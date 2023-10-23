Chế độ ăn Địa Trung Hải giúp làm giảm mỡ bụng do lão hóa, kéo dài tuổi thọ: Chuyên gia khuyên phải ăn đúng cách

Dinh dưỡng 23/10/2023 10:53

Chế độ ăn Địa Trung Hải, kết hợp với hoạt động thể chất, có thể chống lại những thay đổi của cơ thể liên quan đến lão hóa như tăng mỡ và mất khối lượng cơ.

Một nghiên cứu mới từ Prevención con Dieta Mediterránea-Plus (PREDIMED-Plus) tiết lộ rằng chế độ ăn Địa Trung Hải, kết hợp với hoạt động thể chất, có thể chống lại những thay đổi của cơ thể liên quan đến lão hóa như tăng mỡ và giảm khối lượng cơ.

Nghiên cứu được công bố trên JAMA Network Open vào ngày 18/10, được nghiên cứu để xác định xem liệu chế độ ăn kiêng có thể ngăn ngừa bệnh tim mạch hay không, nhưng trong thời gian chờ đợi, nghiên cứu đã đo lường tác động của chế độ ăn này lên cơ thể sau khoảng thời gian ba năm. 

Chế độ ăn Địa Trung Hải giúp làm giảm mỡ bụng do lão hóa, kéo dài tuổi thọ: Chuyên gia khuyên phải ăn đúng cách - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Kết quả cho thấy chế độ ăn Địa Trung Hải giảm năng lượng (ít calo) và tăng cường hoạt động thể chất dường như làm giảm tình trạng tăng cân và mất cơ liên quan đến lão hóa.

Tổng cộng có 1.521 người tham gia ở độ tuổi trung niên trở lên, những người thừa cân hoặc béo phì và hội chứng chuyển hóa, được chia thành hai nhóm.

Nhóm đầu tiên tuân theo chế độ ăn Địa Trung Hải đồng thời giảm 30% lượng calo nạp vào và tăng cường hoạt động thể chất.

Nhóm thứ hai tuân theo chế độ ăn Địa Trung Hải mà không hạn chế lượng calo hoặc thay đổi hoạt động thể chất.

Theo các nhà nghiên cứu, những người tham gia trong nhóm đầu tiên đã trải qua những thay đổi “có ý nghĩa lâm sàng” về thành phần cơ thể trong suốt thí nghiệm kéo dài ba năm.

Điều này bao gồm sự cải thiện 5% hoặc nhiều hơn về khối lượng mỡ, khối lượng mỡ nội tạng (bụng) và mất khối lượng cơ nạc chỉ sau một năm thực hiện chế độ ăn kiêng.

Chế độ ăn Địa Trung Hải giúp làm giảm mỡ bụng do lão hóa, kéo dài tuổi thọ: Chuyên gia khuyên phải ăn đúng cách - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Fox News Digital đã liên hệ với các nhà nghiên cứu để bình luận.

Ilana Muhlstein, nhà dinh dưỡng học và chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký, người không tham gia vào nghiên cứu, nói với Fox News Digital rằng chế độ ăn Địa Trung Hải đã “được quảng cáo trong nhiều năm là chế độ ăn uống lành mạnh nhất thế giới”.

Ilana Muhlstein nói thêm: "Và mặc dù điều đó có thể đúng, nhưng đó là lời khuyên cực kỳ tùy tiện mà một chuyên gia y tế đưa ra cho một người bình thường."

Ilana Muhlstein cho biết, chế độ ăn kiêng bao gồm một “nhiều lời khuyên” ngoài việc chỉ nhấn mạnh vào thực phẩm nguyên chất.

Chuyên gia dinh dưỡng cho biết “các khía cạnh tuyệt vời” của chế độ ăn kiêng bao gồm đậu, các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt, chất béo lành mạnh, các loại hạt, quả hạch và món khai vị lấy cá làm trung tâm.

Chế độ ăn Địa Trung Hải giảm năng lượng khác với chế độ ăn ban đầu ở chỗ kết hợp nhiều protein hơn, ít đường bổ sung hơn và chứa nhiều rau hoặc trái cây tươi thay vì trái cây khô.

Ilana Muhlstein nói: “Tuy nhiên, phần lành mạnh nhất của chế độ ăn Địa Trung Hải mà rất nhiều người Mỹ bỏ qua là rau và thảo mộc tươi. Những thành phần có khối lượng lớn, giàu chất dinh dưỡng, ít calo này là trái tim và linh hồn của chế độ ăn Địa Trung Hải thực sự nhưng thật đáng tiếc đã bị loại khỏi chế độ ăn của nhiều người". 

Chế độ ăn Địa Trung Hải giúp làm giảm mỡ bụng do lão hóa, kéo dài tuổi thọ: Chuyên gia khuyên phải ăn đúng cách - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo chuyên gia dinh dưỡng, các quốc gia có “tình trạng sức khỏe tim mạch tốt hơn nhiều so với Mỹ” như Israel hay Hy Lạp, có “rất nhiều” rau trong mỗi bữa ăn.

Ilana Muhlstein nói: “Những quốc gia này không chỉ ăn rau - họ tôn vinh rau và sẽ không bao giờ nghĩ đến việc dùng bữa mà không có rau. Khi họ phục vụ các món chấm như hummus và tzatziki, họ luôn đi kèm với một khay dưa chuột thái lát hoặc salad trộn". 

Ilana Muhlstein nói thêm: “Tuy nhiên, ở Mỹ, tôi thấy mọi người ăn các món ngon Địa Trung Hải có hàm lượng calo cao, như bánh pita, shawarma và falafel mà hầu như không có rau, điều đó không đúng". 

Ilana Muhlstein cho biết người dân ở những quốc gia khác này “có xu hướng sống khỏe mạnh hơn” vì họ “dễ dàng duy trì trọng lượng cơ thể khỏe mạnh bằng cách ăn nhiều rau ít tinh bột mỗi ngày”.

Cô khuyến khích người Mỹ hạn chế ăn bánh mì pita bằng các món ăn chủ yếu của chế độ ăn Địa Trung Hải như cà tím nướng, củ cải muối và salad cắt nhỏ.

Về hoạt động thể chất, Ilana Muhlstein khuyến nghị nên tập thể dục khoảng 45 phút/6ngày/tuần để phù hợp với “lối sống năng động tự nhiên” của những người sống ở Địa Trung Hải.

Những người tham gia nghiên cứu đã được các chuyên gia dinh dưỡng được đào tạo liên hệ ba lần một tháng trong suốt thời gian nghiên cứu, điều mà Ilana Muhlstein cho biết rất có thể đã giúp “cải thiện đáng kể” mối quan hệ của họ với thực phẩm.

Các mặt hàng chủ lực cho chế độ ăn Địa Trung Hải nổi danh thế giới vì lợi ích "đỉnh cao" cho sức khỏe

Các mặt hàng chủ lực cho chế độ ăn Địa Trung Hải nổi danh thế giới vì lợi ích "đỉnh cao" cho sức khỏe

Chế độ ăn Địa Trung Hải đang phổ biến ở nhiều quốc gia hiện nay, đây là tên gọi của chế độ ăn uống khoa học được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Nếu áp dụng chế độ ăn Địa Trung Hải có thể giúp giảm tỷ lệ tử vong ở nhiều căn bệnh. Chế độ ăn Địa Trung Hải tập chung vào ăn uống tăng cường rau, củ, quả, các loại ngũ cốc nguyên cám nổi tiếng là lành mạnh cho sức khỏe của bạn.

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