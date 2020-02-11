Cách nấu chè thập cẩm ngon tại nhà

Nấu chè thập cẩm có dễ không? Để nấu món chè thập cẩm ngon theo đúng hương vị của từng vùng miền cần những nguyên liệu nào?
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Chè thập cẩm không chỉ là món ngon giải nhiệt ngày hè mà ngay cả mùa đông nó cũng được yêu thích. Trong bài viết hôm nay, hãy cùng tìm hiểu về cách nấu chè thập cẩm theo đúng hương vị 3 miền Bắc, Trung, Nam.
Cách nấu chè thập cẩm ngon miền Trung
Miền Trung hay cụ thể là xứ Huế, món chè rất đỗi hấp dẫn.
Nguyên liệu nấu chè thập cẩm miền Trung
- Đậu ván trắng: 100gr
- Đậu đỏ: 100gr
- Đậu đen: 50gr
- Đậu xanh cà vỏ: 50gr
- Đậu xanh nguyên hạt: 50gr
- Dừa khô, dừa sợi, nước cốt dừa, đường
- Tinh dầu hoa bưởi
- Bột năng: 1 đến 2 thìa nhỏ
- Lá nếp: từ 2 đến 3 chiếc
- Trân châu: 20gr
Cách nấu chè thập cẩm miền Trung
- Bước 1: Đem những loại đậu đã chuẩn bị đi vo sạch, sau đó ngâm nước nóng từ 6 đến 8 giờ cho đậu mềm. Sau khoảng thời gian trên, cho đậu vào nồi nước ninh mềm. Để đậu mềm nhanh hơn, bạn có thể cho thêm một chút muối và cho một lượng vừa khẩu vị, đun sôi từ 2 đến 3 phút để đậu ngấm vị. Lưu ý nên để riêng đậu xanh ra không ninh.
- Bước 2: Phần đậu xanh đã để riêng ra cho vào nồi hấp rồi cho vào máy xay xay nhuyễn với đường cát.
- Bước 3: Đun sôi 50ml nước sau đó thả trân châu vào luộc. Đến khi thấy trân châu nổi lên, bạn vớt ra ngâm vào nước đun sôi để nguội để không bị dính vào nhau.
- Bước 4: Đổ 30ml nước cốt dừa vào một chiếc nồi nhỏ rồi thêm 10gr đường và 2 thìa nước bột năng pha loãng đun sôi thành hỗn hợp nước sền sệt.
- Bước 5: Cho lần lượt từng loại đậu vào cốc rồi dưới phần nước cốt dừa vừa làm lên, thêm một chút dừa sợi và dừa khô là đã hoàn thành món chè thập cẩm miền Trung ngon lành rồi. Bạn có thể cho thêm đá tùy theo sở thích của mỗi người.
Cách nấu chè thập cẩm miền Bắc
Nguyên liệu chuẩn bị
- Khoai môn: bạn chuẩn bị 1 củ nhỏ hoặc nửa củ lớn
- Khoai lang: 1 củ vừa
- Đậu đỏ: 100gr
- Bột báng: 50gr
- Nước cốt dừa: 200ml
- Thạch găng hay thạch rau câu: 100gr
Các bước nấu chè thập cẩm miền Bắc
Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu
- Đãi sạch đậu đỏ sau đó ngâm trong nước lạnh trong thời gian từ 5 đến 6 tiếng để đậu mềm hơn và cũng dễ nấu hơn.
- Bột báng rửa sạch sau đó ngâm 30 phút trước khi mang đi nấu.
- Đối với khoai lang và khoai môn, bạn gọt vỏ, rửa sạch rồi cắt miếng hình vuông nhỏ vừa ăn. Hãy ngâm chúng với nước muối loãng đến khi hết mủ và khoai không bị thâm. Sau khi khoai đã hết mủ bạn rửa lại một lần nữa và để ráo.
- Lá dứa bạn rửa sạch rồi bó lại.
Bước 2: Nấu bột báng
- Chuẩn bị một chậu nước sạch, cho bột báng và nước vào nồi luộc trong thời gian từ 15 đến 20 phút, khi bột chuyển sang màu trắng trong suốt tức là bột đã chín. Trong khi nấu bột, nhớ đảo đều tay để bột không dính vào đáy nồi và bị cháy.
- Sau khi bột chín, đổ ra rổ và thả vào chậu nước lạnh. Dùng đũa khuấy nhẹ và đợi khoảng 10 phút, vớt ra để ráo.
