Sốc với 4 loại thực phẩm quen thuộc nhưng lại "âm thầm" khiến "chuyện chăn gối" của bạn ngày càng lao dốc

Trong nhiều trường hợp, chứng lãnh cảm ở phụ nữ và rối loạn cương dương ở nam giới không chỉ gây khó chịu trong phòng ngủ mà còn có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm về sự phát triển của các bệnh mạn tính. Những vấn đề mạn tính như mức cholesterol xấu cao, mảng bám và viêm nhiễm gây cản trở lưu lượng máu đến các động mạch, làm giảm cung cấp năng lượng cho các cơ quan sinh dục. Bệnh đái tháo đường cũng ảnh hưởng đến mạch máu và làm hỏng mô thần kinh, ảnh hưởng đến cảm giác trên da và làm giảm hưng phấn.

Rối loạn chức năng tình dục thường là một vấn đề phức tạp, do nhiều nguyên nhân nhưng chế độ ăn uống của bạn cũng có thể là một nguyên nhân bởi những thực phẩm bạn ăn hàng ngày có nguy cơ ảnh hưởng đến tim mạch, tăng huyết áp và nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường cũng là những thực phẩm ảnh hưởng đến đời sống tình dục.

Mặc dù một chút đồ uống có cồn có thể kích thích ham muốn tình dục, nhưng các nghiên cứu cho thấy rằng uống quá nhiều rượu sẽ làm giảm hưng phấn tình dục và có thể khiến bạn khó đạt được cực khoái hơn. Uống quá nhiều rượu có thể làm hỏng cuộc yêu của bạn do chức năng cương dương bị ảnh hưởng.

Do đó, những việc làm cần thiết như tăng cường kiểm soát đường huyết, giảm huyết áp, quản lý cholesterol, tối ưu hóa hormone và quá trình trao đổi chất là một trong nhiều cách giúp bạn thay đổi sức khỏe tình dục. Nhiều yếu tố trong số này sẽ được cải thiện thông qua chế độ ăn uống bằng cách hạn chế các loại thực phẩm làm suy yếu sức khỏe trao đổi chất và hủy hoại đời sống tình dục.

Lạm dụng rượu bia thường xuyên là nguyên nhân khiến số lượng nam giới vô sinh ngày càng tăng. Các nghiên cứu cho thấy, lạm dụng bia rượu làm giảm sản xuất testosterone - một hormone nam giới, gia tăng lượng oestrogen (nội tiết tố của nữ giới) trong cơ thể nam, làm tổn thương đến chất lượng tinh trùng, gây rối loạn tinh trùng khi đi vào cơ thể của phụ nữ. Uống quá nhiều rượu trong thời gian dài có thể làm suy giảm ham muốn tình dục.

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Thực phẩm chứa đường tinh luyện

Lượng đường trong máu cao mạn tính do ăn ít chất xơ, thực phẩm chế biến sẵn như bánh mì trắng, đồ nướng, khoai tây chiên và đồ uống có đường là thủ phạm gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe tình dục. Tiêu thụ nhiều đường làm tăng nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường, dẫn đến rối loạn chức năng cương dương và ức chế testosterone.

Trong một nghiên cứu được công bố năm 2021, các nhà khoa học Mỹ cho biết: Nam giới uống các loại nước ngọt có thể bị suy giảm chức năng tinh hoàn, thể hiện qua giảm số lượng tinh trùng và giảm nội tiết. Ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn như đồ nướng làm từ bột mì đã bị loại bỏ chất xơ cũng gây ra chứng viêm, làm giảm ham muốn tình dục ở nam giới và phụ nữ.

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Các món ăn chiên rán nhiều dầu mỡ

Các đồ chiên rán thường chứa chất béo chuyển hóa không tốt cho sức khỏe, làm tăng mức cholesterol xấu (LDL), giảm cholesterol tốt (HDL) và tăng nguy cơ bệnh tim mạch. Chất béo chuyển hóa rất khó phân hủy và dẫn đến những tác động có hại cho sức khỏe, chẳng hạn như tăng nguy cơ mắc bệnh tim, béo phì, đái tháo đường và một số loại ung thư phổ biến.

Theo một nghiên cứu lớn được công bố trên tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng Hoa Kỳ, tiêu thụ nhiều đồ ăn chiên rán thường giàu năng lượng, đặc biệt là chất béo không tốt có liên quan đến rối loạn chức năng tình dục.

Theo BS. Nguyễn Trọng Hưng - Trưởng Khoa Khám Tư vấn Dinh dưỡng người lớn, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, thực phẩm chiên rán là nhóm thực phẩm giàu năng lượng, nếu sử dụng không hợp lý sẽ là nguyên nhân gây béo phì, là cửa ngõ của các rối loạn chuyển hóa gây gia tăng các bệnh mạn tính như đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, gout,…

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, những món ăn được chế biến bằng cách chiên rán qua dầu mỡ hoặc nướng có chứa hàm lượng acrylamide - một chất gây ung thư, làm suy yếu chất lượng tinh trùng ở nam giới. Do đó, nam giới cần tránh xa các món ăn chiên rán nhiều dầu mỡ nếu muốn tinh trùng luôn khỏe mạnh.

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Thịt đỏ béo và thịt nguội

Trong thịt đỏ chứa nhiều chất dinh dưỡng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu chế biến đúng cách và tiêu thụ với số lượng hợp lý. Tuy nhiên, ăn quá nhiều chất béo bão hòa từ thịt đỏ béo và các nguồn sữa có thể khiến cơ thể bạn sản xuất nhiều lipoprotein tỷ trọng thấp (LDL cholesterol), có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Một trong những nguyên nhân phổ biến nhất của rối loạn cương dương là xơ cứng động mạch (thu hẹp mạch máu).

Thịt nguội đặc biệt có hại cho tình dục vì natri bảo quản thịt. Thịt nguội đã qua chế biến có hàm lượng muối rất cao và có thể góp phần làm tăng huyết áp. Huyết áp cao góp phần gây rối loạn cương dương và giảm ham muốn tình dục.