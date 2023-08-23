Chăm chỉ ăn một quả táo vào buổi sáng, bạn sẽ nhận được 5 lợi ích sức khỏe tuyệt vời

Bên trong quả táo có chất phenolic còn có bên trong trà xanh. Chất này chính là thứ tạo cho vỏ táo có hương vị đặc trưng.

Ngoài ra, nghiên cứu đã được thực hiện trên chất này cho thấy nó có thể ngăn chặn sự tích tụ gây tắc nghẽn mạch máu của bạn.

Đó là lý do tại sao bạn nên cố gắng nhận được lợi ích sức khỏe từ việc ăn táo vào bữa sáng, có thể ngăn ngừa các bệnh như vậy.

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Cung cấp năng lượng

Táo không chứa carbohydrate phức tạp, tuy nhiên, nó chứa glucose đơn giản có thể làm tăng lượng năng lượng của bạn trong cả ngày. Ngoài ra, loại quả này còn chứa nhiều khoáng chất và vitamin có thể khiến bạn cảm thấy sảng khoái. Do đó, ngoài việc thỏa mãn cơn đói mỗi sáng, nó còn có thể cung cấp năng lượng cho bạn suốt cả ngày.

Giảm nguy cơ bị đột quỵ và tiểu đường

Nghiên cứu cho thấy ăn táo có thể giúp giảm nguy cơ bị đột quỵ và phát triển bệnh tiểu đường. Mặc dù không thể nói rằng chỉ cần ăn táo sẽ ngăn ngừa được các căn bệnh này, nhưng nhiều nghiên cứu cho thấy rằng những người ăn táo có nguy cơ gặp phải các tình trạng sức khỏe này thấp hơn so với những người không ăn.

Ảnh minh họa: Internet

Loại bỏ cholesterol

Có một loại chất xơ tốt trong trái cây này cung cấp những lợi ích sức khỏe tuyệt vời khi ăn táo vào bữa sáng. Nó có thể loại bỏ cholesterol trong cơ thể của bạn, vì vậy bạn sẽ hấp thụ ít cholesterol hơn khi ăn táo vào bữa sáng. Đây là lý do tại sao nhiều người thích ăn táo nếu họ đang ăn kiêng.

Ảnh minh họa: Internet

Kiểm soát cân nặng

Táo có thể giúp bạn cảm thấy no khá nhanh và nếu bạn bận tâm đến việc đếm calo, một quả táo sẽ không làm lượng calo nạp vào của bạn tăng lên bởi chúng có lượng calo khá thấp.