Cách nấu chè thập cẩm ngon tại nhà

Đem những loại đậu đã chuẩn bị đi vo sạch, sau đó ngâm nước nóng từ 6 đến 8 giờ cho đậu mềm. Sau khoảng thời gian trên, cho đậu vào nồi nước ninh mềm. Để đậu mềm nhanh hơn, bạn có thể cho thêm một chút muối và cho một lượng vừa khẩu vị, đun sôi từ 2 đến 3 phút để đậu ngấm vị. Lưu ý nên để riêng đậu xanh ra không ninh.