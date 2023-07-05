Chị em đổ xô mua hàu về bồi bổ chồng, kết cục vì sai lầm này mà rước cả tấn ký sinh vào người

Hàu là một loại hải sản. Đây là một trong những món ăn được cho là vô cùng bổ dưỡng, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt có công dụng tăng cường chức năng sinh lý, đồng thời cải thiện khả năng sinh sản. Thực chất ăn hàu nhiều có tốt không?
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Hàm lượng dinh dưỡng có trong hàu
Hàu là động vật nhuyễn thể có thân mềm, sống chủ yếu tại vùng nước mặn. Ngoài ra, khi chế biến bạn có thể vắt một vài giọt nước chanh để giúp hàu sạch và bớt chất nhầy. Giá trị dinh dưỡng của hàu cũng không ảnh hưởng nhiều bởi bất kỳ phương pháp chế biến nấu ăn nào khác.
Thông thường cứ 6 con hàu cỡ trung bình sẽ cho hàm lượng dinh dưỡng sau đây: Calo (50), chất béo (1 gram), chất đạm (6 gram), chất xơ (0 gram), carbohydrate (5 gram). Hàu cũng là nguồn thức ăn cung cấp vitamin và khoáng chất đặc biệt là vitamin B12 tốt cho não bộ. Cụ thể bao gồm những dinh dưỡng có trong hàu đó là: sắt, vitamin D, đồng, kẽm, magie, mangan, selen.
Bên cạnh đó, hàu cũng đem đến nguồn axit béo omega - 3 dồi dào không bão hòa quan trọng cho cơ thể con người.
Ăn hàu tốt như thế nào?
Với hàm lượng dinh dưỡng dồi dào, hàu là một nguồn protein tiềm năng trong chế độ ăn uống lành mạnh. Cụ thể, hàu có thể mang lại những lợi ích như sau:
Hỗ trợ tăng cường khả năng miễn dịch
Lợi ích này là nhờ vào hàm lượng kẽm rất cao, chất dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong hệ thống miễn dịch.
Ngăn ngừa thiếu máu
Sắt từ thịt hàu dễ hấp thụ hơn so với sắt chứa trong thực vật. Ngoài ra, vitamin B12 làm giảm nguy cơ mắc bệnh thiếu máu hồng cầu to.
Tăng cường sức khỏe não bộ
Thịt hàu cung cấp nhiều cholin, một chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển và hoạt động của não. Cholin trong hàu có thể giúp tăng cường trí nhớ và khả năng tập trung.
Tốt cho tim mạch
Trong hàu chứa nhiều axit béo không bão hòa, axit amin, lizin, góp phần sản xuất carnitine và giảm nồng độ cholesterol, ngăn ngừa bệnh tim mạch. Hơn nữa, hàm lượng cao magiê và kali trong hàu giúp giảm huyết áp và thư giãn các mạch máu. Vitamin E tăng tính linh hoạt và sức mạnh của màng tế bào.
Tốt cho da
Các khoáng chất kẽm trong hàu thúc đẩy collagen, hỗ trợ cấu trúc da và giảm chảy xệ. Ăn hàu, móng tay, da đầu và tóc khỏe mạnh hơn.
Cải thiện tâm trạng
Kẽm có nhiều trong vùng não Hippocampus, là nơi chịu trách nhiệm cho trí nhớ và cảm xúc. Nồng độ kẽm thấp có thể làm ức chế hoạt động thần kinh, góp phần dẫn đến các hành vi bất thường như bùng nổ cơn giận dữ, cáu gắt hay các hành vi cực đoan. Người thiếu hụt kẽm có nguy cơ mắc các chứng rối loạn như tự kỷ, hiếu động thái quá, trầm cảm, rối loạn ăn uống, tâm thần phân liệt.
Như vậy, bạn đã có câu trả lời cho thắc mắc “Ăn hàu có tốt không?”. Tuy thế, ăn quá nhiều hàu và ăn hàu sống có thể mang đến nhiều rủi ro cho sức khỏe.
Lý do ăn hàu tăng sức mạnh sinh lý đàn ông
Nam giới khi ăn hàu giúp “cuộc yêu” của hai người thêm phần hưng phấn, tràn trề sinh lực. Nguyên do là bởi hàu giúp cho cơ thể của phái mạnh sản sinh ra hormone dopamine. Đây là nơi kích thích hưng phấn trong não vốn có sẵn trong cơ thể nam giới. Khi ăn hàu, hàm lượng dopamine sẽ tăng lên với nồng độ cao hơn. Vì vậy giúp cho quý ông cải thiện về khả năng quan hệ tình dục, kích thích sự khoái lạc trong chuyện “chăn gối”.
Hàu vốn được coi là thực phẩm tăng cường sinh lý phái mạnh do chứa nhiều kẽm. Ngoài tác dụng cải thiện chất lượng và số lượng tinh trùng, kẽm còn được coi là nguyên tố cơ bản tạo nên các hormone nam testosterone. Đàn ông thiếu kẽm sẽ dẫn tới suy giảm ham muốn.
