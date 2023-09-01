Theo Dân Trí, không chỉ là một loại gia vị quen thuộc dùng để tăng hương vị và độ hấp dẫn cho món ăn, hành lá còn là loại thực phẩm dinh dưỡng bổ sung vitamin, khoáng chất và dưỡng chất cần thiết rất tốt cho sức khỏe .

Hành lá có chứa allicin, một hợp chất chịu trách nhiệm về hương vị và mùi thơm đặc trưng của nó. Bên cạnh đó, hành lá rất giàu flavonoid, hợp chất lưu huỳnh và chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe.

Phần ăn được của hành lá là phần củ trắng và phần cọng xanh giòn. Mỗi phần này có các đặc tính y học khác nhau và chứa các hợp chất hoạt tính sinh học giúp quản lý và điều trị các bệnh và rối loạn khác nhau. Trong y học cổ truyền, hành lá được sử dụng để điều trị đau đầu, cảm lạnh thông thường, đau bụng và các bệnh tim.

Hành lá có nhiều vitamin. Ảnh: Internet

Hành lá là nguồn cung cấp dồi dào vitamin C, vitamin B-complex như vitamin B1 (thiamine), vitamin B2 (riboflavin) và vitamin B3 (niacin). Hành lá cũng là một nguồn cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất như carotenoid, canxi, kali và chất chống oxy hóa.

Tác dụng chữa bệnh của hành tươi

Theo thông tin từ VTC, hành tươi có tác dụng chữa bệnh khiến nhiều người ngạc nhiên.

Hành tươi giúp hạ sốt hiệu quả

Theo Tây y, hành là loại kháng sinh rất mạnh, mạnh hơn cả penicillin. Do đó, hành giúp tăng cường miễn dịch và diệt khuẩn. Vì lý do này mà hành có tác dụng chữa trị rất hiệu quả đối với các bệnh cảm cúm, viêm nhiễm trong cơ thể.

Khi bị ốm, cháo hành băm ăn khi còn nóng sẽ rất tốt cho người có dấu hiệu sốt, cảm cúm, mệt mỏi... Ngoài ra, nó cũng giúp làm giảm chất nhờn dư thừa và chống lại cái lạnh mùa đông thường khiến bạn dễ bị ốm.

Hành tươi tốt cho tim mạch

Hành lá là thực phẩm tốt cho tim. Ăn hành thường xuyên còn giúp giảm cholesterol máu và làm tiêu cục máu đông gây tắc mạch máu. Vì vậy mà giảm nguy cơ gây tắc mạch và các bệnh về tim mạch.

Hành rất tốt cho tim mạch. Ảnh: Internet

Giúp đôi mắt khỏe mạnh

Trong hành lá chứa Vitamin A và Carotenoid, là hai chất đóng vai trò duy trì và giúp cho mắt khỏe mạnh hơn. Thêm hành lá vào khẩu phần ăn mỗi ngày giúp đôi mắt giảm tình trạng bị mỏi, viêm, các bệnh về mắt và chống thoái hóa điểm vàng, cản trở việc giảm thị lực theo tuổi tác.

Tăng cường miễn dịch

Hành lá chứa nhiều Allicin có vai trò quan trọng chống lại vi khuẩn, vi rút, đặc biệt là vi khuẩn gây bệnh nấm da. Ngoài ra, với mùi hăng của hành nó sẽ làm tăng lưu thông máu và thải độc qua tuyến mồ hôi. Đặc biệt trong thời tiết lạnh, hành có tác dụng tránh nhiễm trùng, giảm sốt và đổ mồ hôi cảm lạnh và cúm rất tốt. Hành còn tốt cho đường hô hấp, chữa ho, đau họng.

Hỗ trợ giảm cân

Hành lá là loại thực phẩm hàm lượng calo thấp nhưng giàu chất dinh dưỡng, làm cho chúng trở thành một thực phẩm bổ sung tuyệt vời cho chế độ ăn uống của những người muốn giảm cân. Chúng cũng chứa một lượng lớn chất xơ giúp thúc đẩy quá trình giảm cân bằng cách giữ cho bạn cảm thấy no và giảm cảm giác đói.

Lưu ý khi ăn hành lá

Theo Tiền Phong, dưới đây là những lưu ý khi sử dụng hành lá:

- Những người không nên ăn nhiều hành lá: Mặc dù hành lá rất tốt cho sức khỏe nhưng không nên lạm dụng thực phẩm này. Đặc biệt, đối với những người dương thịnh hỏa bốc, tính cay nóng của hành lá dễ gây cảm giác khó chịu, bứt rứt.

Người cao huyết áp, phụ nữ có kinh nguyệt sớm, ra kinh nhiều cũng không nên ăn nhiều hành lá.

- Những thực phẩm dưới đây đại kỵ khi dùng chung với hành lá chớ dại phạm phải kẻo rước bệnh vào người.

+ Mật ong: Hành lá kết hợp với các món có mật ong sẽ gây nên tiêu chảy, đầy bụng, chướng bụng. Nguyên nhân là vì các axit hữu cơ và enzyme trong mật ong khi gặp hành lá sẽ sinh ra phản ứng hóa học tạo thành chất có độc và kích thích đường tiêu hoá, làm cho bạn bị tiêu chảy, khó chịu, chướng bụng cho bạn. Đồng thời, nếu bạn ăn nhiều còn dễ gây rối loạn tiêu hóa, hoa mắt chóng mặt, ảnh hưởng đến sức khỏe.

+ Đường: Đường chính là một loại gia vị thường xuyên sử dụng trong nấu ăn, tuy nhiên khi nấu món có hành bạn nên tránh sử dụng đường bởi chúng có thể gây khó thở, tức ngực. Chính vì vậy, khi nấu các món ăn có đường bạn không nên thả hành lá vào nhé.

+ Tỏi: Tỏi cũng là một gia vị phổ biến trong nhà bếp. Tỏi giúp cho cơ thể của bạn tăng cường sức đề kháng, tốt cho sức khỏe phòng ngừa nhiều bệnh tật. Nhưng bạn không nên kết hợp giữa hành lá và tỏi bởi hai loại gia vị này sẽ kìm hãm các dược tính của nhau, gây tác dụng phụ không tốt cho cơ thể của bạn.

Tỏi kết hợp với hành sẽ khiến cơ thể bạn bị nóng trong người, làm ảnh hưởng đến dạ dày và thận. Do đó, nếu bạn đang đói bụng thì đừng nên ăn tỏi và hành lá nhé, chúng sẽ khiến cho bạn dễ dàng bị viêm dạ dày cấp tính.

+ Thịt chó

Hành lá hóa 'thuốc độc' khi kết hợp với một số thực phẩm, chớ dại ăn chung ảnh 6

Theo y học cổ truyền, cả hành lá và thịt chó đều có tính nóng. Kết hợp 2 loại thực phẩm này với nhau dễ sinh nhiệt, gây nóng cho cơ thể. Hậu quả là gây đầy bụng, chướng bụng, tả lỵ. Nặng hơn, ăn thịt chó với hành sống có thể dẫn đến tử vong vì ngộ độc.