2 nguyên liệu lạ mà quen tạo thành món sinh tố bổ dưỡng, béo thơm không cần dùng đến sữa, người ăn chay, giảm cân dùng càng hợp

Nguyên liệu làm sinh tố đậu phụ việt quất

Để làm món sinh tố đậu phụ việt quất tốt cho sức khỏe, bạn cần chuẩn bị:

1 miếng đậu phụ non

1 quả chuối

1/3 cốc sữa đậu nành

1 chén việt quất

1 thìa mật ong

Đá lạnh

Ảnh minh họa: Internet

Cách làm sinh tố đậu phụ việt quất

Bước 1. Sơ chế nguyên liệu

Để làm sinh tố đậu phụ việt quất, bạn cần sử dụng đậu phụ non thay vì đậu phụ thuông thường. Đậu phụ non sẽ tạo nên độ đặc sánh, mềm mịn cho món sinh tố. Khi uống, vị của chúng cũng ngậy hơn so với đậu phụ thông thường.