Kẽm đóng vai trò quan trọng đối với tuyến tiền liệt. Mỗi một lần “thăng hoa”, người đàn ông có thể mất 2-6 miligam tinh dịch, đồng nghĩa với mất đi 300-900 micrôgam kẽm. Thiếu kẽm có thể gây phì đại tuyến tiền liệt và những thay đổi khác ở tuyến sinh dục. Vì vậy, nam giới ăn hàu mỗi tuần để đủ cung cấp kẽm cho cơ thể.
Theo y học cổ truyền, thịt hàu có vị ngọt hơi mặn, tính mát, không độc, tác dụng tráng dương, bổ tinh, tư âm dưỡng huyết. Ăn hàu có thể chữa được chứng mất ngủ do nhiệt, người nóng khô khát, hoa mắt, chóng mặt. Phụ nữ rối loạn tiền mãn kinh, nam giới có chứng di mộng tinh, hoạt tinh, yếu sinh lý, liệt dương, hiếm muộn... nên ăn hàu. Ngoài ra, kẽm trong hàu là vi chất thiết yếu giúp cơ thể chống lại các viêm nhiễm như cúm, nhanh lành vết thương.
Bạn có thể tự chế biến các món ăn bài thuốc tại nhà từ hàu như: hàu luộc, canh hàu rau hẹ, cháo hàu, canh hàu ngao cà rốt đậu đỏ... để cải thiện sức khỏe.
Ăn hàu nhiều có tốt không?
Ăn quá nhiều hàu không tốt cho cơ thể mặc dù đây là một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng. Thực tế, ăn quá nhiều hàu hoặc ăn hàu mỗi ngày có thể tăng những rủi ro sức khỏe như:
Nhiễm độc
Ăn hàu có thể gây ngộ độc, đặc biệt khi bạn ăn hàu sống và/hoặc không được chế biến đúng cách. Ngộ độc hàu xuất phát từ vi khuẩn Vibrio vulnificus hoặc vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus gây bệnh tả.
Cả hai loại vi khuẩn này có thể tồn tại trong môi trường nước mặn nơi hàu sống. Nếu ăn sống hàu nhiễm khuẩn, bạn có thể bị tiêu chảy, buồn nôn, đau bụng và sốt cao. Nếu không được điều trị kịp thời, ngộ độc hàu có thể dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng hơn như:
- Viêm não
- Nhiễm trùng máu
- Tử vong.
Nhiễm kim loại nặng
Thịt hàu có thể chứa dư lượng kim loại nặng như thủy ngân, chì và cadmium. Nguyên nhân là vì loại hải sản này có thể hấp thụ kim loại nặng từ môi trường nước mặn nơi chúng sống.
Ăn hàu nhiều có tốt không? Câu trả lời là không tốt nếu ăn quá mức! Đặc biệt, ăn quá nhiều hàu chứa kim loại nặng này có thể ảnh hưởng đến gan, thận và các vấn đề về hệ thần kinh.
Đặc biệt là đối với trẻ em, ăn nhiều hàu nhiễm kim loại nặng có thể ảnh hưởng đến sự phát triển trí não và gây ra các vấn đề về học tập và hành vi. Đồng thời, mẹ bầu ăn nhiều hàu chứa dư lượng kim loại nặng cũng có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe thai nhi.
Dị ứng
Hàu là một trong những loại hải sản gây dị ứng phổ biến, với khả năng gây ra các triệu chứng từ nhẹ đến nghiêm trọng, bao gồm phát ban, ngứa, khó thở, buồn nôn, đau bụng và thậm chí là sốc phản vệ.
Vì vậy, nếu có tiền sử dị ứng với hải sản cần, bạn nên hết sức cẩn trọng khi ăn hàu. Nếu sau khi ăn hàu, bạn có bất kỳ triệu chứng dị ứng nào, hãy đi khám để hạn chế những nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng hơn.
Bệnh huyết áp
Ăn hàu nhiều có tốt cho tim mạch không? Thịt hàu có những dưỡng chất có lợi cho sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, ăn quá nhiều hàu cũng không phù hợp với người mắc vì hàu có chứa một lượng muối cao.
Do đó, bạn cần cân nhắc và hạn chế lượng thịt hàu và muối ăn trong chế độ ăn mỗi ngày để đảm bảo không gây tác động tiêu cực đến sức khỏe. Đặc biệt, người có tiền sử bệnh tim mạch hoặc cao huyết áp nên hạn chế cho thêm muối khi ăn món hàu.
Cách chọn hàu tươi ngon
Khi mua hàu, bạn hãy nhìn phần chóp ở vỏ của con hàu. Con nào có chóp thì con đấy sẽ nhiều thịt hơn. Những con khép chặt vỏ sẽ giữ được nước muối bên trong.
Con hàu còn sống và tươi thì khi chạm nhẹ, miệng vẫn còn khép lại được.
Tránh chọn những con hàu có thể dễ dàng tách phần vỏ bằng tay.
Khi gõ vào vỏ nếu không thấy tiếng động gì bên trong nghĩa là hàu đã chết khô.