Tìm hiểu những cách làm chè nha đam đơn giản, ngon miệng ngay tại nhà 

Dinh dưỡng 04/02/2020 11:18

Có khá nhiều cách làm chè nha đam mà bạn có thể thực hiện ngay tại nhà, mang đến một món ăn ngon miệng, tốt cho sức khỏe, đẹp da. 

Chè nha đam là một món ăn thơm mát, bổ dưỡng, phù hợp với những ngày thời tiết nóng nực. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách chế biến món ăn này. Do đó trong khuôn khổ nội dung bài viết này, chúng tôi xin hướng dẫn cách làm chè nha đam kết hợp với nhiều nguyên liệu khác nhau để bạn đọc nắm rõ. 

Cach lam che nha dam
Tìm hiểu những cách làm chè nha đam đơn giản, ngon miệng ngay tại nhà - Ảnh minh họa: Internet

Cách nấu chè đậu xanh nha đam

Món chè đậu xanh nha đam không những bổ dưỡng, ngon mát mà còn rất tốt cho làn da của chị em phụ nữ. Cách nấu chè nha đam đậu xanh như sau:

Trước tiên, bạn cần chuẩn bị 1 số nguyên liệu như: 500gr lá nha đam, 200gr đậu xanh, 1 bát bột sắn, đường, chanh, dầu chuối.

  • Nha đam rửa sạch, bỏ vỏ, chỉ lấy phần ruột bên trong. Cắt nha đam theo dạng hạt lựu.
  • Ngâm nha đam vào trong 1 bát nước, thêm ½ quả chanh và một chút đường trong khoảng thời gian khoảng 30 phút.
  • Đậu xanh xát vỏ, ngâm trong nước lạnh khoảng 2h đồng hồ. Sau đó lấy ra và rửa lại bằng nước sạch.
  • Đổ đậu xanh vào nồi đun, khi nước sôi thì hớt hết bọt ra khỏi nồi. Đun đến khi đậu xanh chín nhừ thì thêm đường vào nồi.
  • Hòa bột sắn vào trong một bát nước, khuấy đều rồi cho vào nồi đậu xanh. Tiếp tục cho nha đam vào nồi đậu xanh, đun sôi rồi tắt bếp.
  • Múc chè nha đam đậu xanh ra từng bát, để nguội rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh, dùng thưởng thức dần. Khi ăn có thể cho thêm một ít dầu chuối để món chè thêm ngon và thơm hơn.
Cach lam che nha dam 1
Chè nha đam đậu xanh - Ảnh minh họa: Internet

Chè nha đam hạt sen 

Trong những cách làm chè nha đam thì việc kết hợp với hạt sen mang lại một món ăn vô cùng bổ dưỡng, giúp người ăn dễ ngủ, bớt mệt mỏi, thích hợp với những người bị suy nhược cơ thể.

Cách nấu chè nha đam hạt sen như sau:

Chuẩn bị 100gr hạt sen tươi, 400gr nha đam, 100gr đường phèn và một chút muối. Lưu ý nếu không có hạt sen tươi thì bạn phải ngâm hạt sen khô trong nước từ 2 – 3h đồng hồ.

Cach lam che nha dam 2
Chế biến chè nha đam hạt sen - Ảnh minh họa: Internet
  • Nha đam rửa sạch, lấy ruột bên trong, thái dạng hạt lựu.
  • Rửa sạch lại nha đam với một ít muối cho bớt đắng 
  • Hạt sen rửa sạch, lấy tim sen. Sau đó nấu hạt sen với khoảng 1 lít nước cho mềm.
  • Đun đến khi hạt sen mềm thì cho nha đam vào nồi đun tiếp khoảng 10 phút, vớt hết bọt trong nồi để nước chè được trong và đẹp mắt.
  • Cho đường phèn vào nồi chè đun thêm 5 phút nữa rồi tắt bếp.

Múc chè ra bát, để nguội rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh lấy ra ăn dần. Như vậy là bạn đã biết được cách nấu chè hạt sen nha đam đơn giản ngay tại nhà và thưởng thức vào ngày hè oi ả rồi.

