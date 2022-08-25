Các mặt hàng chủ lực cho chế độ ăn Địa Trung Hải nổi danh thế giới vì lợi ích "đỉnh cao" cho sức khỏe

Dinh dưỡng 25/08/2022 08:35

Chế độ ăn Địa Trung Hải đang phổ biến ở nhiều quốc gia hiện nay, đây là tên gọi của chế độ ăn uống khoa học được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Nếu áp dụng chế độ ăn Địa Trung Hải có thể giúp giảm tỷ lệ tử vong ở nhiều căn bệnh. Chế độ ăn Địa Trung Hải tập chung vào ăn uống tăng cường rau, củ, quả, các loại ngũ cốc nguyên cám nổi tiếng là lành mạnh cho sức khỏe của bạn.

Các mặt hàng chủ lực cho chế độ ăn Địa Trung Hải nổi danh thế giới vì lợi ích 'đỉnh cao' cho sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là một số mặt hàng chủ lực và nguyên liệu mà bạn phải có trong tủ đựng thức ăn và tủ lạnh để nấu một bữa ăn đậm chất Địa Trung Hải:

Đậu gà

Các mặt hàng chủ lực cho chế độ ăn Địa Trung Hải nổi danh thế giới vì lợi ích 'đỉnh cao' cho sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Loại đậu này được sử dụng trong hầu hết các món ăn Địa Trung Hải và được nấu chín. Đậu cô ve cũng rất tốt cho sức khỏe vì chúng chứa nhiều chất xơ giúp kiểm soát bệnh tiểu đường và giúp ngăn ngừa bệnh tim.

Cà tím

Các mặt hàng chủ lực cho chế độ ăn Địa Trung Hải nổi danh thế giới vì lợi ích 'đỉnh cao' cho sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Một thực phẩm quan trọng khác trong chế độ ăn Địa Trung Hải là cà tím, vì chế độ ăn này theo truyền thống không sử dụng nhiều thịt.

Dầu ô liu

Các mặt hàng chủ lực cho chế độ ăn Địa Trung Hải nổi danh thế giới vì lợi ích 'đỉnh cao' cho sức khỏe - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Phần quan trọng nhất của chế độ ăn Địa Trung Hải là dầu ô liu. Nó rất giàu chất béo không bão hòa đơn và giúp chống lại các bệnh về tim.

Ớt

Các mặt hàng chủ lực cho chế độ ăn Địa Trung Hải nổi danh thế giới vì lợi ích 'đỉnh cao' cho sức khỏe - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Ớt chuông là một phần quan trọng của chế độ ăn Địa Trung Hải. Tươi, khô và bột, rang hoặc xào, chúng đều có thể được ăn theo bất kỳ cách nào và rất giàu vitamin.

Cà chua

Các mặt hàng chủ lực cho chế độ ăn Địa Trung Hải nổi danh thế giới vì lợi ích 'đỉnh cao' cho sức khỏe - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Đây là một phần tất yếu của chế độ ăn Địa Trung Hải. Chúng có lợi cho sức khỏe và cũng được biết là có tác dụng ngăn ngừa một số bệnh ung thư.

Theo Times of Inida

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