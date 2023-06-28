2 nguyên liệu lạ mà quen tạo thành món sinh tố bổ dưỡng, béo thơm không cần dùng đến sữa, người ăn chay, giảm cân dùng càng hợp

Món ngon mỗi ngày 28/06/2023 05:00

Nếu bạn đang tìm kiếm một loại sinh tố trái cây thuần chay, hoặc đơn giản là một loại sinh tố không có sữa thì món sinh tố đậu phụ việt quất này là một sự lựa chọn hoàn hảo. Món sinh tố này có hương vị thơm, bùi rất hấp dẫn, không thua kém những loại sinh tố làm từ sữa thông thường.

Nguyên liệu làm sinh tố đậu phụ việt quất

Để làm món sinh tố đậu phụ việt quất tốt cho sức khỏe, bạn cần chuẩn bị:

  • 1 miếng đậu phụ non
  • 1 quả chuối
  • 1/3 cốc sữa đậu nành
  • 1 chén việt quất
  • 1 thìa mật ong
  • Đá lạnh
2 nguyên liệu lạ mà quen tạo thành món sinh tố bổ dưỡng, béo thơm không cần dùng đến sữa, người ăn chay, giảm cân dùng càng hợp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cách làm sinh tố đậu phụ việt quất

Bước 1. Sơ chế nguyên liệu

Để làm sinh tố đậu phụ việt quất, bạn cần sử dụng đậu phụ non thay vì đậu phụ thuông thường. Đậu phụ non sẽ tạo nên độ đặc sánh, mềm mịn cho món sinh tố. Khi uống, vị của chúng cũng ngậy hơn so với đậu phụ thông thường.

Đậu phụ sau khi mua về, bạn rửa nhẹ nhàng với nước sạch. Dùng khăn giấy thấm quanh miếng đậu để loại bỏ nước thừa.

Chuối bạn sử dụng loại chuối tiêu để làm sinh tố. Những quả chuối chín kĩ sẽ có vị ngọt và thơm hơn.

Chuối gọt vỏ, cắt lát nhỏ. Sau đó, cho chuối vào ngăn đá tủ lạnh để khoảng 15 phút trước khi sử dụng. Mẹo nhỏ này giúp cho món sinh tố đậu phụ việt quất của bạn đặc, sánh hơn.

2 nguyên liệu lạ mà quen tạo thành món sinh tố bổ dưỡng, béo thơm không cần dùng đến sữa, người ăn chay, giảm cân dùng càng hợp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bước 2. Làm sinh tố đậu phụ việt quất

Bạn cho đậu phụ, chuối và sữa đậu nành vào máy xay sinh tố. Xay trong 30 giây.

Cho thêm ½ lượng việt quất vào cùng. Xay đến khi hỗn hợp mịn.

Tiếp tục cho lượng việt quất còn lại cùng với mật ong và đá viên vào hỗn hợp. Xay cho đến khi hỗn hợp sánh và mịn thì dừng lại. Đổ ra cốc và thưởng thức ngay.

Một số lưu ý khi làm sinh tố đậu phụ việt quất:

  • Nếu bạn muốn giảm thiểu lượng đá lạnh cho thêm vào, hãy đông lạnh chuối, việt quất trước khi sử dụng. Món sinh tố của bạn sẽ mát lạnh tự nhiên mà không cần thêm đá.
  • Bạn có thể thay thế đậu phụ bằng sữa chua ít béo. Mặc dù không còn là món thuần chay nhưng chúng vẫn rất thơm ngon, lành mạnh.
  • Muốn tăng lượng protein, biến món sinh tố này thành một bữa ăn giúp no bụng hơn, hãy cho thêm mầm lúa mì hoặc ăn chúng cùng với bột yến mạch.
  • Sáng tạo thêm công thức này bằng cách sử dụng dâu tây, đào, mận,… hay bất cứ loại trái cây nào bạn yêu thích đều được.
  • Mật ong có thể được thay thế bằng siro trái cây.
2 nguyên liệu lạ mà quen tạo thành món sinh tố bổ dưỡng, béo thơm không cần dùng đến sữa, người ăn chay, giảm cân dùng càng hợp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Note ngay lại công thức làm sinh tố đậu phụ việt quất tốt cho sức khỏe trên và trổ tài chế biến cho cả nhà cùng thưởng thức nhé. Lorca chúc bạn thực hiện thành công.

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