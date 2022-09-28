Cách làm trà sữa hoa đậu biếc thơm ngon, đẹp lạ ngay tại nhà

Vào bếp 28/09/2022 13:40

Trà sữa hoa đậu biếc là thức uống đặc biệt thơm ngon, bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe. Món thức uống này là lựa chọn rất thu hút bởi vị béo ngậy, chan chát của trà sữa, hương thơm thoang thoảng và màu sắc rất bắt mắt của hoa đậu biếc khô. Cùng khám phá cách làm trà sữa hoa đậu biếc ngay nhé!

Hoa đậu biếc là gì?

Cách làm trà sữa hoa đậu biếc thơm ngon, đẹp lạ ngay tại nhà - Ảnh 1
 Hoa đậu biếc - loại hoa thường được chế biến trong những món ăn vặt hút mắt!

Hoa đậu biếc (tên khoa học: Clitoria ternatea) còn được gọi là đậu hoa tím hay bông biếc, đây là một loài cây leo, thân thảo, sống nhiều năm, thường được trồng làm hàng rào hoặc thành giàn hoa. Hoa có màu xanh tím, xanh lam đậm hoặc màu trắng, nhưng phổ biến nhất là màu xanh tím.

Loại hoa này được nhiều người ưa chuộng, vì có thể tạo nên những món thức uống lạ mang nhiều màu sắc hấp dẫn: xanh biếc, tim tím, hồng hồng… ở các quán trà sữa.

Cách làm trà sữa hoa đậu biếc thơm ngon, đẹp lạ ngay tại nhà - Ảnh 2
Hoa đậu biếc có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe mà ít ai ngờ tới!

Nổi bật là hoa đậu biếc khô được sử dụng để lấy màu làm bánh, làm mì và pha chế đồ trà, cocktail. Và tầm một năm trở lại đây, món trà sữa hoa đậu biếc, macchiato hoa đậu biếc với lớp kem béo ngậy phía trên là món thức uống nổi tiếng, rất được nhiều bạn trẻ ưa chuộng.

Cách làm trà sữa hoa đậu biếc thơm ngon, đẹp lạ ngay tại nhà - Ảnh 3

Trà sữa hoa đậu biếc, macchiato hoa đậu biếc là món thức uống yêu thích của giới trẻ!

Nhưng không chỉ có công dụng nâng tầm thẩm mỹ cho các món ăn, hoa đậu biếc còn mang lại rất nhiều tác dụng hữu ích mà ít người biết tới.

Cụ thể, theo các chuyên gia sức khỏe, việc sử dụng hoa đậu biếc và các chế phẩm từ hoa đậu biếc sẽ mang lại những lợi ích không ngờ về sức khỏe như : Làm đẹp da, tóc, chống lão hóa, hỗ trợ giảm cân nhờ vào thành phần chứa anthocyanin - giúp ngăn ngừa tích tụ chất béo, đồng thời nâng cao hệ miễn dịch, tăng cường thị lực, giảm lo âu, tốt cho tim mạch và hữu ích cho người mắc bệnh tiểu đường,…

Đặc biệt, hoạt chất trong bông biếc tím có chứa nucleotide, este, có công dụng cung cấp chất chống oxy hóa và loại bỏ các gốc tự do gây hại, từ đó ngăn chặn sự hình thành các tế bào ung thư nữa đấy.

Quả là ngỡ ngàng phải không nào?! Với nhiều công dụng hữu ích như này, chị em đừng bỏ qua loại hoa vừa đẹp vừa nhiều lợi ích này nhé. Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào làm món trà sữa hoa đậu biếc đẹp ngon, bắt mắt, thực khách nào cũng mê này nhé!

Cách làm trà sữa hoa đậu biếc chuẩn đẹp ngon như ngoài tiệm

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Cách làm trà sữa hoa đậu biếc thơm ngon, đẹp lạ ngay tại nhà - Ảnh 4
 Nguyên liệu đơn giản cho món trà sữa hoa đậu biếc thơm ngon, bắt mắt!
  • Hoa đậu biếc tươi hoặc khô
  • Trà túi lọc
  • Bột sữa
  • Đường

Các bước tiến hành pha chế trà sữa hoa đậu biếc thơm ngon, hấp dẫn tại nhà

Bước 1: Ngâm hoa đậu biếc

Cách làm trà sữa hoa đậu biếc thơm ngon, đẹp lạ ngay tại nhà - Ảnh 5
Sơ chế và hãm hoa đậu biếc!

- Đầu tiên, với hoa đậu biếc mua về, bạn đem rửa thật sạch với nước, rồi đem trộn vào phần trà và cho vào túi vải.