Cach lam che nha dam 3
Chè nha đam hạt sen - Ảnh minh họa: Internet

Nha đam đường phèn giòn 

Món nha đam đường phèn giòn không chỉ giúp thanh mát cơ thể, giải khát trong những ngày nóng bức, mà lại còn rất tốt cho làn da của phụ nữ.

Cách nấu nha đam đường phèn giòn: 

Chuẩn bị 500gr nha đam, 200gr đường phèn, 1 ít lá thơm, 1 ít muối và dầu chuối.

  • Nha đam rửa sạch, lấy ruột, cắt theo hình hạt lựu.
  • Cho nha đam vào một bát nước, thêm một chút muối để bớt đắng ngâm trong khoảng 30 phút.
  • Rửa sạch lá thơm để ráo nước.
  • Cho khoảng 1 lít nước sạch vào nồi và đun lên, cho lá thơm và đường phèn nấu cho nước sôi để đường chảy toàn bộ.
  • Cuối cùng đổ nha đam vào đảo đều, đun đến khi nước sôi thì tắt bếp.
  • Múc nước nha đam đường phèn vào bát hoặc chai, để nguội rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh lấy ra dùng dần.
Cach lam che nha dam 4
Nha đam đường phèn giòn - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý với món ăn này, cách chế biến nha đam phải thật kỹ. Chỉ lấy phần ruột và bạn phải ngâm trong nước muối để nha đam không còn vị đắng. Khi lấy nha đam ngâm nước muối ra, phải rửa sạch và để ráo nước.

Chè nha đam long nhãn

Món chè nha đam với long nhãn rất thơm ngon, đem lại những phút giây thư thái, thoải mái cho người ăn.

Cách nấu chè nha đam long nhãn: 

Chuẩn bị 500gr nha đam, 100gr long nhãn, một ít đường phèn, 1 quả chanh tươi.

  • Nha đam rửa sạch, bỏ vỏ, lấy ruột thành từng miếng nhỏ vừa ăn. Ngâm nha đam đã thái vào nước cùng 2 – 3 lát chanh tươi trong thời gian từ 10 – 15 phút.
  • Ngâm long nhãn vào nước lạnh khoảng 15 phút.
  • Vớt nha đam để ráo nước, tiếp tục cho vào nồi nước đun sôi, thêm đường phèn vào nồi.
  • Khi đường phèn tan chảy, tiếp tục cho long nhãn vào, đun thêm khoảng 5 phút nữa rồi tắt bếp.
  • Đợi chè nha đam long nhãn nguội rồi bạn múc ra bát hoặc cốc để thưởng thức. Cho thêm một ít đá và dầu chuối để món ăn thêm hấp dẫn. Ngoài ra, bạn có thể để chè nha đam long nhãn vào trong ngăn mát tủ lạnh để sử dụng dần dần.
Cach lam che nha dam 5
Chè nha đam long nhãn - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những hướng dẫn cách làm chè nha đam cùng với các nguyên liệu bổ dưỡng khác. Hy vọng bài viết đã mang lại những thông tin bổ ích để bạn đọc có thể tự làm món chè nha đam ngay tại gia đình cho những người thân yêu thưởng thức.

Hướng dẫn cách làm sữa óc chó hạnh nhân đơn giản tại nhà

Hướng dẫn cách làm sữa óc chó hạnh nhân đơn giản tại nhà

Sữa óc chó là nguồn dinh dưỡng vô cùng tốt đối với sức khỏe của trẻ em và phụ nữ mang thai. Vậy bạn đã biết cách làm sữa óc chó hạnh nhân chưa? Cùng tham khảo bài viết dưới đây.

Xem thêm
Từ khóa:   những cách làm chè nha đam hướng dẫn cách làm chè nha đam cách nấu chè nha đam

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 3 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 4 giờ 38 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 38 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 9 giờ 53 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 10 giờ 8 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?