Theo thông tin từ Bệnh viện Vinmec, củ đậu là loài cây dây leo có nguồn gốc Trung Mỹ, ở Việt Nam còn được gọi bằng các tên khác như củ sắn, sắn nước... Chúng được trồng khá phổ biến ở châu Mỹ, Trung Quốc, Đông Nam Á và cả ở Việt Nam.

Trái ngược với phần củ thơm ngon bổ dưỡng thì phần lá và hạt của củ đậu rất độc và thường được tận dụng làm nguyên liệu điều chế thuốc diệt côn trùng, diệt rệp... nên người sử dụng cần rất cẩn thận. Khi mua cả chùm củ đậu về thì nên cắt bỏ phần lá đi ngay tránh để trẻ em không biết ăn phải gây ra ngộ độc nguy hiểm đến tính mạng. Thành phần của củ đậu bao gồm:

Củ đậu có hoa màu tím nhạt, cây có thể cao từ 4-5m, phần rễ phát triển to hình thành củ có vỏ màu vàng nhạt, mỏng còn ruột màu trắng kem. Củ đậu có vị ngọt nhẹ, có thể ăn sống trực tiếp hoặc chế biến thành nhiều món ăn khác nhau như nón xào, nấu canh, món hầm, nộm hoặc súp...

Tinh bột: 2,4%

Glucoza: 4,51%

Nước: 86-90%

Protein: 1,46%

Các chất dinh dưỡng khác: Sắt, canxi, photpho, vitamin C và đặc biệt là trong củ đậu không chứa chất béo.

Để chọn được củ đậu ngon bạn nên chú ý đến những đặc điểm như vỏ có màu trắng ngà, nhẵn mịn, phần cuống tươi xanh và cuống càng nhỏ thì càng mọng nước, ít xơ. Bảo quản củ đậu tương đối dễ dàng, bạn chỉ cần đặt ở nơi thông thoáng sẽ lưu trữ được từ 7-10 ngày. Một lưu ý nhỏ nếu muốn ăn củ đậu ngon hơn thì sau khi mua về chờ khoảng 1 đến 2 ngày khi phần vỏ hơi héo thì ăn sẽ ngọt nhất.

Củ đậu mang lại nhiều lợi ích. Ảnh: Internet

Các lợi ích tuyệt vời của củ đậu

Theo Bệnh viện Medlatec, dưới đây là những lợi ích bạn có thể tìm thấy ở loại củ này:

Chống oxy hóa

Trong củ đậu có chứa vitamin C, E và beta - carotene đều là những chất chống oxy hóa tốt nên sẽ ngăn chặn sự phát triển của các gốc tự do làm tổn thương đến tế bào và gây hại cho cơ thể.

Tăng sức khỏe cho hệ tim mạch

Chất xơ và vitamin C hòa tan trong củ đậu có khả năng đánh tan cholesterol trong máu nên sẽ ngăn ngừa nguy cơ đối với bệnh về tim mạch, nhất là bệnh đột quỵ. Bên cạnh đó, kali trong củ đậu còn hỗ trợ thư giãn cho mạch máu nên mang lại tác dụng hạ huyết áp khá tốt.

Tốt cho thai phụ

Rất ít người không biết củ đậu có tác dụng gì với thai phụ nhưng thực chất glucozơ và tinh bột trong củ đậu rất tốt với giai đoạn ốm nghén của bà bầu. Hàm lượng chất xơ trong củ đậu cũng sẽ giúp hệ tiêu hóa của thai phụ được cải thiện nên hỗ trợ phòng ngừa táo bón trong quá trình mang thai. Một điều đáng nói nữa là củ đậu nhiều sắt nên cũng sẽ hỗ trợ phòng ngừa thiếu máu trong thai kỳ.

Tăng vẻ đẹp làn da

Vitamin C trong củ đậu giúp cơ thể sản sinh collagen để tăng sự trắng sáng và mịn màng cho làn da. Củ đậu còn giàu khoáng chất và nước nên sẽ giúp da không bị khô và tăng khả năng đào thải độc tố.

Với những người bị nám da thì củ đậu càng vô cùng có ích. Hàm lượng nước trong củ đậu sẽ mang đến vẻ đẹp tươi mới cho da, loại bỏ dần tàn nhang và vết đen trên da. Có thể dùng củ đậu như một loại mặt nạ tự nhiên để tẩy tế bào chết và dưỡng ẩm cho da. Xay nhuyễn củ đậu hoặc thái củ đậu thành lát mỏng đắp lên da mặt 15 phút trước khi ngủ rồi rửa sạch, làm đều đặn hàng ngày bạn sẽ thấy tình trạng nám da được cải thiện.

Hỗ trợ giảm cân

Mặc dù có lượng khoáng chất và vitamin cao nhưng củ đậu lại rất ít calo. Vì thế, với những người giảm cân, có thể chọn củ đậu cho một bữa ăn nhẹ để giảm cảm giác thèm ăn và tăng cảm giác no lâu. Đặc biệt, prebiotic của củ đậu giúp cho quá trình tiêu hóa trở nên dễ dàng, quá trình giảm cân vì thế không bị thừa calo hay thừa chất.

Cải thiện hệ tiêu hóa

Hàm lượng chất xơ trong 130g củ đậu vào khoảng 6.4g, điều đáng nói là nó có chất xơ mang tên inulin làm tăng khả năng tiêu hóa thức ăn và giúp việc đi đại tiện trở nên dễ dàng hơn. Điều này rất tốt cho những người bị rối loạn tiêu hóa, táo bón và khó tiêu.

Không những thế, prebiotic trong củ đậu còn giúp lợi khuẩn trong hệ tiêu hóa làm việc tốt và khỏe mạnh hơn. Trên phương diện này, củ đậu có tác dụng gì chính là giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh béo phì, tiểu đường, tim mạch,..

Lưu ý khi dùng củ đậu

Cũng theo Tri thức và cuộc sống dẫn nguồn từ Sohu, bạn cần lưu ý khi ăn củ đậu như sau:

Đầy hơi

Củ đậu là thực phẩm giàu chất xơ có thể gây ra đầy hơi ở một số người. Nếu bạn nhạy cảm với chất xơ, bạn có thể bắt đầu bằng cách ăn một lượng nhỏ và tăng dần lượng ăn vào. Nếu bạn có cơ địa dễ bị đầy hơi, nên tránh dùng củ đậu hoặc chỉ nên ăn với mức độ vừa phải.

Khó tiêu

Củ đậu cũng có thể gây khó tiêu ở một số người, vì đây là thực phẩm giàu chất xơ nên khó tiêu hóa. Nếu bạn có dạ dày nhạy cảm, bạn có thể tránh dùng hoặc chỉ nên ăn ở mức độ vừa phải.

Phản ứng dị ứng

Đôi khi, mọi người có thể gặp phản ứng dị ứng với củ đậu. Một số người bị dị ứng do hợp chất trong rau củ gây ngứa. Bạn cũng có thể bị ngứa và tấy đỏ ở cổ họng. Trong trường hợp này, tốt nhất bạn nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ.

Nếu ăn củ đậu sống khiến bạn gặp vấn đề, tốt nhất nên ăn bằng cách nấu chín củ, ví dụ xào, làm củ muối. Ngâm củ đậu trong nước một giờ trước khi ăn cũng có thể giúp giảm hàm lượng chất xơ. Ngoài ra, hầu hết các loại rau đều mất đi các hợp chất có hại hòa tan trong nước sau khi ngâm.