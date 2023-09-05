Theo TS-BS NGUYỄN BÁ THẮNG, Trưởng đơn vị Đột quỵ BV Đại học Y Dược TP.HCM chia sẻ trên PLO, đột quỵ có thể xảy ra bất ngờ với bất kỳ ai. Một khi không được cấp cứu kịp thời trong “thời gian vàng”, hậu quả do đột quỵ rất nghiêm trọng với tỉ lệ tử vong khoảng 10% đến 20%. Nếu may mắn sống sót, gần 30% phải chịu cảnh tàn phế và chỉ có khoảng 30% có thể trở về cuộc sống bình thường.

Ngoài ra, có thể ghi nhớ các dấu hiệu và cách xử trí bằng câu “Méo cười, ngọng nói, xuội tay – Mau gọi cấp cứu đi ngay đừng chờ”. Mỗi phút não bị thiếu máu sẽ mất gần hai triệu tế bào thần kinh. Do vậy, người bệnh đột quỵ cần được cấp cứu ngay lập tức để đảm bảo an toàn và hạn chế tối đa những tổn thương về não.

Để phát hiện sớm cơn đột quỵ, cần dựa vào những dấu hiệu ban đầu (quy tắc FAST) sau đây: Face (liệt mặt), Arm (liệt cánh tay), Speech (nói khó, phát âm không rõ, nói dính chữ, nói ngọng bất thường) và Time (tranh thủ tối đa thời gian gọi xe cứu thương).

Mỗi phút não bị thiếu máu sẽ mất gần hai triệu tế bào thần kinh. Ảnh: Internet

Hiện vẫn còn những quan niệm sai lầm khi cấp cứu đột quỵ như cạo gió, trích máu, cúng bái, uống thuốc truyền miệng, vận chuyển người bệnh bằng xe hai bánh, chờ cho người bệnh khỏe lại… Đây là những nguyên nhân khiến người bệnh không được cấp cứu đúng cách và kịp thời, gây nhiều hậu quả đáng tiếc.

Các loại thực phẩm hỗ trợ phòng ngừa đột quỵ

Theo tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Minh Đức - Trưởng khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM chia sẻ trên VnExpress, để phòng ngừa đột quỵ, bên cạnh khám sức khỏe tầm soát định kỳ, chế độ dinh dưỡng hợp lý có thể mang lại nhiều lợi ích, giảm thiểu nguy cơ và duy trì sức khỏe ổn định. Bác sĩ Minh Đức gợi ý các loại thực phẩm dưới đây mà người có nguy cơ đột quỵ có thể lựa chọn.

Các loại rau màu xanh đậm

Các loại rau màu xanh đậm như rau muống, rau bina, cải xoăn... có chứa nhiều chất xơ cùng nhiều dưỡng chất thiết yếu như vitamin A, C, kai, folate... Ăn nhiều rau có màu xanh đậm không chỉ hỗ trợ kiểm soát cân nặng mà còn giữ huyết áp ở mức ổn định, phòng ngừa đột quỵ.

Các loại hạt. Ảnh: Internet

Các loại đậu, hạt

Đậu Hà Lan, đậu đen và nhiều loại đậu khác đều chứa nhiều protein, chất xơ nhưng lại ít chất béo, hỗ trợ giảm cân cũng như giảm nguy cơ gặp tình trạng này.

Đặc biệt, sữa đậu nành có chứa isoflavones với khả năng hạn chế chứng xơ vữa động mạch dẫn đến tai biến mạch máu não và nhồi máu cơ tim. Thực phẩm này có thể tăng lượng cholesterol tốt cũng như giảm lượng cholesterol xấu trong máu, cải thiện tình trạng rối loạn mỡ máu.

Đậu tương lên men (natto) có nguồn gốc từ Nhật Bản, cũng tốt cho sức khỏe, góp phần ngừa đột quỵ do có chứa hoạt chất nattokinase ngăn sự hình thành cục máu đông. Bên cạnh đó, đậu tương lên men còn có chứa những chất tốt cho sức khỏe, kéo dài tuổi thọ như các loại axit amin; vitamin K2, B2, B12; protein...

