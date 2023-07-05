Chị em đổ xô mua hàu về bồi bổ chồng, kết cục vì sai lầm này mà rước cả tấn ký sinh vào người

Thông thường cứ 6 con hàu cỡ trung bình sẽ cho hàm lượng dinh dưỡng sau đây: Calo (50), chất béo (1 gram), chất đạm (6 gram), chất xơ (0 gram), carbohydrate (5 gram). Hàu cũng là nguồn thức ăn cung cấp vitamin và khoáng chất đặc biệt là vitamin B12 tốt cho não bộ. Cụ thể bao gồm những dinh dưỡng có trong hàu đó là: sắt, vitamin D, đồng, kẽm, magie, mangan, selen.

Hàu là động vật nhuyễn thể có thân mềm, sống chủ yếu tại vùng nước mặn. Ngoài ra, khi chế biến bạn có thể vắt một vài giọt nước chanh để giúp hàu sạch và bớt chất nhầy. Giá trị dinh dưỡng của hàu cũng không ảnh hưởng nhiều bởi bất kỳ phương pháp chế biến nấu ăn nào khác.

Với hàm lượng dinh dưỡng dồi dào, hàu là một nguồn protein tiềm năng trong chế độ ăn uống lành mạnh. Cụ thể, hàu có thể mang lại những lợi ích như sau:

Bên cạnh đó, hàu cũng đem đến nguồn axit béo omega - 3 dồi dào không bão hòa quan trọng cho cơ thể con người.

Hỗ trợ tăng cường khả năng miễn dịch

Lợi ích này là nhờ vào hàm lượng kẽm rất cao, chất dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong hệ thống miễn dịch.

Ngăn ngừa thiếu máu

Sắt từ thịt hàu dễ hấp thụ hơn so với sắt chứa trong thực vật. Ngoài ra, vitamin B12 làm giảm nguy cơ mắc bệnh thiếu máu hồng cầu to.

Tăng cường sức khỏe não bộ

Thịt hàu cung cấp nhiều cholin, một chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển và hoạt động của não. Cholin trong hàu có thể giúp tăng cường trí nhớ và khả năng tập trung.

Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho tim mạch

Trong hàu chứa nhiều axit béo không bão hòa, axit amin, lizin, góp phần sản xuất carnitine và giảm nồng độ cholesterol, ngăn ngừa bệnh tim mạch. Hơn nữa, hàm lượng cao magiê và kali trong hàu giúp giảm huyết áp và thư giãn các mạch máu. Vitamin E tăng tính linh hoạt và sức mạnh của màng tế bào.

Tốt cho da

Các khoáng chất kẽm trong hàu thúc đẩy collagen, hỗ trợ cấu trúc da và giảm chảy xệ. Ăn hàu, móng tay, da đầu và tóc khỏe mạnh hơn.

Cải thiện tâm trạng

Kẽm có nhiều trong vùng não Hippocampus, là nơi chịu trách nhiệm cho trí nhớ và cảm xúc. Nồng độ kẽm thấp có thể làm ức chế hoạt động thần kinh, góp phần dẫn đến các hành vi bất thường như bùng nổ cơn giận dữ, cáu gắt hay các hành vi cực đoan. Người thiếu hụt kẽm có nguy cơ mắc các chứng rối loạn như tự kỷ, hiếu động thái quá, trầm cảm, rối loạn ăn uống, tâm thần phân liệt.

Như vậy, bạn đã có câu trả lời cho thắc mắc “Ăn hàu có tốt không?”. Tuy thế, ăn quá nhiều hàu và ăn hàu sống có thể mang đến nhiều rủi ro cho sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

Lý do ăn hàu tăng sức mạnh sinh lý đàn ông

Nam giới khi ăn hàu giúp “cuộc yêu” của hai người thêm phần hưng phấn, tràn trề sinh lực. Nguyên do là bởi hàu giúp cho cơ thể của phái mạnh sản sinh ra hormone dopamine. Đây là nơi kích thích hưng phấn trong não vốn có sẵn trong cơ thể nam giới. Khi ăn hàu, hàm lượng dopamine sẽ tăng lên với nồng độ cao hơn. Vì vậy giúp cho quý ông cải thiện về khả năng quan hệ tình dục, kích thích sự khoái lạc trong chuyện “chăn gối”.