hay hõm, vì sẽ có nhiều xơ, khi làm bánh sẽ ảnh hưởng tới chất lượng của thành phẩm.

Trên đây là công thức siêu đơn giản cho món chè khoai lang dẻo Đài Loan chuẩn ngon tại nhà. Nếu bạn đang cần tìm một món chè hấp dẫn từ hình thức đến hương vị, để chiêu đãi gia đình và bạn bè cho buổi tụ tập cuối cùng này, thì đây chắc chắn là một lựa chọn lý tưởng nhé! Chúc các chị em trổ tài chiêu đãi thành công!

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