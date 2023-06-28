Nhờ vào hàm lượng vitamin và khoáng chất dồi dào, lợi ích của rau má đối với sức khỏe còn là khả năng hỗ trợ tăng sức đề kháng.

Rau má có nhiều thành phần dinh dưỡng như kẽm, chất xơ, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, C và vitamin K.,...Sử dụng làm thức uống hay chế biến món ăn đều tạo ra hương thơm, màu sắc đẹp làm cho người ăn cảm thấy ngon miệng và bắt mắt. Hãy cùng tìm hiểu một số lợi ích của rau má nhé. Hãy cùng tìm hiểu một số lợi ích của rau má nhé.

Vitamin C và các chất chống oxy hóa cũng có tác dụng chống lại quá trình lão hóa. Nhờ vậy, chúng có khả năng ngăn chặn hình thành nếp nhăn, nám. Uống nước ép rau má là biện pháp nuôi dưỡng làn da trắng sáng được nhiều chị em áp dụng.

Trong 100g rau má có chứa tới 3,7mg vitamin C. Vitamin C là một chất chống oxy hóa tự nhiên, ngăn chặn sự tấn công của gốc tự do đối với các tế bào của cơ thể. Ngoài ra, chúng còn giàu các hợp chất chống oxy hóa khác. Sử dụng rau má thường xuyên giúp tăng cường sức đề kháng, chống lại bệnh nhiễm trùng, ung thư,…

Tăng cường chức năng nhận thức

Rau má từ lâu đã được dùng như một bài thuốc quý giúp điều trị chứng rối loạn lo âu và giảm trí nhớ.

Nhờ vào thành phần acid asiatic có tác dụng điều chỉnh hoạt động của chất dẫn truyền thần kinh acid gamma-aminobutyric (GABA) mà rau má có khả năng làm giảm lo lắng, căng thẳng, từ đó điều trị được chứng trầm cảm, mất ngủ và mệt mỏi kéo dài.

Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ điều trị bệnh Alzheimer

Hiện nay, rau má đang được nghiên cứu là có tiềm năng trong hỗ trợ điều trị bệnh Alzheimer giúp cải thiện trí não và chức năng thần kinh. Rau má đem lại hiệu quả cao trong việc bảo vệ tế bào não khỏi bị thoái hóa và giúp chống lại vi khuẩn gây bệnh.

Một nghiên cứu trên chuột năm 2012 cho thấy chiết xuất từ rau má mang lại hiệu quả tích cực trên những con chuột mắc bệnh Alzheimer.

Thanh lọc cơ thể

Nhắc đến lợi ích của rau má đối với sức khỏe không thể bỏ qua khả năng thanh lọc cơ thể của chúng. Từ xưa đến nay, chúng đã được sử dụng như một loại thuốc lợi tiểu nhẹ. Chúng cực kì phổ biến và được dùng rộng rãi.

Rau má có thể kích thích cơ thể thải ra các loại độc tố, muối và chất béo dư thừa trong cơ thể. Ngoài ra, chúng cũng giàu chất xơ hòa tan, các loại vitamin và khoáng chất. Vừa có tác dụng thải độc, vừa bổ sung vitamin và khoáng chất, cân bằng điện giải trong cơ thể.

Bạn có thể uống nước rau má 3-4 lần 1 tuần để tăng cường thải độc, cải thiện sức khỏe. Vừa hỗ trợ giảm cân mà lại có tác dụng làm đẹp, dưỡng da và làm sáng da rất hiệu quả.

Tốt cho hệ tim mạch, tuần hoàn máu

Nước rau má có tác dụng giảm sưng và tăng cường lưu thông máu huyết. Đối với những người bị bệnh về tĩnh mạch như suy giảm tĩnh mạch,… có thể sử dụng nước rau má thường xuyên để cải thiện tình trạng bệnh.

Rau má giàu các vitamin, khoáng chất và chất điện giải. Chúng hỗ trợ việc duy trì huyết áp ở mức ổn định, nhờ đó, làm giảm các triệu chứng liên quan đến cao huyết áp.

Các chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào, mạch máu trong cơ thể. Khả năng đào thải mỡ thừa cũng giúp bảo vệ cơ thể khỏi nguy cơ bị mắc bệnh mỡ máu, xơ vừa động mạch,…

Rau má cũng kích thích lưu thông máu, tăng oxy trong các bộ phận cơ thể. Nhờ đó, sử dụng rau má với lượng vừa đủ sẽ giúp các cơ quan nội tạng hoạt động hiệu quả hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Nhờ vào hàm lượng chất xơ, khoáng chất hòa tan mà rau má rất tốt cho hệ tiêu hóa. Chúng giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn. Duy trì sự cân bằng vi khuẩn trong đường ruột, điều trị táo bón.

Ngoài ra, rau má còn được dùng để trị đau dạ dày. Chúng có tác dụng chống viêm, làm lành lại các vết loét trong dạ dày, đại tràng. Sử dụng lâu dài sẽ đem đến những hiệu quả tích cực.

Nước rau má làm đẹp da

Một cách làm đẹp da nữa là có thể dùng rau má để làm mặt nạ trị mụn. Hãy sử dụng nước rau má hoặc thức ăn có rau má trong danh sách thực đơn của mình.

Vì trong rau má có chứa các thành phần đặc biệt giúp làm sạch và thanh lọc máu kết quả là làn da của bạn trông sáng hơn và khỏe mạnh hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Phục hồi vết thương

Vốn được dùng để trị các vết thương nhẹ, rau má có chứa các hóa chất được gọi là triterpenoids được cho là có tác dụng đẩy nhanh tốc độ hồi phục, tăng các chất chống oxy hóa ở vùng da bị thương, giúp da khỏe mạnh và tăng cường lưu thông máu huyết đến vùng cơ thể bị thương.

Một nghiên cứu vào năm 2006 đã thử nghiệm tác dụng hồi phục của rau má đối với các vết thương ở chuột. Kết quả cho thấy các vết thương được điều trị bằng chiết xuất lá rau má hồi phục nhanh hơn rất nhiều so với các vết thương không được chữa trị. Dù vẫn còn thiếu các thử nghiệm trên người nhưng bằng chứng này có vẻ đã củng cố cách dùng truyền thống của rau má: một loại thảo dược trị thương.

Giảm lo âu

Chất triterpenoid trong rau má có thể giúp bạn giảm lo âu và tăng cường các chức năng thần kinh đối ở nhiều người. Theo một nghiên cứu vào năm 2000 được đăng trên tạp chí Bệnh học Tâm thần lâm sàng, bệnh nhân thường ít bị giật mình bởi tiếng ồn hơn từ 30-60 phút kể từ khi uống rau má.

Dù nghiên cứu này cho thấy rau má có thể có tác dụng chống lo lắng ở người nhưng các nhà nghiên cứu vẫn chưa thể xác định rõ hiệu quả của rau má trong việc điều trị các triệu chứng lo lắng.