Ngoài ra, bạn cũng nên bổ sung thêm các loại hạt vào chế độ ăn uống. Các loại hạt có chứa chất chống oxy hóa, chất xơ, protein, kali, magie và chất béo không bão hòa đa cao. Vì vậy, thường xuyên ăn các loại hạt giúp cân bằng lượng đường trong máu, phòng ngừa nguy cơ mắc bệnh lý tim mạch, ung thư và đột quỵ.

Khoai lang

Thành phần khoai lang có hợp chất chống oxy hóa cũng như lượng chất xơ cao, hạn chế tình trạng cơ thể tích trữ cholesterol xấu, phòng ngừa đột quỵ. Khoai lang còn có tác dụng giúp no lâu, hỗ trợ giảm cân nhanh hơn.

Tỏi

Tỏi có công dụng hạ huyết áp và cholesterol, làm chậm tốc độ vôi hóa động mạch vành cũng như giảm độ cứng động mạch. Người thường xuyên ăn tỏi cũng giúp phòng ngừa đột quỵ tốt hơn.

Chuối

Chuối tốt cho sức khỏe, có khả năng duy trì đường huyết ở mức ổn định, cải thiện độ nhạy của insulin, hỗ trợ lưu thông máu.

Cà chua

Cà chua có chứa lycopene - một chất chống ung thư cũng và cũng hỗ trợ bảo vệ các tế bào não khỏi bị tổn thương do tác động của tình trạng oxy hóa. Bên cạnh đó, thường xuyên ăn cà chua còn giúp điều chỉnh đường huyết, tránh tình trạng đường huyết cao là một cách giảm thiểu nguy cơ đột quỵ.

Chanh, bưởi

Uống nước chanh ấm vào buổi sáng có thể cung cấp vitamin C cho cơ thể, giúp detox, hạ mỡ máu, tăng cường sức đề kháng, phòng ngừa đột quỵ. Tuy nhiên, mọi người không nên uống quá nhiều nước chanh vì chanh có lượng axit cao, dễ gây đau dạ dày.

Tương tự, ăn bưởi có thể cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ bị đột quỵ. Trong bưởi có chứa hoạt chất chống oxy hóa naringin nhằm loại bỏ mỡ dư thừa trong cơ thể, tránh tình trạng mỡ trong máu gây tắc nghẽn mạch máu.

Các loại cá béo

Cá loại cá béo như cá hồi, cá thu, cá trích hay cá ngừ đều chứa hàm lượng axit béo omega-3 cao. Các loại cá béo giúp cải thiện sức khỏe tim mạch và hạn chế nguy cơ đột quỵ bằng cách giảm cholesterol xấu và kiểm soát huyết áp.

Người tai biến mạch máu não nên kiêng ăn gì?

Theo Tuổi Trẻ, một số thực phẩm người bị tai biến nên tránh ăn đó là:

Hạn chế ăn muối

Ăn quá nhiều natri có thể làm cơ thể giữ nước và làm tăng huyết áp, đây là yếu tố nguy cơ mạnh làm tái phát đột quỵ. Tránh sử dụng gia vị hỗn hợp gồm muối hoặc muối tỏi. Hạn chế dùng những thức ăn từ thực phẩm đã chế biến và đóng hộp, các loại thức ăn nhanh.

Bệnh nhân cần kiêng rượu bia, thuốc lá và các chất kích thích

Một số loại chất kích thích điển hình như bia rượu, cà phê, thuốc lá, thức ăn cay nóng,… và chất béo động vật là những chất làm tăng nguy cơ gây nên tình trạng tai biến mạch máu não và gây ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình điều trị. Để có kết quả tốt trong quá trình điều trị người tai biến nên tuyệt đối kiêng những chất này.

Tránh xa các thực phẩm chứa nhiều chất béo

Mỡ động vật, thịt mỡ và các món xào, đồ chiên rán chứa chất béo no, sữa đặc có đường, bơ, nội tạng động vật như lòng, dồi,… là những thực phẩm có hại cho sức khỏe. Khi ăn vào, chúng sẽ tạo điều kiện sản sinh cholesterol - nguyên nhân gây xơ vữa động mạch hàng đầu. Nếu sử dụng các thực phẩm này thường xuyên sẽ tăng nguy cơ các bệnh tim mạch, đồng thời tăng tỷ lệ tái phát tai biến, rất nguy hiểm.