Tìm hiểu những cách làm chè nha đam đơn giản, ngon miệng ngay tại nhà 

Món chè đậu xanh nha đam không những bổ dưỡng, ngon mát mà còn rất tốt cho làn da của chị em phụ nữ. Cách nấu chè nha đam đậu xanh như sau:

Chè nha đam là một món ăn thơm mát, bổ dưỡng, phù hợp với những ngày thời tiết nóng nực. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách chế biến món ăn này. Do đó trong khuôn khổ nội dung bài viết này, chúng tôi xin hướng dẫn cách làm chè nha đam kết hợp với nhiều nguyên liệu khác nhau để bạn đọc nắm rõ.

Trong những cách làm chè nha đam thì việc kết hợp với hạt sen mang lại một món ăn vô cùng bổ dưỡng, giúp người ăn dễ ngủ, bớt mệt mỏi, thích hợp với những người bị suy nhược cơ thể.

Múc chè nha đam đậu xanh ra từng bát, để nguội rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh, dùng thưởng thức dần. Khi ăn có thể cho thêm một ít dầu chuối để món chè thêm ngon và thơm hơn.

Hòa bột sắn vào trong một bát nước, khuấy đều rồi cho vào nồi đậu xanh. Tiếp tục cho nha đam vào nồi đậu xanh, đun sôi rồi tắt bếp.

Đổ đậu xanh vào nồi đun, khi nước sôi thì hớt hết bọt ra khỏi nồi. Đun đến khi đậu xanh chín nhừ thì thêm đường vào nồi.

Đậu xanh xát vỏ, ngâm trong nước lạnh khoảng 2h đồng hồ. Sau đó lấy ra và rửa lại bằng nước sạch.

Ngâm nha đam vào trong 1 bát nước, thêm ½ quả chanh và một chút đường trong khoảng thời gian khoảng 30 phút.

Nha đam rửa sạch, bỏ vỏ, chỉ lấy phần ruột bên trong. Cắt nha đam theo dạng hạt lựu.

Trước tiên, bạn cần chuẩn bị 1 số nguyên liệu như: 500gr lá nha đam, 200gr đậu xanh, 1 bát bột sắn, đường, chanh, dầu chuối.

Cách nấu chè nha đam hạt sen như sau:

Chuẩn bị 100gr hạt sen tươi, 400gr nha đam, 100gr đường phèn và một chút muối. Lưu ý nếu không có hạt sen tươi thì bạn phải ngâm hạt sen khô trong nước từ 2 – 3h đồng hồ.

Chế biến chè nha đam hạt sen - Ảnh minh họa: Internet

Nha đam rửa sạch, lấy ruột bên trong, thái dạng hạt lựu.

Rửa sạch lại nha đam với một ít muối cho bớt đắng

Hạt sen rửa sạch, lấy tim sen. Sau đó nấu hạt sen với khoảng 1 lít nước cho mềm.

Đun đến khi hạt sen mềm thì cho nha đam vào nồi đun tiếp khoảng 10 phút, vớt hết bọt trong nồi để nước chè được trong và đẹp mắt.

Cho đường phèn vào nồi chè đun thêm 5 phút nữa rồi tắt bếp.

Múc chè ra bát, để nguội rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh lấy ra ăn dần. Như vậy là bạn đã biết được cách nấu chè hạt sen nha đam đơn giản ngay tại nhà và thưởng thức vào ngày hè oi ả rồi.

Chè nha đam hạt sen - Ảnh minh họa: Internet

Nha đam đường phèn giòn

Món nha đam đường phèn giòn không chỉ giúp thanh mát cơ thể, giải khát trong những ngày nóng bức, mà lại còn rất tốt cho làn da của phụ nữ.

Cách nấu nha đam đường phèn giòn:

Chuẩn bị 500gr nha đam, 200gr đường phèn, 1 ít lá thơm, 1 ít muối và dầu chuối.

Nha đam rửa sạch, lấy ruột, cắt theo hình hạt lựu.

Cho nha đam vào một bát nước, thêm một chút muối để bớt đắng ngâm trong khoảng 30 phút.

Rửa sạch lá thơm để ráo nước.

Cho khoảng 1 lít nước sạch vào nồi và đun lên, cho lá thơm và đường phèn nấu cho nước sôi để đường chảy toàn bộ.

Cuối cùng đổ nha đam vào đảo đều, đun đến khi nước sôi thì tắt bếp.

Múc nước nha đam đường phèn vào bát hoặc chai, để nguội rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh lấy ra dùng dần.

Nha đam đường phèn giòn - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý với món ăn này, cách chế biến nha đam phải thật kỹ. Chỉ lấy phần ruột và bạn phải ngâm trong nước muối để nha đam không còn vị đắng. Khi lấy nha đam ngâm nước muối ra, phải rửa sạch và để ráo nước.

Chè nha đam long nhãn

Món chè nha đam với long nhãn rất thơm ngon, đem lại những phút giây thư thái, thoải mái cho người ăn.

Cách nấu chè nha đam long nhãn:

Chuẩn bị 500gr nha đam, 100gr long nhãn, một ít đường phèn, 1 quả chanh tươi.

Nha đam rửa sạch, bỏ vỏ, lấy ruột thành từng miếng nhỏ vừa ăn. Ngâm nha đam đã thái vào nước cùng 2 – 3 lát chanh tươi trong thời gian từ 10 – 15 phút.

Ngâm long nhãn vào nước lạnh khoảng 15 phút.

Vớt nha đam để ráo nước, tiếp tục cho vào nồi nước đun sôi, thêm đường phèn vào nồi.

Khi đường phèn tan chảy, tiếp tục cho long nhãn vào, đun thêm khoảng 5 phút nữa rồi tắt bếp.

Đợi chè nha đam long nhãn nguội rồi bạn múc ra bát hoặc cốc để thưởng thức. Cho thêm một ít đá và dầu chuối để món ăn thêm hấp dẫn. Ngoài ra, bạn có thể để chè nha đam long nhãn vào trong ngăn mát tủ lạnh để sử dụng dần dần.

Chè nha đam long nhãn - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những hướng dẫn cách làm chè nha đam cùng với các nguyên liệu bổ dưỡng khác. Hy vọng bài viết đã mang lại những thông tin bổ ích để bạn đọc có thể tự làm món chè nha đam ngay tại gia đình cho những người thân yêu thưởng thức.