Bước 3: Nấu chè đậu đỏ
- Đậu đỏ sau khi ngâm xong bạn cho vào nồi, đổ nước xâm xấp mặt đậu sau đó đun tới khi chín mềm.
- Khi đậu chín mềm, bạn thêm đường và vani cho vừa miệng rồi tắt bếp.
Bước 4: Nấu chè khoai môn, khoai lang
- Bạn cho khoai lang và khoai môn cùng lá dứa vào nồi đun đến khi khoai chín mềm, thêm đường rồi tắt bếp.
- Nấu từ 10 đến 15 phút để tránh khoai bị mềm nhão.
Bước 5: Trình bày chè thập cẩm
- Bạn cho lần lượt các loại chè đã nấu chín bên trên vào cốc.
- Sau đó bạn thêm đá bào, dừa tươi, nước cốt dừa và dừa khô vào cốc để tăng thêm hương vị của món chè.
Chè thập cẩm kiểu miền Nam
Nguyên liệu nấu chè thập cẩm miền Nam
- Đậu đỏ: 100gr
- Ngô ngọt: 30gr
- Chuối chín: 2 quả
- Cốm khô: 100gr
- Bột báng: 50gr
- Bột mì: 100gr
- Bột năng: 100gr
- Bột thạch rau câu: 50gr
- Nước cốt dừa: 400ml
- Đường: 200gr
Cách nấu chè thập cẩm miền Nam
Bước 1: Sơ chế nguyên liệu
- Đậu đỏ đãi sạch sau đó ngâm với nước lạnh để đậu mềm.
- Ngô ngọt tách lấy hạt rồi rửa sạch để ráo nước.
- Cốm khô ngâm khoảng 10 phút rồi vớt ra rổ để ráo nước.
- Trộn đều bột mì và một nửa số bột năng đã chuẩn bị trước đó sau đó cho thêm nước vào, vo tròn thành viên nhỏ.
- Chuối bóc bỏ vỏ, cắt miếng kích cỡ 1cm. Khi chọn chuối, lưu ý nên chọn quả vừa chín để tránh chuối bị nát khi nấu.
Bước 2: Nấu chè
- Đầu tiên, đem đậu đỏ đi ninh nhừ sau đó thêm vào 1 thìa đường. Khi nước đã sôi, tắt bếp rồi để riêng ra.
- Hòa sẵn số bột năng còn lại với nước, cho ngô ngọt vào đun sôi. Khi ngô chín, bạn đổ bột năng đã pha vào rồi thêm đường khuấy đều.
- Khi chè ngô sánh và trong, thêm 50ml nước cốt dừa vào đun sôi rồi tắt bếp.
- Bạn nấu chè cốm như nấu chè ngô ngọt.
- Đối với chuối, bạn đun sôi với lượng nước vừa phải, cho thêm bột năng, bột báng vào. Trong thời gian đun, bạn nên khuấy nhẹ để bột không dính vào nồi và cũng không làm chuối bị nát.
- Cuối cùng, cho nước cốt dừa và đường vào đun sôi rồi tắt bếp.
Bước 3: Làm thạch ăn kèm chè thập cẩm
- Đầu tiên, bột mì bạn luộc chín rồi ngâm trong nước lạnh sau đó vớt ra để ráo nước
- Tiếp theo, trộn rau câu, đường và 300ml nước cùng nhau rồi khuấy đều.
- Sau đó, đổ hỗn hợp vừa có vào đun sôi rồi đổ ra bát đợi nguội.
- Bạn nên cho thạch vào khuôn hay chén nhỏ để thạch có hình thù đẹp mắt. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể dùng thêm nước cốt dừa hay nước cốt củ dền để tạo màu cho thạch.
- Khi thạch đã nguội, bỏ thạch vào ngăn mát tủ lạnh.
Bước 4: Trình bày món chè thập cẩm miền Nam
Bạn cho lần lượt các nguyên liệu đã nấu được trước đó vào cốc sau đó cho thêm đá, dừa sợi, dừa khô và nước cốt dừa vào và thưởng thức.
Nấu chè thập cẩm dù là theo kiểu vùng miền nào cũng đều có hương vị riêng và nét đặc trưng riêng của nó. Chị em hãy lưu cả 3 công thức trên để có thể thay đổi khẩu vị cho gia đình.