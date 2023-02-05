Chăm ăn 6 thực phẩm này mỗi ngày, da dẻ mịn màng, sức khỏe bền bĩ, đặc biệt tốt cho phái đẹp trẻ mãi khó già

Dinh dưỡng 05/02/2023 13:32

Để sở hữu vẻ đẹp không ngại thời gian, thực phẩm lành mạnh là điều bạn nên nghĩ đến đầu tiên để chống lão hóa.

Với căng thẳng ngày càng gia tăng và các mối nguy môi trường cùng với đại dịch Covid-19 toàn cầu, việc chống lại cả bệnh tật tái phát và tất nhiên là lão hóa là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, mọi người vẫn tìm kiếm các giải pháp chống lão hóa.

Chăm ăn 6 thực phẩm này mỗi ngày, da dẻ mịn màng, sức khỏe bền bĩ, đặc biệt tốt cho phái đẹp trẻ mãi khó già - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn thêm một số loại thực phẩm nhất định vào chế độ ăn uống có chứa nhiều chất chống oxy hóa, chất béo lành mạnh, nước và các chất dinh dưỡng thiết yếu, thì có khả năng cao là cơ thể bạn sẽ đánh giá cao nó và ít nhất là làm chậm quá trình lão hóa.

Đây là một giải pháp tốt hơn bất cứ ngày nào so với việc bôi lên cơ quan lớn nhất của bạn, làn da, bằng các loại kem, mặt nạ và huyết thanh chống lão hóa. Đừng quên, chúng có thể gây hại nhiều hơn lợi.

Vương quốc thực vật có rất nhiều lựa chọn chống lão hóa giàu polyphenol thơm ngon phù hợp với mọi khẩu vị. Mỗi loại thực phẩm này đều có rất nhiều chất chống oxy hóa đã biết và chưa biết, chúng hỗ trợ và tăng cường lẫn nhau, do đó giúp trì hoãn quá trình lão hóa.

Thực phẩm chống lão hóa giúp bạn luôn khỏe mạnh

1. Bắp cải

Chăm ăn 6 thực phẩm này mỗi ngày, da dẻ mịn màng, sức khỏe bền bĩ, đặc biệt tốt cho phái đẹp trẻ mãi khó già - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giống như các loại rau họ cải khác, bắp cải rất giàu Indole-3-carbinol, giúp điều chỉnh sự thống trị của estrogen và có lợi ích chống lão hóa mạnh mẽ. Vitamin A trong bắp cải, được bổ sung thêm vitamin D, giúp ngăn ngừa các tế bào da bị tổn thương và bảo vệ chúng ta khỏi các tia nắng có hại.

2. Cà rốt

Cà rốt là một cường quốc chống lão hóa. Cà rốt giúp giảm cholesterol, giảm nguy cơ ung thư và tăng cường chức năng miễn dịch. Beta-caroten trong cà rốt, được đặt tên theo loại rau này, được cơ thể chuyển hóa thành vitamin A.

3. Nho

Chăm ăn 6 thực phẩm này mỗi ngày, da dẻ mịn màng, sức khỏe bền bĩ, đặc biệt tốt cho phái đẹp trẻ mãi khó già - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Loại quả này chứa chất chống oxy hóa mạnh mẽ có thể chống lại các gốc tự do gây hại cho các tế bào trong cơ thể bạn. Resveratrol, có nguồn gốc từ vỏ nho, giúp loại bỏ chứng viêm và có khả năng chống lại tác hại của ánh nắng mặt trời.

4. Hành tây

Hành tây giúp làm loãng máu, tăng cholesterol tốt và giàu quercetin, một chất chống viêm mạnh. Cũng giống như tỏi , hành tây có tác dụng chống lão hóa mạnh mẽ.

5. Cà chua

Chăm ăn 6 thực phẩm này mỗi ngày, da dẻ mịn màng, sức khỏe bền bĩ, đặc biệt tốt cho phái đẹp trẻ mãi khó già - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Loại rau củ này là nguồn cung cấp lycopene phong phú nhất, một chất chống oxy hóa đáng chú ý giúp bảo vệ sức khỏe não bộ. Cà chua cũng có đặc tính chống ung thư và chống lão hóa mạnh mẽ.

6. Rau bina

Lutein trong rau bina có đặc tính chống lão hóa mạnh mẽ và rất tốt cho sức khỏe của mắt. Rau bina rất giàu axit folic cần thiết cho quá trình sửa chữa DNA, từ đó làm chậm quá trình lão hóa.

Theo Healthshots

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