- Sau đó, bạn tiến hành hãm hoa đậu biếc trong nước sôi khoảng 30-40 phút để trà ra hết, thì lược lại một lần qua túi vải sạch là được nhé.

Bước 2: Nấu hỗn hợp trà sữa hoa đậu biếc

Cách làm trà sữa hoa đậu biếc thơm ngon, đẹp lạ ngay tại nhà - Ảnh 6
Công đoạn đun hỗn hợp trà sữa!

- Trước tiên, bạn cho túi trà vào nước và tiến hành đun trên lửa nhỏ.

- Kế đến, bạn lần lượt thêm đường và bột sữa vào hỗn hợp trà và khuấy đều cho đến khi bột sữa tan hết.

- Lưu ý, để trà sữa hoa đậu biếc ngon và giữ được lâu bạn chỉ khuấy một chiều, không được đổi chiều nhé.

Bước 3: Hoàn thành

- Ở công đoạn này, bạn chỉ cần cho hỗn hợp trà sữa đã hòa tan đều ra âu, khi đã nguội thì đem cất tủ lạnh dùng dần. Nếu bạn muốn dùng nóng thì có thể cho vào bình ủ trà sữa nhé.

- Đến đây, khi thưởng thức, bạn chỉ việc cho 100 ml trà sữa, đá viên vào bình lắc và lắc đều tay cho đến khi thấy bình lạnh, thì cho ra ly và thêm trân châu vào là có thể thưởng thức ngay rồi đấy. Rất đơn giản phải không nào?!

Thành phẩm

Cách làm trà sữa hoa đậu biếc thơm ngon, đẹp lạ ngay tại nhà - Ảnh 7

Trà sữa hoa đậu biếc đẹp ngon bắt mắt, nhìn là thèm, uống là thích mê!

Ly trà sữa hoa đậu biếc với tone màu trắng xanh phân chia bắt mắt, cùng hương vị thơm béo, hấp dẫn chẳng thua gì tại tiệm. Với món trà sữa vừa đẹp ở phần visual, vừa ngon thơm ở phần hương vị như này, các chị em chọn làm món nước trà chiều cho gia đình hay để chiêu đãi bạn bè thì đều hợp lý hết nhé!

Những lưu ý khi pha chế trà sữa hoa đậu biếc

- Để trà sữa hoa đậu biếc có màu đẹp, bạn tránh dùng các loại trà cho nước đậm để pha vì phần màu trà sẽ lấn hết màu hoa đậu biếc.

- Trà sữa hoa đậu biếc tự nhiên sẽ có màu sắc nhạt hơn so với khi dùng các loại syrup hay màu thực phẩm. Lí do bởi khi ngâm với nước thì màu khá đậm, nhưng màu sẽ nhạt hơn đi khi phối hợp với các nguyên liệu khác màu. Đây cũng là bí quyết giúp bạn biết được trà sữa hoa biếc hay uống ở ngoài hàng có an toàn hay không.

- Hoa đậu biếc tuy có màu sắc đẹp được nhiều người yêu thích nhưng hương thơm của hoa đậu biếc thì khiến nhiều người khá khó chịu. Để khắc phục điều này, bạn có thể dùng cách pha trà sữa hoa đậu biếc với trà nhài hay trà sen sẽ giúp mùi hoa đậu biếc không quá nồng và dễ chịu hơn nhé.

Cách làm trà sữa hoa đậu biếc thơm ngon, đẹp lạ ngay tại nhà - Ảnh 8
Trà sữa hoa đậu biếc tự nhiên sẽ có màu sắc nhẹ nhàng!

Mẹo chọn mua hoa đậu biếc 

- Bạn có thể dùng hoa đậu biếc tươi hoặc khô cho món chè trôi hoa đậu biếc thơm ngon này.

- Đối với hoa đậu biếc tươi, bạn nên chọn những bông hoa tươi, cánh hoa nguyên vẹn và không bị dập nát và đã nở rộ.

- Đối với hoa đậu biếc sấy khô, nên chọn hoa được đóng gói kín trong bao bì và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Tránh chọn khi thấy hoa bị ngả màu, bị ẩm ướt hoặc quá hạn sử dụng để tránh gây ảnh hưởng đến hương vị của thành phẩm và chính sức khỏe của bạn.

Trên đây là công thức làm trà sữa hoa đậu biếc chuẩn đẹp ngon như ngoài tiệm tại nhà. Với món trà sữa vừa đẹp ngon, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm lại dễ dàng chế biến như này, các chị em nhất định đừng bỏ qua nhé! Chúc các chị em trổ tài chế biến thành công!

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