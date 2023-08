Rau má có nhiều thành phần dinh dưỡng như kẽm, chất xơ, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, C và vitamin K.,...Sử dụng làm thức uống hay chế biến món ăn đều tạo ra hương thơm, màu sắc đẹp làm cho người ăn cảm thấy ngon miệng và bắt mắt. Hãy cùng tìm hiểu một số lợi ích của rau má nhé. Hãy cùng tìm hiểu một số lợi ích của rau má nhé.

Trong 100g rau má có chứa tới 3,7mg vitamin C. Vitamin C là một chất chống oxy hóa tự nhiên, ngăn chặn sự tấn công của gốc tự do đối với các tế bào của cơ thể. Ngoài ra, chúng còn giàu các hợp chất chống oxy hóa khác. Sử dụng rau má thường xuyên giúp tăng cường sức đề kháng, chống lại bệnh nhiễm trùng, ung thư,…

Vitamin C và các chất chống oxy hóa cũng có tác dụng chống lại quá trình lão hóa. Nhờ vậy, chúng có khả năng ngăn chặn hình thành nếp nhăn, nám. Uống nước ép rau má là biện pháp nuôi dưỡng làn da trắng sáng được nhiều chị em áp dụng.